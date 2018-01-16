النماص .. 6 آلاف طالب وطالبة يبدؤون اختباراتهم وسط استعدادات مكثّفة

توجيه للمعنيين كلٍّ في اختصاصه بالمتابعة وتقديم ما يحتاج إليه الميدان التربوي

تنطلق، اليوم الأحد، اختبارات الفصل الدراسي الأول لهذا العام في مدارس "تعليم النماص" للمرحلتين المتوسطة والثانوية في التعليم العام والتحفيظ "بنين وبنات"؛ حيث يدخل الاختبارات نحو ستة آلاف طالب وطالبة.

واستعدت الإدارة بكل أقسامها ومدارسها من قادة ومشرفين ومعلمين ومعلمات لاستقبال الطلاب والطالبات لتأدية اختباراتهم في يسر وسهولة؛ حيث أكّد مدير التعليم عبدالله بن عبدالرحمن آل قاسم؛ أن جميع مدارس الإدارة هيّأت قاعات الاختبارات لاستقبال الطلاب والطالبات.

كما وجّه "آل قاسم"؛ الأقسام المعنية كلاً في اختصاصه بالمتابعة وتقديم ما يحتاج إليه الميدان التربوي، خلال هذه الفترة، مضيفاً أن أقسام الاختبارات "بنين وبنات" وتقنية المعلومات والإشراف التربوي والإرشاد الطلابي والأمن والسلامة انتهوا من الاستعداد بالمهام المطلوبة لهذه الفترة.

وأضاف: "منذ وقت مبكر، عقد قسم الاختبارات ورش عمل لقادة وقائدات المدارس والمشرفين والمشرفات عن دليل ونظم الاختبارات الجديد الذي نظّم عمل الاختبارات للجميع، كما تمّ التعميم بالضوابط والتعليمات على المدارس، ومتابعة الجداول الدراسية وغيرها".

وبيّن: "وأعدَّ قسم الإشراف التربوي الخطط الميدانية لزيارة المشرفين والمشرفات للميدان ومتابعة الاختبارات ورفع التقارير اليومية، وتتكامل أعمال الإرشاد الطلابي والأمن والسلامة وتقنية المعلومات خلال هذه الفترة"، سائلاً الله - عزّ وجلّ - لأبنائه الطلبة وبناته الطالبات التوفيق والنجاح وتحصيل أفضل النتائج.