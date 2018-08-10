النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
"سبق" تتجوَّل داخل "المسورة" وترصد حالة الرضا بين المواطنين

شاهد.. "العوامية" تستعيد هدوءها.. ورجال الأمن يسيطرون على أوكار الإرهابيين ومروِّجي المخدرات والأسلحة

اليمن.. قوات الشرعية تحبط هجوماً عنيفاً في "المخا"

أحبطت قوات الشرعية اليمنية، اليوم الخميس، هجوماً عنيفاً شنه المتمردون الانقلابيون على مواقعها في مديرية المخا، شمالي محافظة تعز.

ودارت معارك عنيفة بين قوات الشرعية والانقلابيين تخللها قصف مدفعي متبادل، وفق مانقلته "سكاي نيوز".

وتواصلت المعارك وتبادل القصف المدفعي والصاروخي بين القوات الشرعية والمتمردين في مدرات غربي مدينة تعز، وشهدت الجهة الغربية معارك وقصف متبادل بشكل عنيف خلال الليل، فيما شن المتمردون قصفاً عنيفاً على مقر اللواء 35.

وقصف المتمردون الانقلابيون خلال ساعات الليل بشكل مكثف الجهة الشرقية من مدينة تعز، حيث دوت انفجارات عنيفة.

وشهدت منطقة الكدحة بمديرية المعافر جنوب غربي تعز معارك عنيفة بين الطرفين، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين بعد معارك كر وفر.

من جانب آخر، شنت مقاتلات التحالف العربي غارات على مواقع المتمردين غربي محافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 7 من مليشيا الحوثي وصالح.

وذكرت مصادر ميدانية أن مقاتلات التحالف شنت 5 غارات استهدفت تعزيزات ومواقع الانقلابيين في الكمب وجبل البرقة، ومناطق أخرى غربي مديرية مقبنة.

وأضافت أن جبهات القتال في مريس بالضالع وصرواح في مأرب ونهم شرقي العاصمة صنعاء، شهدت تبادلا للقصف بين القوات الشرعية والمتمردين، فيما قصفت مقاتلات التحالف مواقع الانقلابيين في صرواح ومديريتي ميدي وحرض بحجة، وبعض مناطق صعدة.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
اليمن.. قوات الشرعية تحبط هجوماً عنيفاً في "المخا"
سبق

أحبطت قوات الشرعية اليمنية، اليوم الخميس، هجوماً عنيفاً شنه المتمردون الانقلابيون على مواقعها في مديرية المخا، شمالي محافظة تعز.

ودارت معارك عنيفة بين قوات الشرعية والانقلابيين تخللها قصف مدفعي متبادل، وفق مانقلته "سكاي نيوز".

وتواصلت المعارك وتبادل القصف المدفعي والصاروخي بين القوات الشرعية والمتمردين في مدرات غربي مدينة تعز، وشهدت الجهة الغربية معارك وقصف متبادل بشكل عنيف خلال الليل، فيما شن المتمردون قصفاً عنيفاً على مقر اللواء 35.

وقصف المتمردون الانقلابيون خلال ساعات الليل بشكل مكثف الجهة الشرقية من مدينة تعز، حيث دوت انفجارات عنيفة.

وشهدت منطقة الكدحة بمديرية المعافر جنوب غربي تعز معارك عنيفة بين الطرفين، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين بعد معارك كر وفر.

من جانب آخر، شنت مقاتلات التحالف العربي غارات على مواقع المتمردين غربي محافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 7 من مليشيا الحوثي وصالح.

وذكرت مصادر ميدانية أن مقاتلات التحالف شنت 5 غارات استهدفت تعزيزات ومواقع الانقلابيين في الكمب وجبل البرقة، ومناطق أخرى غربي مديرية مقبنة.

وأضافت أن جبهات القتال في مريس بالضالع وصرواح في مأرب ونهم شرقي العاصمة صنعاء، شهدت تبادلا للقصف بين القوات الشرعية والمتمردين، فيما قصفت مقاتلات التحالف مواقع الانقلابيين في صرواح ومديريتي ميدي وحرض بحجة، وبعض مناطق صعدة.

10 أغسطس 2017 - 18 ذو القعدة 1438
10:40 AM

اليمن.. قوات الشرعية تحبط هجوماً عنيفاً في "المخا"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,184

أحبطت قوات الشرعية اليمنية، اليوم الخميس، هجوماً عنيفاً شنه المتمردون الانقلابيون على مواقعها في مديرية المخا، شمالي محافظة تعز.

ودارت معارك عنيفة بين قوات الشرعية والانقلابيين تخللها قصف مدفعي متبادل، وفق مانقلته "سكاي نيوز".

وتواصلت المعارك وتبادل القصف المدفعي والصاروخي بين القوات الشرعية والمتمردين في مدرات غربي مدينة تعز، وشهدت الجهة الغربية معارك وقصف متبادل بشكل عنيف خلال الليل، فيما شن المتمردون قصفاً عنيفاً على مقر اللواء 35.

وقصف المتمردون الانقلابيون خلال ساعات الليل بشكل مكثف الجهة الشرقية من مدينة تعز، حيث دوت انفجارات عنيفة.

وشهدت منطقة الكدحة بمديرية المعافر جنوب غربي تعز معارك عنيفة بين الطرفين، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين بعد معارك كر وفر.

من جانب آخر، شنت مقاتلات التحالف العربي غارات على مواقع المتمردين غربي محافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 7 من مليشيا الحوثي وصالح.

وذكرت مصادر ميدانية أن مقاتلات التحالف شنت 5 غارات استهدفت تعزيزات ومواقع الانقلابيين في الكمب وجبل البرقة، ومناطق أخرى غربي مديرية مقبنة.

وأضافت أن جبهات القتال في مريس بالضالع وصرواح في مأرب ونهم شرقي العاصمة صنعاء، شهدت تبادلا للقصف بين القوات الشرعية والمتمردين، فيما قصفت مقاتلات التحالف مواقع الانقلابيين في صرواح ومديريتي ميدي وحرض بحجة، وبعض مناطق صعدة.

شارك برأيك
2
17

أسعار حملات حجاج الداخل عبر المسار الإلكتروني :

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

41 مليون ..

41 مليون ..

02 أغسطس
28,327
73 مليوناً..

73 مليوناً..

30 يوليو
23,329
54 مليار ..

54 مليار ..

27 يوليو
24,338
26 مليار

26 مليار

25 يوليو
19,819

الفعاليات

جارية
01
أغسطس

مهرجان الورد والفاكهة

تنتهي 18 أغسطس
جارية
02
أغسطس

دراجون أكروبات

تنتهي 30 أغسطس
جارية
03
أغسطس

ملتقى الحرف والصناعات اليدوية الاول

تنتهي 15 أغسطس

كاريكاتير

وللراتب عتاب.. بعد طول غياب

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : إحصائيات معرض الرياض الدولي للكتاب 2017م
#إنفوجرافيك : إحصائيات معرض الرياض الدولي للكتاب 2017م

بروفايل

بروفايل سبق: "مشروع البحر الأحمر والقدية".. النماذج العالمية هل تستعيد السائح السعودي؟
بروفايل سبق: "مشروع البحر الأحمر والقدية".. النماذج العالمية هل تستعيد السائح السعودي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة