الهلال وحيداً بالصدارة والأهلي والنصر يواصلان الانتصارات والشباب يتذوق طعم الفوز

أبرز ملامح الجولة الـ15 من دوري جميل

حملت الجولة الخامسة عشرة من دوري جميل لكرة القدم الكثير من الأرقام المهمة والمميزة التي ستبقى راسخة في ذاكرة البطولة سواء بالنسبة للأندية أو اللاعبين.

أبرز ملامح الجولة:

حلق الهلال وحيداً في صدارة دوري جميل بفوزه العريض على ضيفه التعاون بينما بقي التعاون سابعاً، وواصل الأهلي ضغطه على المتصدر محققاً فوزه الخامس توالياً على حساب ضيفه الفتح الذي تلقى الخسارة التاسعة ليستقر في قاع الترتيب وأرتقى النصر إلى المركز الثالث بتغلبه على ضيفه الاتفاق الذي انقاد للهزيمة الثانية على التوالي ليستمر سادساً، وفرط الاتحاد بنقطتين ثمينتين بتعادله الإيجابي مع ضيفه الخليج ليتوسع الفارق مع الهلال إلى خمس نقاط ويتراجع إلى المركز الرابع بينما حقق الخليج تعادله الثاني توالياً محافظاً على مركزه الحادي عشر.



واستعاد الشباب نغمة الانتصارات بعد غيابه عنها لسبع جولات متتالية محققاً انتصاره السادس في الدوري، وهذه المرة على ضيفه الباطن ليعزز مركزه الخامس فيما تراجع الباطن للمركز ما قبل الأخير وعاد الوحدة إلى سكة الانتصارات بعد ثماني جولات من آخر فوز حققه ليصعد مركزاً على سلم الترتيب ويصبح بالمركز الثاني عشر بعد فوزه على ضيفه الرائد الذي سقط لجولة ثانية توالياً بفخ الهزيمة واستمر في مركزه الثامن وتذوق الفيصلي طعم الفوز بعد غياب دام 11 مباراة حيث يعود آخر فوز حققه إلى الجولة الرابعة ليصعد بذلك إلى المركز التاسع وجاء على حساب ضيفه القادسية الذي تلقى الهزيمة السادسة له هذا الموسم.

إحصائيات عامة

لأول مرة تقام منافسات الجولة على مدار خمسة أيام هذا الموسم فقد انتهت ست مباريات بفوز فريق على آخر وجميعها صبت في مصلحة الفريق المضيف، وسيطر التعادل الإيجابي على لقاء وحيد سجل خلالها (24) هدفاً بمعدل (3.43) أهداف لكل مباراة تناوب على تسجيلها 14 لاعباً محلياً وثمانية أجانب، وسجل كل من محمد البريك لاعب الهلال وريكاردو ماتشادو لاعب التعاون هدفين بالخطأ في مرمى فريقهما جاءت ثمانية منها بالقدم اليمنى ومثلها بالرأس وستة بالقدم اليسرى.



وأكثر مباراة شهدت تسجيل أهداف تلك التي جمعت الهلال مع التعاون (4-2).

احتسب قضاة الجولة خمس ركلات جزاء سجل ثلاث منها بواسطة ياسر القحطاني وإسماعيل بانغورا وجورجي سيلفا وأهدرت ركلتان عبر سهو المطيري لاعب الباطن ولويز غوستافو لاعب الفيصلي.



وأشهر حكام الجولة 26 بطاقة صفراء وواحدة حمراء جاءت كبطاقة صفراء ثانية من نصيب لاعب الرائد أحمد الحبيب، وبلغ عدد الحضور الجماهيري 37047 متفرجاً بمعدل 5292 مشاهداً في كل مباراة واحتلت مواجهة الاتحاد مع ضيفه الخليج المرتبة الأولى كأكثر مشاهدة (15179) فيما حلت مواجهة الوحدة مع ضيفه الرائد الأقل مشاهدة (309) متفرجين.

إحصائيات الفرق

سجل الأهلي أهدافاً أكثر من أي فريق آخر في عام 2016 في دوري جميل (65 ) يليه الاتحاد (63 )هدفاً والهلال ثالثاً (59).

الأهلي أكثر فريق حصد نقاطاً في عام 2016 في دوري جميل (64 نقطة – ف 20 ت 4 خ 4).

التقى فريقا الأهلي والفتح 16 مرة في دوري المحترفين السعودي فاز الأهلي 9 مرات مقابل 3 مرات للفتح وهناك 4 حالات تعادل.

