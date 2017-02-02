"الهجلة" يحتفل بزواج ابنه في "جدة"

احتفل "قبال بن معوض الهجلة" وأشقاؤه، مساء أمس، بزواج ابنهم "عبدالرحمن بن قبال" في إحدى قاعات الأفراح بمحافظة جدة.
حضر الحفل لفيف من الأهل وأقارب وأصدقاء العروسين.
"سبق" تبارك لـ"الهجلة" وتتمنى لـ"عبدالرحمن" حياة سعيدة.
احتفل "قبال بن معوض الهجلة" وأشقاؤه، مساء أمس، بزواج ابنهم "عبدالرحمن بن قبال" في إحدى قاعات الأفراح بمحافظة جدة.
حضر الحفل لفيف من الأهل وأقارب وأصدقاء العروسين.
"سبق" تبارك لـ"الهجلة" وتتمنى لـ"عبدالرحمن" حياة سعيدة.
احتفل "قبال بن معوض الهجلة" وأشقاؤه، مساء أمس، بزواج ابنهم "عبدالرحمن بن قبال" في إحدى قاعات الأفراح بمحافظة جدة.
حضر الحفل لفيف من الأهل وأقارب وأصدقاء العروسين.
"سبق" تبارك لـ"الهجلة" وتتمنى لـ"عبدالرحمن" حياة سعيدة.
احتفل "قبال بن معوض الهجلة" وأشقاؤه، مساء أمس، بزواج ابنهم "عبدالرحمن بن قبال" في إحدى قاعات الأفراح بمحافظة جدة.
حضر الحفل لفيف من الأهل وأقارب وأصدقاء العروسين.
"سبق" تبارك لـ"الهجلة" وتتمنى لـ"عبدالرحمن" حياة سعيدة.