"الهلال الأحمر بالرياض" ينفّذ 55 دورة تدريبية في الإسعافات الأولية للفتيات

نفّذت الإدارة النسائية بهيئة الهلال الأحمر بالرياض خلال الربع الأول من عام 1438هـ، 55 دورة تدريبية في الإسعافات الأولية ضمن برنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية.

واستفادت خلال الدورات 788 متدربة من تطبيق الإسعافات الأولية، وكيفية التعامل مع المصابين في الحوادث، والإنعاش القلبي الرئوي، وحوادث الغرق والحروق والنزيف، والغصة والتسمم، وغيرها من الإصابات الأخرى والحالات الإسعافية المختلفة.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالرياض عبدالله المريبض، أن الدورات تؤهل المتدربات للمساعدة في تقديم الإسعافات الأولية لمحتاجيها، حتى وصول فِرَق الإسعاف لتقديم الخدمة الطبية الإسعافية للحالة، ومن ثم إسعافها إلى أقرب منشأة صحية.