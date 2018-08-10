الهلال الأحمر: 1625 بلاغاً باشرناه يوم أمس بمناطق المملكة

قالت هيئة الهلال الأحمر السعودي: باشرت الفِرَق يوم أمس 17 ذو القعدة، 1625 بلاغاً بجميع مناطق المملكة.
وأضافت الهئية عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، أن البلاغات التي باشرناها منها ٥٥٠ إصابة و١٠٧٥ حالة مرضية.
قالت هيئة الهلال الأحمر السعودي: باشرت الفِرَق يوم أمس 17 ذو القعدة، 1625 بلاغاً بجميع مناطق المملكة.
وأضافت الهئية عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، أن البلاغات التي باشرناها منها ٥٥٠ إصابة و١٠٧٥ حالة مرضية.
قالت هيئة الهلال الأحمر السعودي: باشرت الفِرَق يوم أمس 17 ذو القعدة، 1625 بلاغاً بجميع مناطق المملكة.
وأضافت الهئية عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، أن البلاغات التي باشرناها منها ٥٥٠ إصابة و١٠٧٥ حالة مرضية.
قالت هيئة الهلال الأحمر السعودي: باشرت الفِرَق يوم أمس 17 ذو القعدة، 1625 بلاغاً بجميع مناطق المملكة.
وأضافت الهئية عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، أن البلاغات التي باشرناها منها ٥٥٠ إصابة و١٠٧٥ حالة مرضية.