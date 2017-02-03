انطلاق الجولة الرابعة من بطولة السعودية للسيارات .. غداً

يأمل "الأمير محمد بن سعود" المحافظة على صدارة الترتيب العام لبطولة "جي تي السعودية للسيارات"، وذلك مع انطلاق الجولة الرابعة من البطولة التي تأتي ضمن مهرجان السباقات السعودي، بإشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

وتستضيف حلبة نادي الريم الدولي غداً أحداث الجولة الرابعة من البطولة؛ حيث يبحث "الأمير محمد بن فيصل" عن المنافسة على المركز الأول في ذات البطولة، فيما ينفرد سائق فريق النادي الأهلي "عبدالله الدوسري" في صدارة الفئة الثانية من ذات البطولة، ويحتل "فيصل آل إبراهيم" المركز الأول للمجموعة الثالثة من ذات البطولة، على رغم عدم مشاركته في الجولة السابقة التي حقق مركزها الأول "خالد الزايد" من فريق الوعلان.

وفي بطولة "الأمير سلطان بن بندر الفيصل" للناشئين يسعى سائق فريق النادي الأهلي "خالد الأحمدي" إلى مواصلة صدارته وحسم البطولة مبكراً، فيما يأمل سائق فريق ألفا "محفوظ تمبكاني" مواصلة ملاحقته للمتصدر وكسر فارق الـ17 نقطة.



وتستضيف الحلبة خلال الجولة العديد من الفعاليات؛ منها قافلة سند التي تأتي بتنظيم فريق نجوم العرب بهدف دعم أطفال المرضى بالسرطان.

