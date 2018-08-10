"الهلال الأحمر" تستعد لموسم الحج بـ 2472 فرداً و51 مركز إسعاف داخل المشاعر

جهزت كافة الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة

بدأت هيئة الهلال الأحمر السعودي استعداداتها لموسم الحج منذ مطلع شهر ذي القعدة لتقديم خدماتها الإسعافية لحجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة والطرق المؤدية إلى مكة المكرمة.

وجندت الهيئة أكثر من 2472 شخصا بمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة للمشاركة في خدمة حجاج بيت الله الحرام هذا العام، كما جهّزت الهيئة أكثر من 51 مركز إسعاف داخل المشاعر المقدسة والطرق المؤدية إليها، وحرصت خلال خطتها لهذا العام على إقامة أكثر من 94 مركز إسعاف موسمي على الطرق السريعة في جميع مناطق المملكة التي يمر بها حجاج بيت الله الحرام، بالإضافة إلى المراكز الاسعافية المتواجدة بشكل دائم في المنافذ البرية وعلى الطرق السريعة وداخل المدن والمحافظات والقرى.

وكان رئيس الهيئة الدكتور محمد عبدالله القاسم قد وجّه باعتماد برنامج الحج للهيئة لهذا العام 1438هـ منذ وقت مبكر لضمان جاهزية الهيئة في تقديم الخدمات الاسعافية الطارئة خلال موسم الحج من خلال تكليف الإدارة العامة للحج والعمرة بالهيئة بتوفير كافة الإمكانات البشرية والمادية لتحقيق مشاركة فاعلة ومتميزة للهيئة.

وقامت الهيئة بتجهيز وتوفير مراكز الإسعاف الثابتة والموسمية وتوسيع انتشارها في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة وفي جميع منافذ المملكة البرية والبحرية والجوية وعلى جميع الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك توفير الفرق الإسعافية المؤهلة من الأطباء والفنيين والسائقين وسيارات الإسعاف المجهزة بأحدث التجهيزات وتوفير الخدمات المساندة لها من حيث توفير غرف العمليات المجهزة بأحدث الأنظمة المتبعة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.

كما تضمنت خطة الهيئة للمشاركة في موسم الحج هذا العام المشاركة بـ (350) مركبة إسعاف بالإضافة الى (18) سيارة ميدك و (15) دراجة نارية.