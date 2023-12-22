انطلاق البرنامج التدريبي لمعلمي التربية البدنية بمدارس عشيرة بالطائف

​اقتدى بالمشروع الثقافي لأمير مكة المكرمة "كيف تكون قدوة"

بدأت صباح اليوم فعاليات البرنامج التدريبي لمعلمي التربية البدنية بمدارس مكتب تعليم عشيرة شمال محافظة الطائف، تحت عنوان "القدوة الحسنة"، وتستمر أعماله لمدة يومين "الأربعاء والخميس " وتستضيفه مدرسة القرشيات الابتدائية بمركز التدريب التربوي، بحضور 27 معلم تربية بدنية.



وكان البرنامج التدريبي قد اقتدى بالمشروع الثقافي الذي أطلقه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل منذ شهر وحمل عنوان "كيف تكون قدوة".



فيما أشاد مشرف التربية البدنية بالمكتب ثامر الغالبي بالمشروع الثقافي الذي أطلقه مستشار خادم الحرمين الشريفين، مؤكداً أن مشروع أمير المنطقة واللقاء التدريبي يصب في مسار خطة المنطقة الإستراتيجية لبناء وتطور الإنسان السعودي.



وأكد الغالبي في اللقاء بأن أهمية القدوة للطلاب تأتي في المقام الأول لمعلم التربية البدنية لأنه المعلم الذي يبدأ به اليوم الدراسي, ويرى فيه الطلاب الإيجابية والنشاط والتفاعل والانضباط، كأول من يحضر للمدرسة والذي ينظم الاصطفاف، وكذلك الذي يسير برنامج الطابور الصباحي.



وأشار "الغالبي "إلى أن بناء المواطن الصالح يبدأ من المدارس فيغرس المعلم فيهم السلوك السوي والقيم الإسلامية التي ترتكز على كتاب الله وسنة نبيه عليه أفضل الصلاة والتسليم، مبيناً أن معلم الناس الخير دائماً قدوة حسنة لطلابه لذلك ركز في اللقاء على أهمية استشعار ذلك لدى المعلمين.