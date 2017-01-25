الهلال يسدد الالتزامات المالية .. وشرفي يدعم الخزينة ب٤ ملايين ريال

الاحتراف تعلن أنه يستطيع تسجيل اللاعبين

كشفت لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم عن تقديم نادي الهلال للحوالات البنكية الخاصة بلاعبيه لا يوجد عليه قرارات من غرفة فض المنازعات، وبالتالي يستطيع تسجيل لاعبيه الجدد لدى اللجنة.

وكان المركز الإعلامي لنادي الهلال قد أعلن تكفل "الأمير نواف بن سعد" رئيس النادي بدفع جميع المتطلبات المالية ليتمكن الهلال من تسجيل اللاعبين.

من جانب آخر، أعلنت إدارة النادي تسلمها مبلغ ٤ ملايين ريال من "الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز"؛ تفاعلاً منه مع ما حدث في اجتماع أعضاء الشرف الماضي.