اليمن.. شرطة عدن تطيح بأحد أخطر عناصر "داعش"

اعترف بتنفيذ اغتيالات طالت كوادر أمنية وعسكرية

أعلنت شرطة عدن جنوب اليمن الليلة الماضية إلقاء القبض على واحد من أخطر عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي بالبلاد، متهم بتنفيذ اغتيالات طالت كوادر أمنية وعسكرية.

وقالت الشرطة في بيان مقتضب بصفحتها على موقع "فيس بوك": "الوحدة الخاصة بمكافحة الإرهاب التابعة لإدارة أمن المدينة ألقت القبض على الإرهابي في عملية دهم نوعية نفّذتها وحدة مكافحة الإرهاب بحي الممدارة شمال عدن".

وأضافت: "اعترف الإرهابي المعتقل أثناء سير التحقيقات بمسؤوليته وآخرين عن تنفيذ كثير من عمليات الاغتيال التي طالت كوادر أمنية وعسكرية وقيادات من المقاومة الجنوبية في عدن".