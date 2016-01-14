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الهلال ينهي معسكره الخارجي بـ "جولة حرة"

أجرى لاعبو فريق الهلال الأول لكرة القدم الذين شاركوا بصفة أساسية في ودية "روستوف الروسي" يوم أمس مرانًا استرجاعيًا صباح اليوم السبت، في الوقت الذي أدى فيه بقية اللاعبين تدريبًا اعتياديًا تركّزعلى الجانبين البدني والفني، إذعمد الجهاز الفني - في الجزء الأول من المران- على تطبيق تدريبات بدنية وفنية، قبل أن يطبّق تدريبات الجري على سرعات مختلفة، اختتمها بتدريبات تفكيك العضلات، في حين واصل اللاعب"عبدالله الحافظ" برنامجه اللياقي المُعد له مُسبقًا. 

من جانبه، منح مدير الجهاز الفني الأرجنتيني"رامون دياز" جميع  اللاعبين جولة حرة بعد نهاية التدريب الصباحي؛ نظير المجهود الذي بذلوه طوال الفترة الماضية، على أن تعود بعثة الفريق مساء اليوم إلى "الرياض".
 

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الهلال ينهي معسكره الخارجي بـ "جولة حرة"
سبق

أجرى لاعبو فريق الهلال الأول لكرة القدم الذين شاركوا بصفة أساسية في ودية "روستوف الروسي" يوم أمس مرانًا استرجاعيًا صباح اليوم السبت، في الوقت الذي أدى فيه بقية اللاعبين تدريبًا اعتياديًا تركّزعلى الجانبين البدني والفني، إذعمد الجهاز الفني - في الجزء الأول من المران- على تطبيق تدريبات بدنية وفنية، قبل أن يطبّق تدريبات الجري على سرعات مختلفة، اختتمها بتدريبات تفكيك العضلات، في حين واصل اللاعب"عبدالله الحافظ" برنامجه اللياقي المُعد له مُسبقًا. 

من جانبه، منح مدير الجهاز الفني الأرجنتيني"رامون دياز" جميع  اللاعبين جولة حرة بعد نهاية التدريب الصباحي؛ نظير المجهود الذي بذلوه طوال الفترة الماضية، على أن تعود بعثة الفريق مساء اليوم إلى "الرياض".
 

14 يناير 2017 - 16 ربيع الآخر 1438
06:58 PM

الهلال ينهي معسكره الخارجي بـ "جولة حرة"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أجرى لاعبو فريق الهلال الأول لكرة القدم الذين شاركوا بصفة أساسية في ودية "روستوف الروسي" يوم أمس مرانًا استرجاعيًا صباح اليوم السبت، في الوقت الذي أدى فيه بقية اللاعبين تدريبًا اعتياديًا تركّزعلى الجانبين البدني والفني، إذعمد الجهاز الفني - في الجزء الأول من المران- على تطبيق تدريبات بدنية وفنية، قبل أن يطبّق تدريبات الجري على سرعات مختلفة، اختتمها بتدريبات تفكيك العضلات، في حين واصل اللاعب"عبدالله الحافظ" برنامجه اللياقي المُعد له مُسبقًا. 

من جانبه، منح مدير الجهاز الفني الأرجنتيني"رامون دياز" جميع  اللاعبين جولة حرة بعد نهاية التدريب الصباحي؛ نظير المجهود الذي بذلوه طوال الفترة الماضية، على أن تعود بعثة الفريق مساء اليوم إلى "الرياض".
 

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