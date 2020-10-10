"الوزراء" البحريني يُشيد بنجاح زيارة خادم الحرمين لروسيا الاتحادية

وصفها بالتاريخية ذات الصدى العالمي

أشاد مجلس وزراء مملكة البحرين بالنجاح الكبير لزيارة الدولة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- إلى روسيا الاتحادية.

ووصف المجلس خلال جلسته التي عقدها اليوم برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، زيارة خادم الحرمين الشريفين لروسيا الاتحادية بالتاريخية ذات الصدى العالمي، مبينًا أن الزيارة حظيت باهتمام كبير في المحيط الدولي نظرًا لمكانة خادم الحرمين الشريفين والمملكة العربية السعودية في المجتمع الدولي.

وأكد مجلس الوزراء بمملكة البحرين أن نتائج الزيارة لا تنعكس إيجابًا على المملكة العربية السعودية فحسب بل على الدول الخليجية والعربية.