التقى فريقا الهلال والتعاون 14 مرة في دوري المحترفين السعودي فاز الهلال 10 مرات مقابل فوز وحيد للتعاون وهناك 3 حالات تعادل بينهما.

فاز الأهلي في آخر 7 مباريات لعبها أمام الفتح في دوري المحترفين السعودي محافظاً على نظافة شباكه في 6 من هذه الانتصارات.

خسر التعاون أمام الهلال في دوري المحترفين السعودي أكثر من خسارته أمام أي فريق آخر.

سجل الأهلي مجموع 32 هدفاً أمام الفتح في دوري المحترفين السعودي لم يسجل أكثر سوى أمام نجران والرائد (36 أمام كل منهما).

التقى فريقا النصر والاتفاق 14 مرة في دوري المحترفين السعودي فاز النصر 7 مرات مقابل 4 مرات للاتفاق وهناك 3 حالات تعادل بينهما.

تلقى النصر 10 أهداف فقط في 15 مباراة هذا الموسم في دوري جميل (معدل 0.67 في كل مباراة) ليكون بذلك أفضل دفاع في الدوري إلى الآن.

الهلال الأقوى هجوماً بالدوري بتسجيل لاعبيه (38) هدفاً بمعدل (2،53) في كل مباراة.

سجل الاتحاد هدفاً كل 246 لمسة للاعبيه في دوري جميل هذا الموسم - أفضل معدل مقارنة بالفرق الأخرى (الأهلي ثانياً 270 لكل هدف).

الاتحاد أكثر فريق حضوراً جماهيرياً على أرضه حيث بلغ عدد الحضور (188308) أما الأقل حضوراً تأتي جماهير الفيصلي (5137) متفرجاً.

إحصائيات اللاعبين

كسر أحمد عطيف صيامه التهديفي الذي استمر 81 مباراة في الدوري مسجلاً أول هدف له في الدوري منذ مارس 2012 وهي المرة الأولى في مسيرته في الدوري السعودي التي يسجل فيها ويصنع هدفاً في نفس المباراة.

سجل فهد المولد أكبر عدد من الأهداف من خارج منطقة الجزاء من لعب مفتوح حتى الآن في دوري جميل هذا الموسم.

علي العواجي يسجل أول ثنائية له في دوري جميل مع الأهلي.

سجل فهد المولد أكبر عدد من الأهداف من خارج منطقة الجزاء من لعب مفتوح حتى الآن في دوري جميل هذا الموسم (3).

نفذ فهد المولد تسديدات أمام الخليج بقدر التي نفذها في 3 مباريات متتالية مجتمعة لعبها قبل هذه المباراة (5).

حافظ عمر السومة على صدارته لجدول الهدافين برصيد 16 هدفاً.

أصبح سلطان السوادي لاعب الرائد أفضل صانع أهداف بالدوري برصيد 5 أهداف.

أكثر 5 لاعبين لمساً للكرة في منطقة جزاء الخصم هذا الموسم في دوري جميل:

كهربا 103، فهد المولد 90، عمر السومة 85، ناثان جونيور 72، إسماعيل بانغورا 66.

سجل ليو بوناتيني 8 أهداف في مبارياته الـ 8 الأخيرة في دوري جميل.

سجل حسن الراهب 6 أهداف في مبارياته الـ 6 الأخيرة في دوري جميل.

ساهم فيتفا في إحراز 4 من أهداف الأهلي الـ 5 الماضية أمام الفتح في دوري جميل (سجل 2 صنع 2).

سجل عبدالله السالم في 3 من آخر 4 مباريات لعبها أمام الاتحاد في دوري جميل.

حقق جمال باجندوح أعلى دقة تمرير بين اللاعبين الأساسيين في مباراة الاتحاد أمام الخليج في دوري جميل (92.3%) دقة.

إحصائيات الحكام:

فهد المرداسي أكثر حكم ساحة أدار مباريات في دوري جميل هذا الموسم بواقع (8) مباريات.

عبدالعزيز الأسمري أكثر حكم مساعد شارك في إدارة مباريات في الدوري بواقع (11) مباراة.

رائد الزهراني أكثر حكم شارك كحكم رابع.

يعتبر الحكم شكري الحنفوش أكثر الحكام أشهاراً للبطاقات الملونة بواقع (29) بطاقة في ست مباريات أدارها.

يأتي الحكم خالد الطريس في المرتبة الأولى بين الحكام الأكثر احتساباً لركلات الجزاء بواقع (5) ركلات في سبع مباريات أدارها.

