انطلاق حملة اشكر أبطال الحد الجنوبي بدمك في جدة الأسبوع المقبل

بمشاركة 4 جامعات والصحة والهيئة العامة للرياضة

تنطلق بمنطقة مكة المكرمة الأربعاء بعد المقبل الموافق ١٨ جمادى الأولى ١٤٣٨هـ، المبادرة الوطنية للتبرع بالدم لأبطال الحد الجنوبي تحت عنوان "اشكر أبطال الحد الجنوبي بدمك"، التي تمت الموافقة عليها من إمارة منطقة مكة المكرمة وتنفذها وتشرف عليها المديرية العامة للشؤون الصحية في جدة والعاصمة المقدسة والطائف، بمشاركة جامعات الملك عبدالعزيز، وأم القرى، والطائف، وجدة، إضافة إلى جميع المؤسسات الحكومية، والهيئة العامة للرياضة بمنطقة مكة المكرمة، والأندية الرياضية.

وأكد مؤسس فريق نبض المجتمع التطوعي والمدير التنفيذي لحملة "اشكر أبطال الحد الجنوبي بدمك" الدكتور محمد بن علي سويدان أن الحملة ستنطلق في الموعد المحدد لها ردًا على الميليشيات الحوثية والجماعات الإرهابية التي تحاول زعزعة أمن المملكة في الأربع الجامعات بالمنطقة، وجميع المستشفيات الحكومية وبنوك الدم، وسوف يكون حفل التدشين بالمستشفى الجامعي بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة وبحضور جميع مديري الإدارات الحكومية بمنطقة مكة المكرمة، وعددٍ من الشخصيات الإعلامية والرياضية البارزة.

وقال سويدان إن الحملة تعمل على عدة أهداف لتحقق العديد من النتائج الإيجابية وهي: رفع الروح المعنوية لجنودنا البواسل، ونشر ثقافة التبرع بالدم بشكلها الصحيح، وتجسير الوصول إلى أماكن التبرع بالدم بشكل سهل وميسر، ودعم حملات التبرع والحملات التطوعية بشكل أكثر فعالية لتحقيق أثر فعّال، ورفع مخزون بنوك الدم في المستشفيات والقطاع الصحي بطريقة غير مسبوقة، وإبراز أهمية الأعمال التطوعية الراقية والموجهة لخدمة الوطن والمواطن والتي تتوافق مع رؤية 2030، وتعزيز التشاركية وتمكين مفهوم التكامل بين مختلف القطاعات الحكومية والخاصة في تبني المبادرات الوطنية التي تُساهم في رفعة الوطن، وتجسيد المعنى الحقيقي لممارسة المواطنة الحقة، وبناء اللحمة الوطنية، وصناعة القدوة، ودعم بنوك الدم بمشروع استدامة لتنظيم طلب التبرع بالدم من خلال موقع إلكتروني وتطبيقات للجوال.

وتابع: الهدف من الحملة ليس جمع كميات دم لأبطال الحد الجنوبي لأنهم ليسوا في حاجة ولكن نود أن نعبر لجنودنا الأبطال عن الافتخار والاعتزاز بهم وبما يقومون به، وإلى ولاة أمرنا رجال الحزم والعزم والحكمة، عن شكرنا الذي يسير في دمنا، بتنظيم هذه الحملة الوطنية للتبرع بالدم لتقديم الشكر والعرفان لأبطال الحد الجنوبي؛ والتي عنوانها "اشكر أبطال الحد الجنوبي بدمك" والتي تمت الموافقة عليها والمباركة من مقام إمارة منطقة مكة المكرمة، ببرقية رقم (646849) وتاريخ 20-3-1438هـ.

وانتقد سويدان عدم مشاركة القطاع الخاص في الحملة بشكل فاعل، وقال: زرنا ٩٠ ٪‏ من مؤسسات القطاع الخاص ولم نجد منهم التفاعل المطلوب.

ودعا المؤسسات الإعلامية إلى دعم الحملة قائلاً: نحتاج في هذه الحملة إلى التفاعل الإعلامي الجيد لتصل رسالتنا إلى أبطال الحد الجنوبي، ونثبت للعالم أننا قلبًا وقالبًا مع ولاة أمرنا وجنودنا ولا نقبل التعدي على وطننا وحدودنا مهما بلغ الأمر، ولكي نعزز ثقافة التبرع بالدم لدى الشباب لأنهم جيل المستقبل بطريقة صحيحة وعبر برامج توعوية وتثقيفية من خلال الموقع الإلكتروني وتطبيقات الجوال المخصصة لهذا الغرض.

وشكر سويدان إدارة الشؤون الصحية بالقنفذة لأنها بدأت في تنفيذ الحملة في مستشفى القنفذة العام، ونادي الاتحاد على مشاركته في الحملة في ديربي جدة وتبرعهم بالدم قبل المباراة في ملعب الجوهرة.