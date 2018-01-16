النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الهلال يستأنف تدريباته .. والحافظ يواصل تأهيله

أدى فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم الأحد مرانه على الملعب الرئيس في مقر النادي، عقب انتهاء أعمال الزراعة الشتوية؛ وذلك بعد أن اختتم الفريق مساء أمس السبت معسكره الإعدادي الذي أقامه في العاصمة الإماراتية "أبوظبي".


حيث تركّزت الحصة التدريبية في مجملها على الجوانب الفنية، إذ عمد الجهاز الفني -في الجزء الأول من التدريب- على تطبيق تدريبات فنية متنوّعة، قبل أن يطبّق الجهاز الفني تدريبات التسلّم والتحرك السليم بعد التسليم، فرض بعدها مدير الجهاز الفني الأرجنتيني "رامون دياز" مناورة على جزء من مساحة الملعب، اختتمها بتدريبات تفكيك العضلات، وسط متابعة الأمير نواف بن سعد رئيس مجلس إدارة النادي، في الوقت الذي واصل فيه اللاعب عبدالله الحافظ برنامجه اللياقي المُعد له مسبقًا.


ويواصل الفريق تحضيراته الميدانية لمواجهة "القيصومة" بمران يقام عصر يوم غد الاثنين؛ وذلك على الملعب الرئيس في مقر النادي.
 

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الهلال يستأنف تدريباته .. والحافظ يواصل تأهيله
سبق

أدى فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم الأحد مرانه على الملعب الرئيس في مقر النادي، عقب انتهاء أعمال الزراعة الشتوية؛ وذلك بعد أن اختتم الفريق مساء أمس السبت معسكره الإعدادي الذي أقامه في العاصمة الإماراتية "أبوظبي".


حيث تركّزت الحصة التدريبية في مجملها على الجوانب الفنية، إذ عمد الجهاز الفني -في الجزء الأول من التدريب- على تطبيق تدريبات فنية متنوّعة، قبل أن يطبّق الجهاز الفني تدريبات التسلّم والتحرك السليم بعد التسليم، فرض بعدها مدير الجهاز الفني الأرجنتيني "رامون دياز" مناورة على جزء من مساحة الملعب، اختتمها بتدريبات تفكيك العضلات، وسط متابعة الأمير نواف بن سعد رئيس مجلس إدارة النادي، في الوقت الذي واصل فيه اللاعب عبدالله الحافظ برنامجه اللياقي المُعد له مسبقًا.


ويواصل الفريق تحضيراته الميدانية لمواجهة "القيصومة" بمران يقام عصر يوم غد الاثنين؛ وذلك على الملعب الرئيس في مقر النادي.
 

16 يناير 2017 - 18 ربيع الآخر 1438
12:26 AM

الهلال يستأنف تدريباته .. والحافظ يواصل تأهيله

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
1,347

أدى فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم الأحد مرانه على الملعب الرئيس في مقر النادي، عقب انتهاء أعمال الزراعة الشتوية؛ وذلك بعد أن اختتم الفريق مساء أمس السبت معسكره الإعدادي الذي أقامه في العاصمة الإماراتية "أبوظبي".


حيث تركّزت الحصة التدريبية في مجملها على الجوانب الفنية، إذ عمد الجهاز الفني -في الجزء الأول من التدريب- على تطبيق تدريبات فنية متنوّعة، قبل أن يطبّق الجهاز الفني تدريبات التسلّم والتحرك السليم بعد التسليم، فرض بعدها مدير الجهاز الفني الأرجنتيني "رامون دياز" مناورة على جزء من مساحة الملعب، اختتمها بتدريبات تفكيك العضلات، وسط متابعة الأمير نواف بن سعد رئيس مجلس إدارة النادي، في الوقت الذي واصل فيه اللاعب عبدالله الحافظ برنامجه اللياقي المُعد له مسبقًا.


ويواصل الفريق تحضيراته الميدانية لمواجهة "القيصومة" بمران يقام عصر يوم غد الاثنين؛ وذلك على الملعب الرئيس في مقر النادي.
 

شارك برأيك
29
54

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

100 ألف

100 ألف

14 يناير
2,300
8.6 مليار دولار

8.6 مليار دولار

11 يناير
4,483
163 مليار دولار

163 مليار دولار

11 يناير
4,441
1.5 مليون دولار

1.5 مليون دولار

08 يناير
5,220

كاريكاتير

عواجي يسحق الإرهابيين

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة