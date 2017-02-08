"الهبيري" يحتفل بزفاف نجله "صالح"
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2017-02-08
احتفل الشيخ عتيق بن عبدالله الهبيري، بزفاف نجله "صالح" على كريمة الشيخ مرضي بن فهد البشري، وسط حضور بهيج من بعض أصحاب الفضيلة المشايخ وعدد من رجال الأعمال والأعيان والوجهاء والأقارب والزملاء.
تهنئ "سبق" أسرة "الهبيري"، وتتمنى للعروسين حياة سعيدة وموفقة.
08 فبراير 2017 - 11 جمادى الأول 1438
01:06 PM
"الهبيري" يحتفل بزفاف نجله "صالح"
احتفل الشيخ عتيق بن عبدالله الهبيري، بزفاف نجله "صالح" على كريمة الشيخ مرضي بن فهد البشري، وسط حضور بهيج من بعض أصحاب الفضيلة المشايخ وعدد من رجال الأعمال والأعيان والوجهاء والأقارب والزملاء.
تهنئ "سبق" أسرة "الهبيري"، وتتمنى للعروسين حياة سعيدة وموفقة.