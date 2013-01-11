"الهباش" رائداً بالقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام
قلد قائد القوة الخاصة ﻷمن المسجد الحرام اللواء "محمد بن وصل الأحمدي" الرائد "نايف الهباش"؛ رتبته الجديدة "رائد" بعد صدور الأمر السامي بترقيته.
فيما هنأ "الأحمدي"، "الهباش" على هذه الثقة، متمنياً له التوفيق، وأن تكون حافزاً له لبذل المزيد من الجهد لخدمة ضيوف الرحمن.
"الهباش" رائداً بالقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2017-01-10
قلد قائد القوة الخاصة ﻷمن المسجد الحرام اللواء "محمد بن وصل الأحمدي" الرائد "نايف الهباش"؛ رتبته الجديدة "رائد" بعد صدور الأمر السامي بترقيته.
فيما هنأ "الأحمدي"، "الهباش" على هذه الثقة، متمنياً له التوفيق، وأن تكون حافزاً له لبذل المزيد من الجهد لخدمة ضيوف الرحمن.
10 يناير 2017 - 12 ربيع الآخر 1438
10:11 PM
"الهباش" رائداً بالقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام
قلد قائد القوة الخاصة ﻷمن المسجد الحرام اللواء "محمد بن وصل الأحمدي" الرائد "نايف الهباش"؛ رتبته الجديدة "رائد" بعد صدور الأمر السامي بترقيته.
فيما هنأ "الأحمدي"، "الهباش" على هذه الثقة، متمنياً له التوفيق، وأن تكون حافزاً له لبذل المزيد من الجهد لخدمة ضيوف الرحمن.