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الهلال الأحمر يحقق مع موظف ألقى قفازات طبية قرب إشارة مرور بالرياض

مصدر لـ"سبق": اعترف بالخطأ واتخذت بحقه عدد من الإجراءات النظامية

تفاعلت هيئة الهلال الأحمر السعودي، اليوم مع مقطع فيديو التقطه أحد المواطنين بالعاصمة الرياض، ظهر فيه أحد موظفي الهيئة يستقل سيارة رسمية تابعة للهيئة وقام برمي قفازات طبية مستخدمة قرب إحدى الإشارات المرورية بالعاصمة.

 

 وأكدت الهيئة أن هذا العمل يعد فردياً وغير مسؤول، ولا يمثل هيئة الهلال الأحمر ومنسوبيها، مشيرة إلى أنه ‏يتم حالياً التحقيق في الموضوع، وسيتم محاسبة المقصر وإعلان نتائج ‏التحقيق.

 

في سياق متصل أكد مصدر لـ"سبق" أنه أثناء التحقيق اعترف الموظف بالخطأ الذي أرتكبه، مبرراً ذلك بأن القفازات التي قام برميها مستخدمة ولم يكن يرغب في بقائها معه بداخل السيارة، حيث اتخذت بحقه عدد من الإجراءات النظامية بشأن هذه المخالفة.

 

وأضاف المصدر أن الهيئة بعثت من خلال هذا الإجراء، برسالة لكل العاملين بالهيئة بأنها تتابع كل ما يتم رصده ونشره في وسائل التواصل الاجتماعي، مع حرصها التام بأن يتم التعامل مع مثل هذه الحالات عند إرسال أي ملاحظة على الايميل الرسمي للهيئة.

 

وكان أحد المواطنين قد رصد اليوم قرب إحدى الإشارات المرورية بالعاصمة الرياض، مركبة تابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي، ظهر قائدها وهو يقوم برمي قفازات طبية من نافذتها، حيث وثق ذلك بمقطع فيديو أظهر فيه رقم لوحة المركبة، وعلى الفور تعاملت الهيئة سريعاً مع الفيديو المنشور الذي تم نشره في موقع التواصل الاجتماعي "توتير"، وتم التوصل للموظف والتحقيق معه حول هذه المخالفة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الهلال الأحمر يحقق مع موظف ألقى قفازات طبية قرب إشارة مرور بالرياض
سبق

تفاعلت هيئة الهلال الأحمر السعودي، اليوم مع مقطع فيديو التقطه أحد المواطنين بالعاصمة الرياض، ظهر فيه أحد موظفي الهيئة يستقل سيارة رسمية تابعة للهيئة وقام برمي قفازات طبية مستخدمة قرب إحدى الإشارات المرورية بالعاصمة.

 

 وأكدت الهيئة أن هذا العمل يعد فردياً وغير مسؤول، ولا يمثل هيئة الهلال الأحمر ومنسوبيها، مشيرة إلى أنه ‏يتم حالياً التحقيق في الموضوع، وسيتم محاسبة المقصر وإعلان نتائج ‏التحقيق.

 

في سياق متصل أكد مصدر لـ"سبق" أنه أثناء التحقيق اعترف الموظف بالخطأ الذي أرتكبه، مبرراً ذلك بأن القفازات التي قام برميها مستخدمة ولم يكن يرغب في بقائها معه بداخل السيارة، حيث اتخذت بحقه عدد من الإجراءات النظامية بشأن هذه المخالفة.

 

وأضاف المصدر أن الهيئة بعثت من خلال هذا الإجراء، برسالة لكل العاملين بالهيئة بأنها تتابع كل ما يتم رصده ونشره في وسائل التواصل الاجتماعي، مع حرصها التام بأن يتم التعامل مع مثل هذه الحالات عند إرسال أي ملاحظة على الايميل الرسمي للهيئة.

 

وكان أحد المواطنين قد رصد اليوم قرب إحدى الإشارات المرورية بالعاصمة الرياض، مركبة تابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي، ظهر قائدها وهو يقوم برمي قفازات طبية من نافذتها، حيث وثق ذلك بمقطع فيديو أظهر فيه رقم لوحة المركبة، وعلى الفور تعاملت الهيئة سريعاً مع الفيديو المنشور الذي تم نشره في موقع التواصل الاجتماعي "توتير"، وتم التوصل للموظف والتحقيق معه حول هذه المخالفة.

03 يناير 2017 - 5 ربيع الآخر 1438
06:11 PM
اخر تعديل
05 يناير 2017 - 7 ربيع الآخر 1438
08:22 AM
مصدر لـ"سبق": اعترف بالخطأ واتخذت بحقه عدد من الإجراءات النظامية

الهلال الأحمر يحقق مع موظف ألقى قفازات طبية قرب إشارة مرور بالرياض

A A A
ياسر العتيبي - الرياض
37
32,084

تفاعلت هيئة الهلال الأحمر السعودي، اليوم مع مقطع فيديو التقطه أحد المواطنين بالعاصمة الرياض، ظهر فيه أحد موظفي الهيئة يستقل سيارة رسمية تابعة للهيئة وقام برمي قفازات طبية مستخدمة قرب إحدى الإشارات المرورية بالعاصمة.

 

 وأكدت الهيئة أن هذا العمل يعد فردياً وغير مسؤول، ولا يمثل هيئة الهلال الأحمر ومنسوبيها، مشيرة إلى أنه ‏يتم حالياً التحقيق في الموضوع، وسيتم محاسبة المقصر وإعلان نتائج ‏التحقيق.

 

في سياق متصل أكد مصدر لـ"سبق" أنه أثناء التحقيق اعترف الموظف بالخطأ الذي أرتكبه، مبرراً ذلك بأن القفازات التي قام برميها مستخدمة ولم يكن يرغب في بقائها معه بداخل السيارة، حيث اتخذت بحقه عدد من الإجراءات النظامية بشأن هذه المخالفة.

 

وأضاف المصدر أن الهيئة بعثت من خلال هذا الإجراء، برسالة لكل العاملين بالهيئة بأنها تتابع كل ما يتم رصده ونشره في وسائل التواصل الاجتماعي، مع حرصها التام بأن يتم التعامل مع مثل هذه الحالات عند إرسال أي ملاحظة على الايميل الرسمي للهيئة.

 

وكان أحد المواطنين قد رصد اليوم قرب إحدى الإشارات المرورية بالعاصمة الرياض، مركبة تابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي، ظهر قائدها وهو يقوم برمي قفازات طبية من نافذتها، حيث وثق ذلك بمقطع فيديو أظهر فيه رقم لوحة المركبة، وعلى الفور تعاملت الهيئة سريعاً مع الفيديو المنشور الذي تم نشره في موقع التواصل الاجتماعي "توتير"، وتم التوصل للموظف والتحقيق معه حول هذه المخالفة.

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