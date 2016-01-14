النقل: توسعة دوران الدرعية على طريق الملك خالد لانسيابية الحركة

يهدف لتسهيل الوصول للدرعية التاريخية

أنهت إدارة الطرق بمنطقة الرياض أعمال التوسعة في دوران الدرعية الواقع على طريق الملك خالد عند تقاطع الدرعية الرئيسي وافتتاحه للحركة المرورية، ضمن جهود وزارة النقل لرفع مستوى انسيابية الحركة والحد من الازدحام المروري.

وقال "المهندس سلمان الضلعان" مدير الإدارة العامة للطرق بمنطقة الرياض: هذا المشروع ضمن المجموعة الخامسة من مشروعات الطرق الثانوية بمنطقة الرياض، ويعد إحدى المبادرات التي تقوم بها وزارة النقل باستمرار لمتابعة نقاط الحركة الكثيفة على الطرق وتقديم الحلول للتخفيف من الازدحام على مداخل المدن وضمان انسيابية الحركة.

وأضاف المهندس "الضلعان": يعد هذا الدوران توسعة للتقاطع الذي يشهد ازدحامًا مستمرًّا لمدخل محافظة الدرعية من الناحية الشرقية؛ حيث أتاح الدوران ناحية الجنوب وإلى وسط الرياض؛ تسهيل الحركة دون الحاجة للتوقف عند إشارة المرور؛ مما يخفف الازدحام وتكدس المركبات عند الإشارة، وكذلك يجعل خيار الدخول لمدينة الدرعية متاحًا بغير المدخل الرئيس؛ إذ يمكن الدخول للدرعية وبالتحديد المنطقة الجنوبية التاريخية، كما يساعد في تخفيف الضغط على المدخل الرئيس.

يذكر أن أعمال التوسعة للمشروع تضمن أعمالًا إنشائية خرسانية وأعمال الأرصفة والحواجز الخرسانية والإسفلت، وتم تزويده بكافة عوامل السلامة المرورية.