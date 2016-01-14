النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

النقل: توسعة دوران الدرعية على طريق الملك خالد لانسيابية الحركة

يهدف لتسهيل الوصول للدرعية التاريخية

 أنهت إدارة الطرق بمنطقة الرياض أعمال التوسعة في دوران الدرعية الواقع على طريق الملك خالد عند تقاطع الدرعية الرئيسي وافتتاحه للحركة المرورية، ضمن جهود وزارة النقل لرفع مستوى انسيابية الحركة والحد من الازدحام المروري.

وقال "المهندس سلمان الضلعان" مدير الإدارة العامة للطرق بمنطقة الرياض: هذا المشروع ضمن المجموعة الخامسة من مشروعات الطرق الثانوية بمنطقة الرياض، ويعد إحدى المبادرات التي تقوم بها وزارة النقل باستمرار لمتابعة نقاط الحركة الكثيفة على الطرق وتقديم الحلول للتخفيف من الازدحام على مداخل المدن وضمان انسيابية الحركة.

وأضاف المهندس "الضلعان": يعد هذا الدوران توسعة للتقاطع الذي يشهد ازدحامًا مستمرًّا لمدخل محافظة الدرعية من الناحية الشرقية؛ حيث أتاح الدوران ناحية الجنوب وإلى وسط الرياض؛ تسهيل الحركة دون الحاجة للتوقف عند إشارة المرور؛ مما يخفف الازدحام وتكدس المركبات عند الإشارة، وكذلك يجعل خيار الدخول لمدينة الدرعية متاحًا بغير المدخل الرئيس؛ إذ يمكن الدخول للدرعية وبالتحديد المنطقة الجنوبية التاريخية، كما يساعد في تخفيف الضغط على المدخل الرئيس.

يذكر أن أعمال التوسعة للمشروع تضمن أعمالًا إنشائية خرسانية وأعمال الأرصفة والحواجز الخرسانية والإسفلت، وتم تزويده بكافة عوامل السلامة المرورية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
النقل: توسعة دوران الدرعية على طريق الملك خالد لانسيابية الحركة
سبق

 أنهت إدارة الطرق بمنطقة الرياض أعمال التوسعة في دوران الدرعية الواقع على طريق الملك خالد عند تقاطع الدرعية الرئيسي وافتتاحه للحركة المرورية، ضمن جهود وزارة النقل لرفع مستوى انسيابية الحركة والحد من الازدحام المروري.

وقال "المهندس سلمان الضلعان" مدير الإدارة العامة للطرق بمنطقة الرياض: هذا المشروع ضمن المجموعة الخامسة من مشروعات الطرق الثانوية بمنطقة الرياض، ويعد إحدى المبادرات التي تقوم بها وزارة النقل باستمرار لمتابعة نقاط الحركة الكثيفة على الطرق وتقديم الحلول للتخفيف من الازدحام على مداخل المدن وضمان انسيابية الحركة.

وأضاف المهندس "الضلعان": يعد هذا الدوران توسعة للتقاطع الذي يشهد ازدحامًا مستمرًّا لمدخل محافظة الدرعية من الناحية الشرقية؛ حيث أتاح الدوران ناحية الجنوب وإلى وسط الرياض؛ تسهيل الحركة دون الحاجة للتوقف عند إشارة المرور؛ مما يخفف الازدحام وتكدس المركبات عند الإشارة، وكذلك يجعل خيار الدخول لمدينة الدرعية متاحًا بغير المدخل الرئيس؛ إذ يمكن الدخول للدرعية وبالتحديد المنطقة الجنوبية التاريخية، كما يساعد في تخفيف الضغط على المدخل الرئيس.

يذكر أن أعمال التوسعة للمشروع تضمن أعمالًا إنشائية خرسانية وأعمال الأرصفة والحواجز الخرسانية والإسفلت، وتم تزويده بكافة عوامل السلامة المرورية.

13 يناير 2017 - 15 ربيع الآخر 1438
06:59 PM
يهدف لتسهيل الوصول للدرعية التاريخية

النقل: توسعة دوران الدرعية على طريق الملك خالد لانسيابية الحركة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
6
6,391

 أنهت إدارة الطرق بمنطقة الرياض أعمال التوسعة في دوران الدرعية الواقع على طريق الملك خالد عند تقاطع الدرعية الرئيسي وافتتاحه للحركة المرورية، ضمن جهود وزارة النقل لرفع مستوى انسيابية الحركة والحد من الازدحام المروري.

وقال "المهندس سلمان الضلعان" مدير الإدارة العامة للطرق بمنطقة الرياض: هذا المشروع ضمن المجموعة الخامسة من مشروعات الطرق الثانوية بمنطقة الرياض، ويعد إحدى المبادرات التي تقوم بها وزارة النقل باستمرار لمتابعة نقاط الحركة الكثيفة على الطرق وتقديم الحلول للتخفيف من الازدحام على مداخل المدن وضمان انسيابية الحركة.

وأضاف المهندس "الضلعان": يعد هذا الدوران توسعة للتقاطع الذي يشهد ازدحامًا مستمرًّا لمدخل محافظة الدرعية من الناحية الشرقية؛ حيث أتاح الدوران ناحية الجنوب وإلى وسط الرياض؛ تسهيل الحركة دون الحاجة للتوقف عند إشارة المرور؛ مما يخفف الازدحام وتكدس المركبات عند الإشارة، وكذلك يجعل خيار الدخول لمدينة الدرعية متاحًا بغير المدخل الرئيس؛ إذ يمكن الدخول للدرعية وبالتحديد المنطقة الجنوبية التاريخية، كما يساعد في تخفيف الضغط على المدخل الرئيس.

يذكر أن أعمال التوسعة للمشروع تضمن أعمالًا إنشائية خرسانية وأعمال الأرصفة والحواجز الخرسانية والإسفلت، وتم تزويده بكافة عوامل السلامة المرورية.

شارك برأيك
27
53

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

8.6 مليار دولار

8.6 مليار دولار

11 يناير
3,931
163 مليار دولار

163 مليار دولار

11 يناير
3,958
1.5 مليون دولار

1.5 مليون دولار

08 يناير
4,990
3 مليارات دولار

3 مليارات دولار

06 يناير
3,231

كاريكاتير

عواجي يسحق الإرهابيين

المقالات

ماذا وراء تحرش قناة الكذب بالسعودية؟!

ماذا وراء تحرش قناة الكذب بالسعودية؟!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
جوال معالي الوزير!

جوال معالي الوزير!

أحمد الركبان
تاريخنا في الترفيه وواقعه الصعب!

تاريخنا في الترفيه وواقعه الصعب!

منيرة آل سليمان
زوِّجوه يعقل !!!

زوِّجوه يعقل !!!

حمد مشخص
العاملات المنزليات أم الجامعيات؟!

العاملات المنزليات أم الجامعيات؟!

نايف معلا
مَنْ يوقظ وزارة التجارة؟!

مَنْ يوقظ وزارة التجارة؟!

محمد الغامدي
إحراق الجذور أهم

إحراق الجذور أهم

صالح المسلّم
الطائف ومحافظها الجديد!

الطائف ومحافظها الجديد!

صالح مطر الغامدي
قرار (يُخرس) الإعلامي المسيء للسعودية

قرار (يُخرس) الإعلامي المسيء للسعودية

بندر الشهري
عواجي.. فرد من آلاف

عواجي.. فرد من آلاف

سعيد آل جندب

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة