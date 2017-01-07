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الهلال يتصدر دوري الشباب بهدفين في الوحدة

أقيمت اليوم ست مباريات ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الممتاز لدرجة الشباب وجاءت نتائجها كالتالي: 


القادسية - الرائد (1 - 1)
العدالة - هجر ( 1 - 0)
الشباب - النصر (2 - 2)
أحد - الاتحاد ( 2 - 1 )
الأهلي - الفتح ( 2 - 1)
الوحدة - الهلال (0 - 2)

وجاء الترتيب على النحو التالي:
1 - الهلال (18 نقطة).
2 - الشباب (16 نقطة).
3 - أحد (14 نقطة).
4 - النصر (14 نقطة).
5 - الأهلي (13 نقطة).
6 - الوحدة (10 نقاط).
7 - القادسية (10 نقاط).
8 - الاتحاد (10 نقاط).
9 - هجر (9 نقاط).
10 - الرائد (8 نقاط).
11 - العدالة (8 نقاط).
12 - الفتح (نقطة واحدة).

 

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الهلال يتصدر دوري الشباب بهدفين في الوحدة
سبق

أقيمت اليوم ست مباريات ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الممتاز لدرجة الشباب وجاءت نتائجها كالتالي: 


القادسية - الرائد (1 - 1)
العدالة - هجر ( 1 - 0)
الشباب - النصر (2 - 2)
أحد - الاتحاد ( 2 - 1 )
الأهلي - الفتح ( 2 - 1)
الوحدة - الهلال (0 - 2)

وجاء الترتيب على النحو التالي:
1 - الهلال (18 نقطة).
2 - الشباب (16 نقطة).
3 - أحد (14 نقطة).
4 - النصر (14 نقطة).
5 - الأهلي (13 نقطة).
6 - الوحدة (10 نقاط).
7 - القادسية (10 نقاط).
8 - الاتحاد (10 نقاط).
9 - هجر (9 نقاط).
10 - الرائد (8 نقاط).
11 - العدالة (8 نقاط).
12 - الفتح (نقطة واحدة).

 

07 يناير 2017 - 9 ربيع الآخر 1438
07:01 PM

الهلال يتصدر دوري الشباب بهدفين في الوحدة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
1,866

أقيمت اليوم ست مباريات ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الممتاز لدرجة الشباب وجاءت نتائجها كالتالي: 


القادسية - الرائد (1 - 1)
العدالة - هجر ( 1 - 0)
الشباب - النصر (2 - 2)
أحد - الاتحاد ( 2 - 1 )
الأهلي - الفتح ( 2 - 1)
الوحدة - الهلال (0 - 2)

وجاء الترتيب على النحو التالي:
1 - الهلال (18 نقطة).
2 - الشباب (16 نقطة).
3 - أحد (14 نقطة).
4 - النصر (14 نقطة).
5 - الأهلي (13 نقطة).
6 - الوحدة (10 نقاط).
7 - القادسية (10 نقاط).
8 - الاتحاد (10 نقاط).
9 - هجر (9 نقاط).
10 - الرائد (8 نقاط).
11 - العدالة (8 نقاط).
12 - الفتح (نقطة واحدة).

 

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