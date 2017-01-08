"النمر السعودي" يخترق حسابات "العالم" ويكشف علاقة "مراسليها العرب" بالمخابرات

نفذ العملية بالتعاون مع هاكر أحوازي وتمكّنا من الوصول لقاعدة بيانات القناة الإيرانية

اخترقت مجموعة مؤلفة من مقرصن سعودي وآخر أحوازي، حسابات موقع قناة "العالم" الإيرانية فجر اليوم الأحد، وعرضت على الإنترنت لقطات من داخل البريد الإلكتروني لبعض العاملين لديها.

وبحسب ما نقله موقع "أنباء تُستَر" الأحوازي، عن أحد القراصنة ويدعى "النمر السعودي" فإن "المجموعة تمكنت من الوصول إلى قاعدة البيانات التابعة لموقع قناة "العالم" الإيرانية، وسحبت معلومات في غاية الأهمية تكشف عن التنسيق العالي بين مراسلي القناة في الدول العربية وبين المخابرات الإيرانية.

وأكد "النمر" أن هذه العملية جاءت بتنسيق عالٍ مع مجموعة أخرى أحوازية تعمل في نفس المجال لضرب المصالح الإيرانية من خلال الشبكة العنكبوتية.

ووفق موقع "24" الإماراتي حصلت الوكالة على مجموعة من الصور التي تظهر فيها طريقة تلفيق الأخبار في هذه القناة من قبل المراسلين ضد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عامة والمملكة العربية السعودية خاصة، فيما تمتنع الوكالة عن نشرها لأهمية المعلومات التي وردت فيها.