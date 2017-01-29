انتحار عشريني بمسدس بقوز القنفذة

الشرطة تباشر الحادث وجمع الأدلة الجنائية

علمت "سبق" من مصادرها أنَّ شابًا "24 عامًا" أقدم على الانتحار، بإطلاق النار على نفسه من مسدس كان بحوزته، وذلك بمركز القوز التابع لمحافظة القنفذة.



وأوضحت المصادر أنَّ الشرطة باشرت الموقع، إضافة إلى فريق من الأدلة الجنائية.



"سبق" ستوافيكم بالمزيد في حال وصل بيان الناطق باسم شرطة منطقة مكة المكرمة لكشف ملابسات القضية.

