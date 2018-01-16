الهلال يستأنف تدريباته .. والحافظ يواصل تأهيله

أدى فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم الأحد مرانه على الملعب الرئيس في مقر النادي، عقب انتهاء أعمال الزراعة الشتوية؛ وذلك بعد أن اختتم الفريق مساء أمس السبت معسكره الإعدادي الذي أقامه في العاصمة الإماراتية "أبوظبي".



حيث تركّزت الحصة التدريبية في مجملها على الجوانب الفنية، إذ عمد الجهاز الفني -في الجزء الأول من التدريب- على تطبيق تدريبات فنية متنوّعة، قبل أن يطبّق الجهاز الفني تدريبات التسلّم والتحرك السليم بعد التسليم، فرض بعدها مدير الجهاز الفني الأرجنتيني "رامون دياز" مناورة على جزء من مساحة الملعب، اختتمها بتدريبات تفكيك العضلات، وسط متابعة الأمير نواف بن سعد رئيس مجلس إدارة النادي، في الوقت الذي واصل فيه اللاعب عبدالله الحافظ برنامجه اللياقي المُعد له مسبقًا.



ويواصل الفريق تحضيراته الميدانية لمواجهة "القيصومة" بمران يقام عصر يوم غد الاثنين؛ وذلك على الملعب الرئيس في مقر النادي.

