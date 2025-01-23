النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الهزازي" زميل دراسة لأبنائه في المرحلة الثانوية

تجاوز الـ 45 من عمره ويعول 14 من الأبناء

يواصل الأب العصامي علي بن عبد الله هزازي الآن تعليمه بالمرحلة الثانوية بالصف الثالث الثانوي بمدرسة ابن سيرين الليلية جنباً إلى جنب مع أبنائه.

وتبدأ قصة الكفاح في طريق العلم حينما تقدم الأب علي هزازي لإدارة تعليم الكبار بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة قبل ثلاثة أعوام بطلبٍ لتسجيل أبنائه الخمسة بالمدارس الليلية نظراً لتجاوز سنهم النظامي شروط القبول بالتعليم العام لظروف عائلية خاصة.

وبعد دراسة حالتهم من قبل إدارة تعليم الكبار تم قبول جميع الأبناء الخمسة بالمدارس الليلة ببحرة، وفي نفس الوقت تم إقناع وليّ أمرهم بمواصلة تعليمه ومتابعة أبنائه بالمدرسة، وتمّ توجيهه مباشرة لمدرسة ناصر الدين الألباني المتوسطة الليلية لمواصلة تعليمه بجد واجتهاد، والآن يواصل الأب دراسته بالمرحلة الثانوية برفقة أبنائه بمدرسة ابن سيرين الليلة ببحرة.

وأوضح "الهزازي" أنه يسكن في منزل مستأجر، ويعول 14 من الأبناء والبنات من زوجتين، ويعمل في شركة خاصة براتب لا يتجاوز أربعة آلاف ريال.

وعبّر "الهزازي" عن سعادته الغامرة بمواصلة تعليمه العام، مثمناً لإدارة تعليم الكبار بتعليم مكة المكرمة إقناعه بذلك، فضلاً عن قبول أبنائه الخمسة في التعليم الليلي، مشيراً إلى حرص الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة وعزمها المستمر لمحو الأمية والعمل على نشر نور العلم بين كافة أطياف المجتمع.

وبيّن الأب علي هزازي أنه يطمح في أن يواصل هو وأبناؤه تعليمهم الجامعي، فيما عبّر أبناؤه عن سرورهم بمواصلة تعليمهم ومزاملة والدهم الذي يستمدون منه الإصرار والعزيمة والكفاح لمواصلة مسيرتهم التعليمية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الهزازي" زميل دراسة لأبنائه في المرحلة الثانوية
سبق

يواصل الأب العصامي علي بن عبد الله هزازي الآن تعليمه بالمرحلة الثانوية بالصف الثالث الثانوي بمدرسة ابن سيرين الليلية جنباً إلى جنب مع أبنائه.

وتبدأ قصة الكفاح في طريق العلم حينما تقدم الأب علي هزازي لإدارة تعليم الكبار بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة قبل ثلاثة أعوام بطلبٍ لتسجيل أبنائه الخمسة بالمدارس الليلية نظراً لتجاوز سنهم النظامي شروط القبول بالتعليم العام لظروف عائلية خاصة.

وبعد دراسة حالتهم من قبل إدارة تعليم الكبار تم قبول جميع الأبناء الخمسة بالمدارس الليلة ببحرة، وفي نفس الوقت تم إقناع وليّ أمرهم بمواصلة تعليمه ومتابعة أبنائه بالمدرسة، وتمّ توجيهه مباشرة لمدرسة ناصر الدين الألباني المتوسطة الليلية لمواصلة تعليمه بجد واجتهاد، والآن يواصل الأب دراسته بالمرحلة الثانوية برفقة أبنائه بمدرسة ابن سيرين الليلة ببحرة.

وأوضح "الهزازي" أنه يسكن في منزل مستأجر، ويعول 14 من الأبناء والبنات من زوجتين، ويعمل في شركة خاصة براتب لا يتجاوز أربعة آلاف ريال.

وعبّر "الهزازي" عن سعادته الغامرة بمواصلة تعليمه العام، مثمناً لإدارة تعليم الكبار بتعليم مكة المكرمة إقناعه بذلك، فضلاً عن قبول أبنائه الخمسة في التعليم الليلي، مشيراً إلى حرص الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة وعزمها المستمر لمحو الأمية والعمل على نشر نور العلم بين كافة أطياف المجتمع.

وبيّن الأب علي هزازي أنه يطمح في أن يواصل هو وأبناؤه تعليمهم الجامعي، فيما عبّر أبناؤه عن سرورهم بمواصلة تعليمهم ومزاملة والدهم الذي يستمدون منه الإصرار والعزيمة والكفاح لمواصلة مسيرتهم التعليمية.

21 يناير 2017 - 23 ربيع الآخر 1438
06:08 PM
تجاوز الـ 45 من عمره ويعول 14 من الأبناء

"الهزازي" زميل دراسة لأبنائه في المرحلة الثانوية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
11
24,084

يواصل الأب العصامي علي بن عبد الله هزازي الآن تعليمه بالمرحلة الثانوية بالصف الثالث الثانوي بمدرسة ابن سيرين الليلية جنباً إلى جنب مع أبنائه.

وتبدأ قصة الكفاح في طريق العلم حينما تقدم الأب علي هزازي لإدارة تعليم الكبار بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة قبل ثلاثة أعوام بطلبٍ لتسجيل أبنائه الخمسة بالمدارس الليلية نظراً لتجاوز سنهم النظامي شروط القبول بالتعليم العام لظروف عائلية خاصة.

وبعد دراسة حالتهم من قبل إدارة تعليم الكبار تم قبول جميع الأبناء الخمسة بالمدارس الليلة ببحرة، وفي نفس الوقت تم إقناع وليّ أمرهم بمواصلة تعليمه ومتابعة أبنائه بالمدرسة، وتمّ توجيهه مباشرة لمدرسة ناصر الدين الألباني المتوسطة الليلية لمواصلة تعليمه بجد واجتهاد، والآن يواصل الأب دراسته بالمرحلة الثانوية برفقة أبنائه بمدرسة ابن سيرين الليلة ببحرة.

وأوضح "الهزازي" أنه يسكن في منزل مستأجر، ويعول 14 من الأبناء والبنات من زوجتين، ويعمل في شركة خاصة براتب لا يتجاوز أربعة آلاف ريال.

وعبّر "الهزازي" عن سعادته الغامرة بمواصلة تعليمه العام، مثمناً لإدارة تعليم الكبار بتعليم مكة المكرمة إقناعه بذلك، فضلاً عن قبول أبنائه الخمسة في التعليم الليلي، مشيراً إلى حرص الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة وعزمها المستمر لمحو الأمية والعمل على نشر نور العلم بين كافة أطياف المجتمع.

وبيّن الأب علي هزازي أنه يطمح في أن يواصل هو وأبناؤه تعليمهم الجامعي، فيما عبّر أبناؤه عن سرورهم بمواصلة تعليمهم ومزاملة والدهم الذي يستمدون منه الإصرار والعزيمة والكفاح لمواصلة مسيرتهم التعليمية.

شارك برأيك
33
128

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

500 مليون دولار

500 مليون دولار

18 يناير
2,991
39,3 مليوناً

39,3 مليوناً

18 يناير
1,112
50 مليار دولار

50 مليار دولار

16 يناير
8,893
100 ألف

100 ألف

14 يناير
3,441

كاريكاتير

عواجي يسحق الإرهابيين

المقالات

السينما.. شبرًا بشبر.. وذراعًا بذراع!!

السينما.. شبرًا بشبر.. وذراعًا بذراع!!

عبدالرحمن القحطاني
غياب دور "الهيئة" في انفجاج أهل السينما

غياب دور "الهيئة" في انفجاج أهل السينما

أحمد الركبان
بثنا المباشر أخطر علينا!!

بثنا المباشر أخطر علينا!!

منيرة آل سليمان
هل تلغي التقنيةُ المدرسةَ؟

هل تلغي التقنيةُ المدرسةَ؟

خالد الشبانة
الشـاهد الأخـرس..!!

الشـاهد الأخـرس..!!

محمد الصيـعري
ابن فروة والقصبي.. وبينهما إعلام مختطف!

ابن فروة والقصبي.. وبينهما إعلام مختطف!

بندر الشهري
هل لدينا إعلام طـيران؟

هل لدينا إعلام طـيران؟

منيف الحربي
جدة ومعضلتها الحقيقية

جدة ومعضلتها الحقيقية

جمعان الكرت
تسريح الموظفين وهيئة توليد الوظائف

تسريح الموظفين وهيئة توليد الوظائف

برجس البرجس
فن التعامل مع المتغيرات

فن التعامل مع المتغيرات

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

"إيرج مسجدي".. أجندة جديدة للإرهاب يتم ترسيمها في بغداد
"إيرج مسجدي".. أجندة جديدة للإرهاب يتم ترسيمها في بغداد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة