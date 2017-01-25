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الهلال يسدد الالتزامات المالية .. وشرفي يدعم الخزينة ب٤ ملايين ريال

الاحتراف تعلن أنه يستطيع تسجيل اللاعبين

 كشفت لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم عن تقديم نادي الهلال للحوالات البنكية الخاصة بلاعبيه لا يوجد عليه قرارات من غرفة فض المنازعات، وبالتالي يستطيع تسجيل لاعبيه الجدد لدى اللجنة.

وكان المركز الإعلامي لنادي الهلال قد أعلن تكفل "الأمير نواف بن سعد" رئيس النادي بدفع جميع المتطلبات المالية ليتمكن الهلال من تسجيل اللاعبين.

من جانب آخر، أعلنت إدارة النادي تسلمها مبلغ ٤ ملايين ريال من "الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز"؛ تفاعلاً منه مع ما حدث في اجتماع أعضاء الشرف الماضي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الهلال يسدد الالتزامات المالية .. وشرفي يدعم الخزينة ب٤ ملايين ريال
سبق

 كشفت لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم عن تقديم نادي الهلال للحوالات البنكية الخاصة بلاعبيه لا يوجد عليه قرارات من غرفة فض المنازعات، وبالتالي يستطيع تسجيل لاعبيه الجدد لدى اللجنة.

وكان المركز الإعلامي لنادي الهلال قد أعلن تكفل "الأمير نواف بن سعد" رئيس النادي بدفع جميع المتطلبات المالية ليتمكن الهلال من تسجيل اللاعبين.

من جانب آخر، أعلنت إدارة النادي تسلمها مبلغ ٤ ملايين ريال من "الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز"؛ تفاعلاً منه مع ما حدث في اجتماع أعضاء الشرف الماضي.

25 يناير 2017 - 27 ربيع الآخر 1438
06:37 PM
اخر تعديل
27 يناير 2017 - 29 ربيع الآخر 1438
08:47 AM
الاحتراف تعلن أنه يستطيع تسجيل اللاعبين

الهلال يسدد الالتزامات المالية .. وشرفي يدعم الخزينة ب٤ ملايين ريال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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4,164

 كشفت لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم عن تقديم نادي الهلال للحوالات البنكية الخاصة بلاعبيه لا يوجد عليه قرارات من غرفة فض المنازعات، وبالتالي يستطيع تسجيل لاعبيه الجدد لدى اللجنة.

وكان المركز الإعلامي لنادي الهلال قد أعلن تكفل "الأمير نواف بن سعد" رئيس النادي بدفع جميع المتطلبات المالية ليتمكن الهلال من تسجيل اللاعبين.

من جانب آخر، أعلنت إدارة النادي تسلمها مبلغ ٤ ملايين ريال من "الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز"؛ تفاعلاً منه مع ما حدث في اجتماع أعضاء الشرف الماضي.

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