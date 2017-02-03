توقعت هيئة الأرصاد بأن تسجل درجة الحرارة الصغرى اليوم الجمعة في العاصمة الرياض "صفرًا" بسبب تأثير الموجة الباردة على شبه الجزيرة العربية القادمة من منطقة شمال البحر الأسود ووسط آسيا، حيثُ يعمل ذلك على انخفاض درجات الحرارة بشكل إضافي، مع وصولها خلال ساعات الليل إلى ما دون الصفر المئوي، في المناطق الداخلية للسعودية.
وكان عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق قد أكد أن ذروة الموجة القطبية التي ستتعرض لها السعودية ستكون خلال أيام الخميس والجمعة والسبت، موضحًا أنها ستتمثل في انخفاض حاد للحرارة، مع تكوّن الصقيع على المناطق الشمالية والأجزاء الشرقية منها، إضافة إلى المنطقة الوسطى.
اليوم .. الرياض على موعد مع درجة حرارة "صفر"
بسبب تأثير الموجة الباردة على شبه الجزيرة العربية
توقعت هيئة الأرصاد بأن تسجل درجة الحرارة الصغرى اليوم الجمعة في العاصمة الرياض "صفرًا" بسبب تأثير الموجة الباردة على شبه الجزيرة العربية القادمة من منطقة شمال البحر الأسود ووسط آسيا، حيثُ يعمل ذلك على انخفاض درجات الحرارة بشكل إضافي، مع وصولها خلال ساعات الليل إلى ما دون الصفر المئوي، في المناطق الداخلية للسعودية.
وكان عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق قد أكد أن ذروة الموجة القطبية التي ستتعرض لها السعودية ستكون خلال أيام الخميس والجمعة والسبت، موضحًا أنها ستتمثل في انخفاض حاد للحرارة، مع تكوّن الصقيع على المناطق الشمالية والأجزاء الشرقية منها، إضافة إلى المنطقة الوسطى.
توقعت هيئة الأرصاد بأن تسجل درجة الحرارة الصغرى اليوم الجمعة في العاصمة الرياض "صفرًا" بسبب تأثير الموجة الباردة على شبه الجزيرة العربية القادمة من منطقة شمال البحر الأسود ووسط آسيا، حيثُ يعمل ذلك على انخفاض درجات الحرارة بشكل إضافي، مع وصولها خلال ساعات الليل إلى ما دون الصفر المئوي، في المناطق الداخلية للسعودية.
بسبب تأثير الموجة الباردة على شبه الجزيرة العربية
اليوم .. الرياض على موعد مع درجة حرارة "صفر"
توقعت هيئة الأرصاد بأن تسجل درجة الحرارة الصغرى اليوم الجمعة في العاصمة الرياض "صفرًا" بسبب تأثير الموجة الباردة على شبه الجزيرة العربية القادمة من منطقة شمال البحر الأسود ووسط آسيا، حيثُ يعمل ذلك على انخفاض درجات الحرارة بشكل إضافي، مع وصولها خلال ساعات الليل إلى ما دون الصفر المئوي، في المناطق الداخلية للسعودية.
وكان عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق قد أكد أن ذروة الموجة القطبية التي ستتعرض لها السعودية ستكون خلال أيام الخميس والجمعة والسبت، موضحًا أنها ستتمثل في انخفاض حاد للحرارة، مع تكوّن الصقيع على المناطق الشمالية والأجزاء الشرقية منها، إضافة إلى المنطقة الوسطى.