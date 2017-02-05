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الهلال يواصل تدريباته .. ووفد "الأمل" يزور مقر النادي

واصل لاعبو فريق الهلال الأول لكرة القدم صباح اليوم الأحد تدريباتهم؛ استعدادًا للقاء مضيفهم "الفيصلي"، مساء يوم الخميس المقبل، حيث اشتملت الحصة التدريبية على الجوانب التكنيكية والفنية، إذ عمد الجهاز الفني -في بداية المران- إلى تطبيق تدريبات تكنيكية، طبّق بعدها تدريبات الاستحواذ على الكرة والكرات العرضية، قبل أن يعمل مدير الجهاز الفني الأرجنتيني "رامون دياز" على تطبيق تدريبات فنيّة للمدافعين والمهاجمين، اختتمها بمناورة على جزء من مساحة الملعب، في الوقت الذي واصل فيه اللاعب "نواف العابد" برنامجه التأهيلي المُعد له مسبقًا.


هذا ويؤدي الفريق تدريباته صباح يوم غدٍ الاثنين؛ تحضيرًا لمواجهة الفيصلي مساء الخميس المقبل، ضمن لقاءات الجولة الثامنة عشرة من دوري جميل للمحترفين.


وزار مقر النادي صباح اليوم وفد من مجمع الأمل الطبي، حيث كان في استقبالهم مسؤول العلاقات العامة بالنادي الأستاذ ياسر الطلاسي"، الذي تجول بهم في مرافق النادي، قبل أن يلتقي الوفد بلاعبي الفريق الأول لكرة القدم، ويتابع جزءًا من التدريبات الصباحية.
 

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الهلال يواصل تدريباته .. ووفد "الأمل" يزور مقر النادي
سبق

واصل لاعبو فريق الهلال الأول لكرة القدم صباح اليوم الأحد تدريباتهم؛ استعدادًا للقاء مضيفهم "الفيصلي"، مساء يوم الخميس المقبل، حيث اشتملت الحصة التدريبية على الجوانب التكنيكية والفنية، إذ عمد الجهاز الفني -في بداية المران- إلى تطبيق تدريبات تكنيكية، طبّق بعدها تدريبات الاستحواذ على الكرة والكرات العرضية، قبل أن يعمل مدير الجهاز الفني الأرجنتيني "رامون دياز" على تطبيق تدريبات فنيّة للمدافعين والمهاجمين، اختتمها بمناورة على جزء من مساحة الملعب، في الوقت الذي واصل فيه اللاعب "نواف العابد" برنامجه التأهيلي المُعد له مسبقًا.


هذا ويؤدي الفريق تدريباته صباح يوم غدٍ الاثنين؛ تحضيرًا لمواجهة الفيصلي مساء الخميس المقبل، ضمن لقاءات الجولة الثامنة عشرة من دوري جميل للمحترفين.


وزار مقر النادي صباح اليوم وفد من مجمع الأمل الطبي، حيث كان في استقبالهم مسؤول العلاقات العامة بالنادي الأستاذ ياسر الطلاسي"، الذي تجول بهم في مرافق النادي، قبل أن يلتقي الوفد بلاعبي الفريق الأول لكرة القدم، ويتابع جزءًا من التدريبات الصباحية.
 

05 فبراير 2017 - 8 جمادى الأول 1438
10:35 PM

الهلال يواصل تدريباته .. ووفد "الأمل" يزور مقر النادي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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واصل لاعبو فريق الهلال الأول لكرة القدم صباح اليوم الأحد تدريباتهم؛ استعدادًا للقاء مضيفهم "الفيصلي"، مساء يوم الخميس المقبل، حيث اشتملت الحصة التدريبية على الجوانب التكنيكية والفنية، إذ عمد الجهاز الفني -في بداية المران- إلى تطبيق تدريبات تكنيكية، طبّق بعدها تدريبات الاستحواذ على الكرة والكرات العرضية، قبل أن يعمل مدير الجهاز الفني الأرجنتيني "رامون دياز" على تطبيق تدريبات فنيّة للمدافعين والمهاجمين، اختتمها بمناورة على جزء من مساحة الملعب، في الوقت الذي واصل فيه اللاعب "نواف العابد" برنامجه التأهيلي المُعد له مسبقًا.


هذا ويؤدي الفريق تدريباته صباح يوم غدٍ الاثنين؛ تحضيرًا لمواجهة الفيصلي مساء الخميس المقبل، ضمن لقاءات الجولة الثامنة عشرة من دوري جميل للمحترفين.


وزار مقر النادي صباح اليوم وفد من مجمع الأمل الطبي، حيث كان في استقبالهم مسؤول العلاقات العامة بالنادي الأستاذ ياسر الطلاسي"، الذي تجول بهم في مرافق النادي، قبل أن يلتقي الوفد بلاعبي الفريق الأول لكرة القدم، ويتابع جزءًا من التدريبات الصباحية.
 

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