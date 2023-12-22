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خادم الحرمين يقر ميزانية 2017 بإنفاق 890 ملياراً

اليابان تعلن ميزانيتها للعام المالي المقبل بقيمة 830 مليار دولار

أقرت الحكومة اليابانية، اليوم، مشروع الموازنة للعام المالي المقبل بقيمة 97.45 تريليون ين (بما يعادل 830 مليار دولار).

وتمثل أعباء خدمة الدين العام نحو 24% من إجمالي موازنة العام المالي المقبل الذي يبدأ أبريل المقبل.

وبحسب مشروع الموازنة الذي أقرته الحكومة سيزيد الإنفاق العسكري لليابان بنسبة 1.4% ليصل إلى 5.13 تريليونات من الين، كما ستزيد مخصصات التأمين الاجتماعي التي تشمل مخصصات التقاعد والرعاية الصحية التي تمثل الجزء الأكبر من ميزانية اليابان، في ظل تزايد نسبة المسنين بين سكان اليابان.

كما خصص مشروع الموازنة 5.98 تريليونات من الين للأشغال العامة والمشروعات الأخرى، مثل تشجيع السياحة وتعزيز القدرات الدفاعية، متوقعة نمو الإيرادات بنسبة 0.2% لتصل إلى 57.71 تريليون ين.

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اليابان تعلن ميزانيتها للعام المالي المقبل بقيمة 830 مليار دولار
سبق

أقرت الحكومة اليابانية، اليوم، مشروع الموازنة للعام المالي المقبل بقيمة 97.45 تريليون ين (بما يعادل 830 مليار دولار).

وتمثل أعباء خدمة الدين العام نحو 24% من إجمالي موازنة العام المالي المقبل الذي يبدأ أبريل المقبل.

وبحسب مشروع الموازنة الذي أقرته الحكومة سيزيد الإنفاق العسكري لليابان بنسبة 1.4% ليصل إلى 5.13 تريليونات من الين، كما ستزيد مخصصات التأمين الاجتماعي التي تشمل مخصصات التقاعد والرعاية الصحية التي تمثل الجزء الأكبر من ميزانية اليابان، في ظل تزايد نسبة المسنين بين سكان اليابان.

كما خصص مشروع الموازنة 5.98 تريليونات من الين للأشغال العامة والمشروعات الأخرى، مثل تشجيع السياحة وتعزيز القدرات الدفاعية، متوقعة نمو الإيرادات بنسبة 0.2% لتصل إلى 57.71 تريليون ين.

22 ديسمبر 2016 - 23 ربيع الأول 1438
10:38 AM

اليابان تعلن ميزانيتها للعام المالي المقبل بقيمة 830 مليار دولار

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أقرت الحكومة اليابانية، اليوم، مشروع الموازنة للعام المالي المقبل بقيمة 97.45 تريليون ين (بما يعادل 830 مليار دولار).

وتمثل أعباء خدمة الدين العام نحو 24% من إجمالي موازنة العام المالي المقبل الذي يبدأ أبريل المقبل.

وبحسب مشروع الموازنة الذي أقرته الحكومة سيزيد الإنفاق العسكري لليابان بنسبة 1.4% ليصل إلى 5.13 تريليونات من الين، كما ستزيد مخصصات التأمين الاجتماعي التي تشمل مخصصات التقاعد والرعاية الصحية التي تمثل الجزء الأكبر من ميزانية اليابان، في ظل تزايد نسبة المسنين بين سكان اليابان.

كما خصص مشروع الموازنة 5.98 تريليونات من الين للأشغال العامة والمشروعات الأخرى، مثل تشجيع السياحة وتعزيز القدرات الدفاعية، متوقعة نمو الإيرادات بنسبة 0.2% لتصل إلى 57.71 تريليون ين.

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#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017
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