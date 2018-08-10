اليابان: من حقنا اعتراض أي صاروخ يستهدف جزيرة "غوام"

قال وزير الدفاع الياباني إيتسونوري أونوديرا، اليوم الخميس، إن اليابان سيكون مسموحاً لها قانوناً باعتراض أي صاروخ كوري شمالي متجه صوب جزيرة "غوام" الأمريكية.

ونقلت وكالة "كيودو" للأنباء عن الوزير قوله، أمام لجنة من مجلس النواب، إن اليابان سيُسمح له بضرب أي صاروخ متجه صوب الأراضي الأمريكية في المحيط الهادئ، إن ارتأى أنه يشكّل خطراً على وجوده.

كما أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم، أنه لم يعد بإمكانها "التسامح" مع استفزازات كوريا الشمالية.

وقال يوشيهايد سوغا الناطق باسم الحكومة اليابانية للصحفيين، وفق ما نقلته "سكاي نيوز": "إن تصرفات كوريا الشمالية الاستفزازية، بما فيها هذه المرة، هي بشكل ظاهر استفزاز للمنطقة، ومن ضمنها اليابان، وأيضاً لأمن المجتمع الدولي"، مضيفاً: "لم يعد بإمكاننا التسامح مع هذا".

وأضاف: "نحث كوريا الشمالية بقوة على أخذ التحذيرات القوية والتوبيخات التي تكررت بجدية، والالتزام بسلسلة قرارات الأمم المتحدة والامتناع عن القيام بأي أعمال استفزازية أخرى".

وقالت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية، اليوم الخميس، إن البلاد تعكف على وضع خطة بحلول منتصف أغسطس الجاري لإطلاق 4 صواريخ متوسطة المدى على جزيرة غوام الأمريكية، قبل عرضها على الزعيم كيم جونغ أون "لاتخاذ قرار بشأن تنفيذها".

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن الجيش يضع خطة "لعرقلة قوات العدو بالمواقع العسكرية الرئيسة في غوام (بالمحيط الهادئ)، وإرسال إشارة تحذير صارمة للولايات المتحدة".