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"النقل" تُنهي المرحلة الأولى من طريق السودة السياحي في عسير

أمير المنطقة التقى نائب وزير النقل لبحث عدة مشروعات

أنهت وزارة النقل، المرحلةَ الأولى من مشروع ازدواجية طريق السودة السياحي في عسير بطول سبعة كيلومترات، مع دراسة تسليم المرحلة الثانية من المشروع على امتداد ثلاثة كيلومترات إلى مقاول آخر.

جاء الإعلان عن ذلك خلال لقاء أمير منطقة عسير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة اليوم، نائبَ وزير النقل المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، يرافقه وكيل وزارة النقل للمشاريع وإدارات الطرق المهندس خميس بن صالح الغامدي، ووكيل الوزارة المساعد للتشغيل والصيانة المهندس ماجد العرقوبي، ووكيل الوزارة المساعد للمشاريع المهندس ناصر الحازمي، ووكيل الوزارة المساعد لإدارات الطرق المهندس عبدالإله الذروي، الذين يزور المنطقة في جولة تفقدية على مشاريع الطرق.

وأكد أمير المنطقة أهمية تنفيذ مشاريع النقل بالمنطقة وفق رؤية المملكة 2030؛ في ظل ما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين من دعم لقطاع النقل العام بالمنطقة.

وشهد اللقاء بحق مشاريع الطرق بالمنطقة وسبل إنجازها بشكل سريع، وفي مقدمتها مشروع طريق الساحل، وطريق الرين.

وناقش المشاركون في اللقاء مشروع عقبة ضلع التي تربط بين منطقتيْ عسير وجازان، والمعتمد لها مبلغ 50 مليون ريال لإعادة تأهيلها وصيانتها وإنارتها، إضافة إلى وضع حلول عاجلة ودائمة للانهيارات الحاصلة فيها.

من جانبه، أعرب "الخلب"، عن شكره للقيادة الحكيمة على الدعم المتواصل لمشاريع الطرق في مناطق المملكة؛ مشيراً إلى أن الوزارة ماضية في إنشاء الطرق وإنجاز المشاريع بما يحقق الفائدة للوطن والمواطن.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"النقل" تُنهي المرحلة الأولى من طريق السودة السياحي في عسير
سبق

أنهت وزارة النقل، المرحلةَ الأولى من مشروع ازدواجية طريق السودة السياحي في عسير بطول سبعة كيلومترات، مع دراسة تسليم المرحلة الثانية من المشروع على امتداد ثلاثة كيلومترات إلى مقاول آخر.

جاء الإعلان عن ذلك خلال لقاء أمير منطقة عسير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة اليوم، نائبَ وزير النقل المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، يرافقه وكيل وزارة النقل للمشاريع وإدارات الطرق المهندس خميس بن صالح الغامدي، ووكيل الوزارة المساعد للتشغيل والصيانة المهندس ماجد العرقوبي، ووكيل الوزارة المساعد للمشاريع المهندس ناصر الحازمي، ووكيل الوزارة المساعد لإدارات الطرق المهندس عبدالإله الذروي، الذين يزور المنطقة في جولة تفقدية على مشاريع الطرق.

وأكد أمير المنطقة أهمية تنفيذ مشاريع النقل بالمنطقة وفق رؤية المملكة 2030؛ في ظل ما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين من دعم لقطاع النقل العام بالمنطقة.

وشهد اللقاء بحق مشاريع الطرق بالمنطقة وسبل إنجازها بشكل سريع، وفي مقدمتها مشروع طريق الساحل، وطريق الرين.

وناقش المشاركون في اللقاء مشروع عقبة ضلع التي تربط بين منطقتيْ عسير وجازان، والمعتمد لها مبلغ 50 مليون ريال لإعادة تأهيلها وصيانتها وإنارتها، إضافة إلى وضع حلول عاجلة ودائمة للانهيارات الحاصلة فيها.

من جانبه، أعرب "الخلب"، عن شكره للقيادة الحكيمة على الدعم المتواصل لمشاريع الطرق في مناطق المملكة؛ مشيراً إلى أن الوزارة ماضية في إنشاء الطرق وإنجاز المشاريع بما يحقق الفائدة للوطن والمواطن.

10 أغسطس 2017 - 18 ذو القعدة 1438
01:30 PM

"النقل" تُنهي المرحلة الأولى من طريق السودة السياحي في عسير

أمير المنطقة التقى نائب وزير النقل لبحث عدة مشروعات

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ظافر الشهري - عسير
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أنهت وزارة النقل، المرحلةَ الأولى من مشروع ازدواجية طريق السودة السياحي في عسير بطول سبعة كيلومترات، مع دراسة تسليم المرحلة الثانية من المشروع على امتداد ثلاثة كيلومترات إلى مقاول آخر.

جاء الإعلان عن ذلك خلال لقاء أمير منطقة عسير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة اليوم، نائبَ وزير النقل المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، يرافقه وكيل وزارة النقل للمشاريع وإدارات الطرق المهندس خميس بن صالح الغامدي، ووكيل الوزارة المساعد للتشغيل والصيانة المهندس ماجد العرقوبي، ووكيل الوزارة المساعد للمشاريع المهندس ناصر الحازمي، ووكيل الوزارة المساعد لإدارات الطرق المهندس عبدالإله الذروي، الذين يزور المنطقة في جولة تفقدية على مشاريع الطرق.

وأكد أمير المنطقة أهمية تنفيذ مشاريع النقل بالمنطقة وفق رؤية المملكة 2030؛ في ظل ما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين من دعم لقطاع النقل العام بالمنطقة.

وشهد اللقاء بحق مشاريع الطرق بالمنطقة وسبل إنجازها بشكل سريع، وفي مقدمتها مشروع طريق الساحل، وطريق الرين.

وناقش المشاركون في اللقاء مشروع عقبة ضلع التي تربط بين منطقتيْ عسير وجازان، والمعتمد لها مبلغ 50 مليون ريال لإعادة تأهيلها وصيانتها وإنارتها، إضافة إلى وضع حلول عاجلة ودائمة للانهيارات الحاصلة فيها.

من جانبه، أعرب "الخلب"، عن شكره للقيادة الحكيمة على الدعم المتواصل لمشاريع الطرق في مناطق المملكة؛ مشيراً إلى أن الوزارة ماضية في إنشاء الطرق وإنجاز المشاريع بما يحقق الفائدة للوطن والمواطن.

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