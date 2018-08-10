انطلاق أولى قوافل الحجاج من أوروبا باتجاه الكعبة المشرفة

يستمر تنظيم القوافل حتى 26 أغسطس الجاري

شهد مطار "كولن ـ بون" الألماني الليلة انطلاق أولى قوافل الحجاج من أوروبا باتجاه الأراضي المقدسة؛ وذلك لأداء مناسك الحج.



وأقامت منظمة "المجتمع الإسلامي للرؤية الوطنية" - وفقًا لوكالة الأناضول - مراسم وداع في المطار. وانتقلت القافلة نحو الأراضي المقدسة على متن طائرة للخطوط الجوية التركية عبر رحلة ترانزيت، مرت خلالها بإسطنبول.



وقال رئيس وحدة الحجاج في المنظمة طاهر كوكصوي: إن قافلة حجاج اليوم هي الأولى لهذا الموسم. مشيرًا إلى أنها تنظِّم رحلات الحج منذ 48 عامًا.



وأضاف بأنهم سيواصلون تنظيم قوافل الحجاج من تركيا والعديد من الدول الأوروبية حتى الـ26 من أغسطس الجاري.







وأشار إلى أن المنظمة قامت بالترتيبات اللازمة من أجل أداء المسلمين واجبهم الديني بشكل أسهل.



ولفت إلى أن الحجاج الذين يتمون أداء فريضة الحج سيبدؤون العودة من مدينة جدة السعودية في 5 و6 سبتمبر المقبل.

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