وأضافت الهئية عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، أن البلاغات التي باشرناها منها ٥٥٠ إصابة و١٠٧٥ حالة مرضية.

قالت هيئة الهلال الأحمر السعودي: باشرت الفِرَق يوم أمس 17 ذو القعدة، 1625 بلاغاً بجميع مناطق المملكة.

الهلال الأحمر: 1625 بلاغاً باشرناه يوم أمس بمناطق المملكة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2017-08-10 قالت هيئة الهلال الأحمر السعودي: باشرت الفِرَق يوم أمس 17 ذو القعدة، 1625 بلاغاً بجميع مناطق المملكة. وأضافت الهئية عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، أن البلاغات التي باشرناها منها ٥٥٠ إصابة و١٠٧٥ حالة مرضية.

10 أغسطس 2017 - 18 ذو القعدة 1438 09:09 AM

الهلال الأحمر: 1625 بلاغاً باشرناه يوم أمس بمناطق المملكة قالت عبر حسابها: منها ٥٥٠ إصابة و١٠٧٥ حالة مرضية





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قالت هيئة الهلال الأحمر السعودي: باشرت الفِرَق يوم أمس 17 ذو القعدة، 1625 بلاغاً بجميع مناطق المملكة.

وأضافت الهئية عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، أن البلاغات التي باشرناها منها ٥٥٠ إصابة و١٠٧٥ حالة مرضية.