اليمن.. الجيش يُحكم سيطرته على طريق يربط بين مدينتي المخا والخوخة
بدعم من قوات التحالف.. وإحباط هجوم مضاد بالصياحي وأكمة أعلأ
أحكمت قوات الجيش الوطني في اليمن، مدعومة بقوات التحالف العربي سيطرتها على طريق رئيس يربط بين مدينة المخا التي تم تحريرها من المليشيات الانقلابية، ومدينة الخوخة على الطريق المؤدي إلى محافظة الحديدة شمالاً.
وأحبطت قوات الجيش محاولة هجوم للمليشيا الانقلابية في منطقة الصياحي و"أكمة أعلأ" التابعة لمديرية الضباب في مدينة تعز.
وأوضح تقرير عسكري صادر عن محور تعز أن مقاتلي الجيش في المنطقة، أجبروا المليشيات على التراجع.
اليمن.. الجيش يُحكم سيطرته على طريق يربط بين مدينتي المخا والخوخة
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2017-01-29
أحكمت قوات الجيش الوطني في اليمن، مدعومة بقوات التحالف العربي سيطرتها على طريق رئيس يربط بين مدينة المخا التي تم تحريرها من المليشيات الانقلابية، ومدينة الخوخة على الطريق المؤدي إلى محافظة الحديدة شمالاً.
وأحبطت قوات الجيش محاولة هجوم للمليشيا الانقلابية في منطقة الصياحي و"أكمة أعلأ" التابعة لمديرية الضباب في مدينة تعز.
وأوضح تقرير عسكري صادر عن محور تعز أن مقاتلي الجيش في المنطقة، أجبروا المليشيات على التراجع.
29 يناير 2017 - 1 جمادى الأول 1438
09:03 AM
بدعم من قوات التحالف.. وإحباط هجوم مضاد بالصياحي وأكمة أعلأ
اليمن.. الجيش يُحكم سيطرته على طريق يربط بين مدينتي المخا والخوخة
أحكمت قوات الجيش الوطني في اليمن، مدعومة بقوات التحالف العربي سيطرتها على طريق رئيس يربط بين مدينة المخا التي تم تحريرها من المليشيات الانقلابية، ومدينة الخوخة على الطريق المؤدي إلى محافظة الحديدة شمالاً.
وأحبطت قوات الجيش محاولة هجوم للمليشيا الانقلابية في منطقة الصياحي و"أكمة أعلأ" التابعة لمديرية الضباب في مدينة تعز.
وأوضح تقرير عسكري صادر عن محور تعز أن مقاتلي الجيش في المنطقة، أجبروا المليشيات على التراجع.