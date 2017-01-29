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اليمن.. الجيش يُحكم سيطرته على طريق ‏يربط بين مدينتي المخا والخوخة

بدعم من قوات التحالف.. وإحباط هجوم مضاد بالصياحي وأكمة أعلأ ‏

أحكمت قوات الجيش الوطني في اليمن، مدعومة بقوات ‏التحالف العربي سيطرتها على طريق رئيس يربط ‏بين مدينة المخا التي تم تحريرها من المليشيات ‏الانقلابية، ومدينة الخوخة على الطريق المؤدي إلى ‏محافظة الحديدة شمالاً.‏

وأحبطت قوات الجيش ‏محاولة هجوم للمليشيا الانقلابية في منطقة الصياحي و"أكمة أعلأ" التابعة لمديرية الضباب في مدينة تعز.‏

وأوضح تقرير عسكري صادر عن محور تعز أن ‏مقاتلي الجيش في المنطقة، أجبروا المليشيات على ‏التراجع.

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اليمن.. الجيش يُحكم سيطرته على طريق ‏يربط بين مدينتي المخا والخوخة
سبق

أحكمت قوات الجيش الوطني في اليمن، مدعومة بقوات ‏التحالف العربي سيطرتها على طريق رئيس يربط ‏بين مدينة المخا التي تم تحريرها من المليشيات ‏الانقلابية، ومدينة الخوخة على الطريق المؤدي إلى ‏محافظة الحديدة شمالاً.‏

وأحبطت قوات الجيش ‏محاولة هجوم للمليشيا الانقلابية في منطقة الصياحي و"أكمة أعلأ" التابعة لمديرية الضباب في مدينة تعز.‏

وأوضح تقرير عسكري صادر عن محور تعز أن ‏مقاتلي الجيش في المنطقة، أجبروا المليشيات على ‏التراجع.

29 يناير 2017 - 1 جمادى الأول 1438
09:03 AM
بدعم من قوات التحالف.. وإحباط هجوم مضاد بالصياحي وأكمة أعلأ ‏

اليمن.. الجيش يُحكم سيطرته على طريق ‏يربط بين مدينتي المخا والخوخة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عدن
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أحكمت قوات الجيش الوطني في اليمن، مدعومة بقوات ‏التحالف العربي سيطرتها على طريق رئيس يربط ‏بين مدينة المخا التي تم تحريرها من المليشيات ‏الانقلابية، ومدينة الخوخة على الطريق المؤدي إلى ‏محافظة الحديدة شمالاً.‏

وأحبطت قوات الجيش ‏محاولة هجوم للمليشيا الانقلابية في منطقة الصياحي و"أكمة أعلأ" التابعة لمديرية الضباب في مدينة تعز.‏

وأوضح تقرير عسكري صادر عن محور تعز أن ‏مقاتلي الجيش في المنطقة، أجبروا المليشيات على ‏التراجع.

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