"الهاجري" يثمّن جهود "الشمراني" بالإعلام التربوي ببيشة

لتميزه في تقديم المعلومات الدقيقة بشفافية وبناء شراكات إعلامية

ثمّن مدير التعليم بمحافظة بيشة، نايف الهاجري، الجهودَ الكبيرة لمدير الإعلام التربوي بالإدارة إبراهيم عواض الشمراني، أثناء فترة تكليفه بمهام المتحدث الرسمي.

ولفت "الهاجري" إلى أن جهود "الشمراني" أسهمت بشكل فاعل في بيان مواقف الإدارة إزاء القضايا التربوية والتعليمية للرأي العام ووسائل الإعلام؛ مثمناً ما تَمَيّز به من تقديم للمعلومة الدقيقة وشفافية الطرح، ونجاحه في بناء شراكات إعلامية داخلية وخارجية وفق أعلى المعايير المهنية.

من جهته ثمّن "الشمراني" لمدير التعليم هذا التقدير غير المستغرب على قائد تعليمي دفَع بالإدارة للتميز، وحث دوماً على خدمة المستفيدين وبناء شراكات ناجحة مع كافة وسائل الإعلام وتقدير دورها.