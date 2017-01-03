الوحدة يعزز صفوفه بنجم الإسماعيلي المصري

أعلن نادي الوحدة تعاقده رسمياً مع الغاني "طارق جبرين" لاعب خط الوسط في الإسماعيلي المصري للانضمام إلى صفوف الفريق الأول بكرة القدم في فترة الانتقالات الشتوية على سبيل الإعارة.



ووافق الإسماعيلي على إعارة اللاعب بمقابل مبلغ مالي يصل إلى 300 ألف دولار، مع تنازل "جبرين" عن نصف مستحقاته لدى النادي.

ومن المنتظر أن ينتظم اللاعب الغاني في معسكر الوحدة المقام بالقاهرة خلال الساعات القادمة بعد إتمام إجراءات استعارته.

