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"اليوسف" يفتتح "إدارية وادي الدواسر" ..ويؤكد:خدمة القضاء والمتقاضين شرف

قال: ديوان المظالم وفق اختصاصه يراقب أعمال الجهات الحكومية قضائياً ويصححها

افتتح رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد اليوسف صباح اليوم مبنى المحكمة الإدارية في محافظة وادي الدواسر .

وفور وصوله لمقر المحكمة في تمام الساعة الثامنة استقبله رئيس المحكمه الإدارية بالمحافظه الشيخ الدكتور سرور بن محمد العبدالوهاب و قضاة و موظفي المحكمة .

وبدأت الزيارة بقص الشريط ثم تجول والوفد المرافق في اقسام المحكمة ووقف على قاعة التقاضي بتجهيزاتها وقاعة المداولة ومكتب رئيس المحكمة ومكاتب القضاة وادارات وأقسام المحكمة ومرافقها المختلفة ثم بعد ذلك أزاح الستار عن اللوحة التذكارية ايذانا بتدشين المحكمة وبدأ العمل بهامشيدا بالمستوى المتميز الذي ظهر به التصميم والتنفيذ بما يناسب مكانة القضاء و المحاكم الإدارية على وجه الخصوص.

بعد ذلك ألقى كلمة مقتضبة في قاعة الاجتماعات شكر خلالها الله سبحانه وتعالى على توفيقه ثم الشكر موصول لخادم الحرمين الشريفين ملك العزم والحزم على دعمه لجهاز القضاء وأكد على أن هذا الدعم والتوجيه المستمر هو من أجل خدمة المواطنين وتوفير عناء ومشقة السفر عليهم ثم ذكر القضاة بوجوب مراقبة الله في أحكامهم و مضاعفة الجهد وسرعة إنهاء القضايا والبت بها وحث موظفي المحكمة على التفاني واللين واللطف وتقديم أفضل الخدمات للمراجعين أثناء العمل فهذه المرافق ما فتحت إلا لهم ومن أجلهم.

وقال اليوسف :خدمة القضاء والمتقاضين شرف وديوان المظالم - وفق اختصاصه وبحسب الاجراءات المرسومة نظاماً - يراقب أعمال الجهات الحكومية قضائياً ويصححها نحو المشروعية النظامية .

وأكد أن هذه المحكمة ستحقق رسالتها المنشودة في تحقيق العدل ومراقبة المشروعية .مبينا أنه يتم قبل افتتاح المحاكم الإدارية حصول القضاة والموظفين على أعلى قدر من التدريب والتأهيل, وذلك بإلحاق قضاة المحاكم الجديدة بالمحاكم الإدارية في المدن الرئيسة.

بعد ذلك استقبل مراجعين من محافظة وادي الدواسر واستمع لشكاويهم ووجه باتخاذ اللازم حيالها كماعقد اجتماع مغلق مع رئيس وقضاة المحكمة ثم غادر والوفد المرافق له وكان في وداعهم رئيس وقضاة ومنسوبو المحكمة.

بدوره، رفع رئيس ديوان المظالم الدكتور خالد اليوسف الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو نائبه الأمير محمد بن سلمان على ما يوليانه من اهتمام بمرفق قضاء ديوان المظالم.

وقال إن الديوان وضع خطةً ممنهجة مبنية على أسس ومعايير واضحة لافتتاح المحاكم ومحاكم الاستئناف الإدارية بما يسهل على المراجعين الوصول إليها، ليستفيدوا من الخبرات القضائية قبل ممارسة أعمالهم.

ثم بعد ذلك أخذت الصور التذكارية مع رئيس وموظفي المحكمة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"اليوسف" يفتتح "إدارية وادي الدواسر" ..ويؤكد:خدمة القضاء والمتقاضين شرف
سبق

افتتح رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد اليوسف صباح اليوم مبنى المحكمة الإدارية في محافظة وادي الدواسر .

وفور وصوله لمقر المحكمة في تمام الساعة الثامنة استقبله رئيس المحكمه الإدارية بالمحافظه الشيخ الدكتور سرور بن محمد العبدالوهاب و قضاة و موظفي المحكمة .

وبدأت الزيارة بقص الشريط ثم تجول والوفد المرافق في اقسام المحكمة ووقف على قاعة التقاضي بتجهيزاتها وقاعة المداولة ومكتب رئيس المحكمة ومكاتب القضاة وادارات وأقسام المحكمة ومرافقها المختلفة ثم بعد ذلك أزاح الستار عن اللوحة التذكارية ايذانا بتدشين المحكمة وبدأ العمل بهامشيدا بالمستوى المتميز الذي ظهر به التصميم والتنفيذ بما يناسب مكانة القضاء و المحاكم الإدارية على وجه الخصوص.

بعد ذلك ألقى كلمة مقتضبة في قاعة الاجتماعات شكر خلالها الله سبحانه وتعالى على توفيقه ثم الشكر موصول لخادم الحرمين الشريفين ملك العزم والحزم على دعمه لجهاز القضاء وأكد على أن هذا الدعم والتوجيه المستمر هو من أجل خدمة المواطنين وتوفير عناء ومشقة السفر عليهم ثم ذكر القضاة بوجوب مراقبة الله في أحكامهم و مضاعفة الجهد وسرعة إنهاء القضايا والبت بها وحث موظفي المحكمة على التفاني واللين واللطف وتقديم أفضل الخدمات للمراجعين أثناء العمل فهذه المرافق ما فتحت إلا لهم ومن أجلهم.

وقال اليوسف :خدمة القضاء والمتقاضين شرف وديوان المظالم - وفق اختصاصه وبحسب الاجراءات المرسومة نظاماً - يراقب أعمال الجهات الحكومية قضائياً ويصححها نحو المشروعية النظامية .

وأكد أن هذه المحكمة ستحقق رسالتها المنشودة في تحقيق العدل ومراقبة المشروعية .مبينا أنه يتم قبل افتتاح المحاكم الإدارية حصول القضاة والموظفين على أعلى قدر من التدريب والتأهيل, وذلك بإلحاق قضاة المحاكم الجديدة بالمحاكم الإدارية في المدن الرئيسة.

بعد ذلك استقبل مراجعين من محافظة وادي الدواسر واستمع لشكاويهم ووجه باتخاذ اللازم حيالها كماعقد اجتماع مغلق مع رئيس وقضاة المحكمة ثم غادر والوفد المرافق له وكان في وداعهم رئيس وقضاة ومنسوبو المحكمة.

بدوره، رفع رئيس ديوان المظالم الدكتور خالد اليوسف الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو نائبه الأمير محمد بن سلمان على ما يوليانه من اهتمام بمرفق قضاء ديوان المظالم.

وقال إن الديوان وضع خطةً ممنهجة مبنية على أسس ومعايير واضحة لافتتاح المحاكم ومحاكم الاستئناف الإدارية بما يسهل على المراجعين الوصول إليها، ليستفيدوا من الخبرات القضائية قبل ممارسة أعمالهم.

ثم بعد ذلك أخذت الصور التذكارية مع رئيس وموظفي المحكمة.

09 أغسطس 2017 - 17 ذو القعدة 1438
01:22 PM
اخر تعديل
10 أغسطس 2017 - 18 ذو القعدة 1438
02:15 PM

"اليوسف" يفتتح "إدارية وادي الدواسر" ..ويؤكد:خدمة القضاء والمتقاضين شرف

قال: ديوان المظالم وفق اختصاصه يراقب أعمال الجهات الحكومية قضائياً ويصححها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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6,231

افتتح رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد اليوسف صباح اليوم مبنى المحكمة الإدارية في محافظة وادي الدواسر .

وفور وصوله لمقر المحكمة في تمام الساعة الثامنة استقبله رئيس المحكمه الإدارية بالمحافظه الشيخ الدكتور سرور بن محمد العبدالوهاب و قضاة و موظفي المحكمة .

وبدأت الزيارة بقص الشريط ثم تجول والوفد المرافق في اقسام المحكمة ووقف على قاعة التقاضي بتجهيزاتها وقاعة المداولة ومكتب رئيس المحكمة ومكاتب القضاة وادارات وأقسام المحكمة ومرافقها المختلفة ثم بعد ذلك أزاح الستار عن اللوحة التذكارية ايذانا بتدشين المحكمة وبدأ العمل بهامشيدا بالمستوى المتميز الذي ظهر به التصميم والتنفيذ بما يناسب مكانة القضاء و المحاكم الإدارية على وجه الخصوص.

بعد ذلك ألقى كلمة مقتضبة في قاعة الاجتماعات شكر خلالها الله سبحانه وتعالى على توفيقه ثم الشكر موصول لخادم الحرمين الشريفين ملك العزم والحزم على دعمه لجهاز القضاء وأكد على أن هذا الدعم والتوجيه المستمر هو من أجل خدمة المواطنين وتوفير عناء ومشقة السفر عليهم ثم ذكر القضاة بوجوب مراقبة الله في أحكامهم و مضاعفة الجهد وسرعة إنهاء القضايا والبت بها وحث موظفي المحكمة على التفاني واللين واللطف وتقديم أفضل الخدمات للمراجعين أثناء العمل فهذه المرافق ما فتحت إلا لهم ومن أجلهم.

وقال اليوسف :خدمة القضاء والمتقاضين شرف وديوان المظالم - وفق اختصاصه وبحسب الاجراءات المرسومة نظاماً - يراقب أعمال الجهات الحكومية قضائياً ويصححها نحو المشروعية النظامية .

وأكد أن هذه المحكمة ستحقق رسالتها المنشودة في تحقيق العدل ومراقبة المشروعية .مبينا أنه يتم قبل افتتاح المحاكم الإدارية حصول القضاة والموظفين على أعلى قدر من التدريب والتأهيل, وذلك بإلحاق قضاة المحاكم الجديدة بالمحاكم الإدارية في المدن الرئيسة.

بعد ذلك استقبل مراجعين من محافظة وادي الدواسر واستمع لشكاويهم ووجه باتخاذ اللازم حيالها كماعقد اجتماع مغلق مع رئيس وقضاة المحكمة ثم غادر والوفد المرافق له وكان في وداعهم رئيس وقضاة ومنسوبو المحكمة.

بدوره، رفع رئيس ديوان المظالم الدكتور خالد اليوسف الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو نائبه الأمير محمد بن سلمان على ما يوليانه من اهتمام بمرفق قضاء ديوان المظالم.

وقال إن الديوان وضع خطةً ممنهجة مبنية على أسس ومعايير واضحة لافتتاح المحاكم ومحاكم الاستئناف الإدارية بما يسهل على المراجعين الوصول إليها، ليستفيدوا من الخبرات القضائية قبل ممارسة أعمالهم.

ثم بعد ذلك أخذت الصور التذكارية مع رئيس وموظفي المحكمة.

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