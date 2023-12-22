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انتهاء المرحلة الأولى لتطوير أعمال التشجير بينبع الصناعية

جلسات خرسانية وأرضيات مغلفة بالنجيلة وملاعب للأطفال

أنهت إدارة التشجير والري بالهيئة الملكية بينبع، المرحلة الأولى من مشروع تطوير أعمال التشجير والري بالمنطقة السكنية بينبع الصناعية.

 

واشتمل المشروع على تطوير الأحياء السكنية في منطقة حي النهضة وشارع الكلية، بتنفيذ تصاميم وأشكال حضارية تُحاكي جمال الطبيعة؛ لتكوين لوحة فنية تحيط بالحي السكني والمداخل والمواقف.

 

واحتوت المواقف الداخلية على تصاميم جميلة، تتخللها جلسات خرسانية وأرضيات مرصوصة ومغلّفة بالنجيلة الخضراء، تُستخدم ككراسٍ للجلسات العائلية، وتم تزيين المنطقة بشجر نخيل جوز الهند، كما اشتمل المشروع على تغطية المناطق الفارغة والمكشوفة بمسطحات خضراء على جوانب الشوارع الرئيسية، وداخل الأحياء السكنية؛ فيما روعي تلبية متطلبات الأطفال بتنفيذ ملاعب بالنجيلة الصناعية داخل الأحياء السكنية.

 

ولا يقتصر المشروع على التركيز على الجانب الخاص بأعمال البستنة لداخل المناطق السكنية فقط؛ بل تم تطوير آلية جمع النفايات من المنازل من قِبَل إدارة النظافة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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انتهاء المرحلة الأولى لتطوير أعمال التشجير بينبع الصناعية
سبق

أنهت إدارة التشجير والري بالهيئة الملكية بينبع، المرحلة الأولى من مشروع تطوير أعمال التشجير والري بالمنطقة السكنية بينبع الصناعية.

 

واشتمل المشروع على تطوير الأحياء السكنية في منطقة حي النهضة وشارع الكلية، بتنفيذ تصاميم وأشكال حضارية تُحاكي جمال الطبيعة؛ لتكوين لوحة فنية تحيط بالحي السكني والمداخل والمواقف.

 

واحتوت المواقف الداخلية على تصاميم جميلة، تتخللها جلسات خرسانية وأرضيات مرصوصة ومغلّفة بالنجيلة الخضراء، تُستخدم ككراسٍ للجلسات العائلية، وتم تزيين المنطقة بشجر نخيل جوز الهند، كما اشتمل المشروع على تغطية المناطق الفارغة والمكشوفة بمسطحات خضراء على جوانب الشوارع الرئيسية، وداخل الأحياء السكنية؛ فيما روعي تلبية متطلبات الأطفال بتنفيذ ملاعب بالنجيلة الصناعية داخل الأحياء السكنية.

 

ولا يقتصر المشروع على التركيز على الجانب الخاص بأعمال البستنة لداخل المناطق السكنية فقط؛ بل تم تطوير آلية جمع النفايات من المنازل من قِبَل إدارة النظافة.

21 ديسمبر 2016 - 22 ربيع الأول 1438
01:55 PM
جلسات خرسانية وأرضيات مغلفة بالنجيلة وملاعب للأطفال

انتهاء المرحلة الأولى لتطوير أعمال التشجير بينبع الصناعية

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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أنهت إدارة التشجير والري بالهيئة الملكية بينبع، المرحلة الأولى من مشروع تطوير أعمال التشجير والري بالمنطقة السكنية بينبع الصناعية.

 

واشتمل المشروع على تطوير الأحياء السكنية في منطقة حي النهضة وشارع الكلية، بتنفيذ تصاميم وأشكال حضارية تُحاكي جمال الطبيعة؛ لتكوين لوحة فنية تحيط بالحي السكني والمداخل والمواقف.

 

واحتوت المواقف الداخلية على تصاميم جميلة، تتخللها جلسات خرسانية وأرضيات مرصوصة ومغلّفة بالنجيلة الخضراء، تُستخدم ككراسٍ للجلسات العائلية، وتم تزيين المنطقة بشجر نخيل جوز الهند، كما اشتمل المشروع على تغطية المناطق الفارغة والمكشوفة بمسطحات خضراء على جوانب الشوارع الرئيسية، وداخل الأحياء السكنية؛ فيما روعي تلبية متطلبات الأطفال بتنفيذ ملاعب بالنجيلة الصناعية داخل الأحياء السكنية.

 

ولا يقتصر المشروع على التركيز على الجانب الخاص بأعمال البستنة لداخل المناطق السكنية فقط؛ بل تم تطوير آلية جمع النفايات من المنازل من قِبَل إدارة النظافة.

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