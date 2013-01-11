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الهلال يدخل في منافسة قوية لخطف أحد هدافي الدوري البلجيكي

 دخل فريق الهلال في منافسة قوية مع فريق العربي القطري من أجل التعاقد مع المهاجم الإيفواري زورو سيرياك المحترف في صفوف فريق أوستنده البلجيكي لضمه إلى صفوفه في فترة الانتقالات الشتوية الحالية حسب ما ذكرت صحيفة (نيوزبلاد) البلجيكية .

وكشفت الصحيفة أن الفريق البلجيكي مستعد للتخلي عن خدمات هدافه في الموسم الماضي مقابل مليون ونصف المليون يورو على اعتبار أن الفريق بصدد إبرام عدة تعاقدات مع لاعبين شبان يشغلون مركز الهجوم، لذا هم  في حاجة إلى التمويل اللازم للصفقات المطلوبة.
يذكر أن الهداف الإيفواري يجيد اللعب كمهاجم صريح بجانب قدرته كلاعب جناح، فقد بدأ مسيرته الاحترافية مع فريق آسيك الإيفواري قبل 9 سنوات قبل أن ينتقل إلى الدوري البلجيكي ليشارك مع فريقي أندرلخت وستاندر لييج، ومنه انتقل إلى فريقه الحالي أوستنده  قبل موسمين.

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الهلال يدخل في منافسة قوية لخطف أحد هدافي الدوري البلجيكي
سبق

 دخل فريق الهلال في منافسة قوية مع فريق العربي القطري من أجل التعاقد مع المهاجم الإيفواري زورو سيرياك المحترف في صفوف فريق أوستنده البلجيكي لضمه إلى صفوفه في فترة الانتقالات الشتوية الحالية حسب ما ذكرت صحيفة (نيوزبلاد) البلجيكية .

وكشفت الصحيفة أن الفريق البلجيكي مستعد للتخلي عن خدمات هدافه في الموسم الماضي مقابل مليون ونصف المليون يورو على اعتبار أن الفريق بصدد إبرام عدة تعاقدات مع لاعبين شبان يشغلون مركز الهجوم، لذا هم  في حاجة إلى التمويل اللازم للصفقات المطلوبة.
يذكر أن الهداف الإيفواري يجيد اللعب كمهاجم صريح بجانب قدرته كلاعب جناح، فقد بدأ مسيرته الاحترافية مع فريق آسيك الإيفواري قبل 9 سنوات قبل أن ينتقل إلى الدوري البلجيكي ليشارك مع فريقي أندرلخت وستاندر لييج، ومنه انتقل إلى فريقه الحالي أوستنده  قبل موسمين.

10 يناير 2017 - 12 ربيع الآخر 1438
09:56 PM

الهلال يدخل في منافسة قوية لخطف أحد هدافي الدوري البلجيكي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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 دخل فريق الهلال في منافسة قوية مع فريق العربي القطري من أجل التعاقد مع المهاجم الإيفواري زورو سيرياك المحترف في صفوف فريق أوستنده البلجيكي لضمه إلى صفوفه في فترة الانتقالات الشتوية الحالية حسب ما ذكرت صحيفة (نيوزبلاد) البلجيكية .

وكشفت الصحيفة أن الفريق البلجيكي مستعد للتخلي عن خدمات هدافه في الموسم الماضي مقابل مليون ونصف المليون يورو على اعتبار أن الفريق بصدد إبرام عدة تعاقدات مع لاعبين شبان يشغلون مركز الهجوم، لذا هم  في حاجة إلى التمويل اللازم للصفقات المطلوبة.
يذكر أن الهداف الإيفواري يجيد اللعب كمهاجم صريح بجانب قدرته كلاعب جناح، فقد بدأ مسيرته الاحترافية مع فريق آسيك الإيفواري قبل 9 سنوات قبل أن ينتقل إلى الدوري البلجيكي ليشارك مع فريقي أندرلخت وستاندر لييج، ومنه انتقل إلى فريقه الحالي أوستنده  قبل موسمين.

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