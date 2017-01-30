"اليوسف" إلى رتبة عقيد بـ"مدني شقراء"
صدر الأمر الملكي السامي الكريم بترقية مدير شعبة العمليات في إدارة الدفاع المدني بمحافظة شقراء المقدم عبدالعزيز محمد اليوسف إلى رتبة عقيد.
وعبّر العقيد "اليوسف" عن شكره وامتنانه للقيادة الرشيدة على هذه الترقية؛ مؤكداً أنها ستكون دافعاً له لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن.
"اليوسف" إلى رتبة عقيد بـ"مدني شقراء"
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2017-01-30
صدر الأمر الملكي السامي الكريم بترقية مدير شعبة العمليات في إدارة الدفاع المدني بمحافظة شقراء المقدم عبدالعزيز محمد اليوسف إلى رتبة عقيد.
وعبّر العقيد "اليوسف" عن شكره وامتنانه للقيادة الرشيدة على هذه الترقية؛ مؤكداً أنها ستكون دافعاً له لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن.
30 يناير 2017 - 2 جمادى الأول 1438
01:33 PM
"اليوسف" إلى رتبة عقيد بـ"مدني شقراء"
صدر الأمر الملكي السامي الكريم بترقية مدير شعبة العمليات في إدارة الدفاع المدني بمحافظة شقراء المقدم عبدالعزيز محمد اليوسف إلى رتبة عقيد.
وعبّر العقيد "اليوسف" عن شكره وامتنانه للقيادة الرشيدة على هذه الترقية؛ مؤكداً أنها ستكون دافعاً له لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن.