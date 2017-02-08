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"النقل التعليمي" رداً على خبر حوض السيارة: نخدم مليون طالب بـ 25 ألف حافلة

قالت: قرية مرشد بيشة مشمولة بالخدمة عبر 3 حافلات تنقل يومياً 95 طالبة

تلقت "سبق" رداً من شركة تطوير النقل التعليمي عن الخبر المنشور بتاريخ 9 جمادى الأولى 1437هـ تحت عنوان (أهالي قرية "مرشد" ينقلون الطالبات في "حوض سيارة") والذي تضمن الإشارة إلى انعدام النقل المدرسي في قرية مرشد، التابعة لمركز الصور بمحافظة بيشة.

وقالت الشركة في ردها إنها حريصة "على توفير خدمات النقل التعليمي للمدارس الحكومية المشمولة بالخدمة منذ بداية العام الدراسي في جميع مناطق المملكة ومدنها والمحافظات والقرى والهجر وذلك بناء على احتياجات إدارات التعليم والميزانيات المعتمدة، حيث تقدم الشركة الخدمة حاليًا لأكثر من مليون ومئتي ألف طالب وطالبة عبر أسطول مكون من 25.000 حافلة ومركبة لخدمة 13.000 مدرسة".

وأشارت الشركة في ردها إلى أن "محافظة بيشة من المحافظات التي تحظى بنسبة تغطية عالية لخدمات النقل المدرسي، حيث يقوم أسطول النقل التعليمي بتقديم الخدمة يوميًا لأكثر من عشرين ألف طالبة حيث تمثل نسبة المشمولات بخدمة النقل 55% من العدد الإجمالي للطالبات في المحافظة، كما يتم نقل أكثر من ستة عشر ألف طالب يمثلون ما نسبته 44% من إجمالي الطلاب في المحافظة".

"وفيما يتعلق بقرية (مرشد) التابعة لمركز الصور بمحافظة بيشة فتشير بياناتنا إلى وجود ثلاث مدارس بالصور جميعها مشمولة بخدمة النقل المدرسي وذلك من خلال توفير17حافلة ومركبة تنقل يوميًا 462 طالب وطالبة، علماً بأن 3 من هذه الحافلات تنقل يومياً 95 طالبة من وإلى قرية (مرشد) تحديداً. وإشارة إلى الصورة المنشورة مع الخبر فالشركة تنحصر مسؤوليتها في توفير كافة متطلبات ومعايير الأمن والسلامة في الحافلات والمركبات التي تقع ضمن الأسطول الذي تشرف عليه وتديره وتتابعه بشكل يومي من خلال أكثر من 230 مراقبا ميدانيا يعملون في مختلف مناطق المملكة".

تجدر الإشارة إلى أن شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي أتاحت عددًا من وسائل التواصل لتقديم الملاحظات والبلاغات على خدمة النقل التعليمي المقدمة للمدارس الحكومية وذلك بهدف تطوير الخدمة والارتقاء بها، ومنها تطبيق "حافلتي" للأجهزة الذكية، وكذلك مركز الاتصال المجاني الموحد (8001231000).

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"النقل التعليمي" رداً على خبر حوض السيارة: نخدم مليون طالب بـ 25 ألف حافلة
سبق

تلقت "سبق" رداً من شركة تطوير النقل التعليمي عن الخبر المنشور بتاريخ 9 جمادى الأولى 1437هـ تحت عنوان (أهالي قرية "مرشد" ينقلون الطالبات في "حوض سيارة") والذي تضمن الإشارة إلى انعدام النقل المدرسي في قرية مرشد، التابعة لمركز الصور بمحافظة بيشة.

وقالت الشركة في ردها إنها حريصة "على توفير خدمات النقل التعليمي للمدارس الحكومية المشمولة بالخدمة منذ بداية العام الدراسي في جميع مناطق المملكة ومدنها والمحافظات والقرى والهجر وذلك بناء على احتياجات إدارات التعليم والميزانيات المعتمدة، حيث تقدم الشركة الخدمة حاليًا لأكثر من مليون ومئتي ألف طالب وطالبة عبر أسطول مكون من 25.000 حافلة ومركبة لخدمة 13.000 مدرسة".

وأشارت الشركة في ردها إلى أن "محافظة بيشة من المحافظات التي تحظى بنسبة تغطية عالية لخدمات النقل المدرسي، حيث يقوم أسطول النقل التعليمي بتقديم الخدمة يوميًا لأكثر من عشرين ألف طالبة حيث تمثل نسبة المشمولات بخدمة النقل 55% من العدد الإجمالي للطالبات في المحافظة، كما يتم نقل أكثر من ستة عشر ألف طالب يمثلون ما نسبته 44% من إجمالي الطلاب في المحافظة".

"وفيما يتعلق بقرية (مرشد) التابعة لمركز الصور بمحافظة بيشة فتشير بياناتنا إلى وجود ثلاث مدارس بالصور جميعها مشمولة بخدمة النقل المدرسي وذلك من خلال توفير17حافلة ومركبة تنقل يوميًا 462 طالب وطالبة، علماً بأن 3 من هذه الحافلات تنقل يومياً 95 طالبة من وإلى قرية (مرشد) تحديداً. وإشارة إلى الصورة المنشورة مع الخبر فالشركة تنحصر مسؤوليتها في توفير كافة متطلبات ومعايير الأمن والسلامة في الحافلات والمركبات التي تقع ضمن الأسطول الذي تشرف عليه وتديره وتتابعه بشكل يومي من خلال أكثر من 230 مراقبا ميدانيا يعملون في مختلف مناطق المملكة".

تجدر الإشارة إلى أن شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي أتاحت عددًا من وسائل التواصل لتقديم الملاحظات والبلاغات على خدمة النقل التعليمي المقدمة للمدارس الحكومية وذلك بهدف تطوير الخدمة والارتقاء بها، ومنها تطبيق "حافلتي" للأجهزة الذكية، وكذلك مركز الاتصال المجاني الموحد (8001231000).

08 فبراير 2017 - 11 جمادى الأول 1438
03:54 PM
قالت: قرية مرشد بيشة مشمولة بالخدمة عبر 3 حافلات تنقل يومياً 95 طالبة

"النقل التعليمي" رداً على خبر حوض السيارة: نخدم مليون طالب بـ 25 ألف حافلة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تلقت "سبق" رداً من شركة تطوير النقل التعليمي عن الخبر المنشور بتاريخ 9 جمادى الأولى 1437هـ تحت عنوان (أهالي قرية "مرشد" ينقلون الطالبات في "حوض سيارة") والذي تضمن الإشارة إلى انعدام النقل المدرسي في قرية مرشد، التابعة لمركز الصور بمحافظة بيشة.

وقالت الشركة في ردها إنها حريصة "على توفير خدمات النقل التعليمي للمدارس الحكومية المشمولة بالخدمة منذ بداية العام الدراسي في جميع مناطق المملكة ومدنها والمحافظات والقرى والهجر وذلك بناء على احتياجات إدارات التعليم والميزانيات المعتمدة، حيث تقدم الشركة الخدمة حاليًا لأكثر من مليون ومئتي ألف طالب وطالبة عبر أسطول مكون من 25.000 حافلة ومركبة لخدمة 13.000 مدرسة".

وأشارت الشركة في ردها إلى أن "محافظة بيشة من المحافظات التي تحظى بنسبة تغطية عالية لخدمات النقل المدرسي، حيث يقوم أسطول النقل التعليمي بتقديم الخدمة يوميًا لأكثر من عشرين ألف طالبة حيث تمثل نسبة المشمولات بخدمة النقل 55% من العدد الإجمالي للطالبات في المحافظة، كما يتم نقل أكثر من ستة عشر ألف طالب يمثلون ما نسبته 44% من إجمالي الطلاب في المحافظة".

"وفيما يتعلق بقرية (مرشد) التابعة لمركز الصور بمحافظة بيشة فتشير بياناتنا إلى وجود ثلاث مدارس بالصور جميعها مشمولة بخدمة النقل المدرسي وذلك من خلال توفير17حافلة ومركبة تنقل يوميًا 462 طالب وطالبة، علماً بأن 3 من هذه الحافلات تنقل يومياً 95 طالبة من وإلى قرية (مرشد) تحديداً. وإشارة إلى الصورة المنشورة مع الخبر فالشركة تنحصر مسؤوليتها في توفير كافة متطلبات ومعايير الأمن والسلامة في الحافلات والمركبات التي تقع ضمن الأسطول الذي تشرف عليه وتديره وتتابعه بشكل يومي من خلال أكثر من 230 مراقبا ميدانيا يعملون في مختلف مناطق المملكة".

تجدر الإشارة إلى أن شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي أتاحت عددًا من وسائل التواصل لتقديم الملاحظات والبلاغات على خدمة النقل التعليمي المقدمة للمدارس الحكومية وذلك بهدف تطوير الخدمة والارتقاء بها، ومنها تطبيق "حافلتي" للأجهزة الذكية، وكذلك مركز الاتصال المجاني الموحد (8001231000).

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