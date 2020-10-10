انطلاق فعاليات ملتقى المبتعثين الثاني بالدمام

تنظمه وزارة التعليم للسنة الثانية عشرة

انطلقت اليوم الأحد، فعاليات ملتقى المبتعثين الثاني، بمدينة الدمام، والذي تنظمه وزارة التعليم، للسنة الثانية عشرة، من برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي (# وظيفتك_ وبعثتك) في سلسلة ملتقياتها بمدن "الرياض، الدمام، جدة"؛ لتهيئة المرشحين والمرشحات للابتعاث.

تناول الملتقى في يومه الأول، والذي يستمر لأربعة أيام، إجراءات الابتعاث في المرحلة الثانية عشرة، والتعامل مع القوانين والأنظمة الدولية، والمستجدات التي تضمن سلامة المبتعث، وتهيئته النفسية والاجتماعية، وغيرها من الإجراءات التي يجب على المبتعث الاطلاع عليها والإلمام بها قبل رحلة الابتعاث.

واستعرض مدير برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، الدكتور عبدالرحمن الحضيف، إجراءات الابتعاث في تلك المرحلة، والترشح للبرنامج، والخدمات الإلكترونية التي ستكون متاحة للطلاب والطالبات بعد حضور أيام الملتقى، تلاه محاضرة لمدير عام الإدارة العامة لشؤون الابتعاث، الدكتور محمد العمر عن إجراءات ما بعد الابتعاث.

وتناول الدكتور عبدالرحمن الشمري من وزارة الخارجية، طرق التعامل مع القوانين والأنظمة الدولية في دول الابتعاث. وفي ذات السياق، جاءت محاضرة الدكتور خالد المطيري، للطلاب والطالبات عن طرق التعامل مع المستجدات والتواصل الثقافي والحضاري.

وضمن فعاليات الملتقى، التقى وكيل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لشؤون المعاهد العلمية، أ. د. إبراهيم الميمن، بالمرشحين والمرشحات للملتقى، في محاضرة ركزت على أخلاق المبتعث وأحكام السفر، مؤكدًا ضرورة أن يتحلى جميع المرشحين والمرشحات للابتعاث بالأخلاق الدينية، والتسامح والوسطية التي يدعو إليها الدين الإسلامي الحنيف، وأن يكونوا قدوة في تعاملاتهم بالصدق والأمانة والنزاهة .

كما شارك في الملتقى الملحق الثقافي بكندا، الدكتور فوزي بخاري، ومساعد الملحق الثقافي في بريطانيا، الدكتور محمد اللحيدان، بمحاضرتين عن الإجراءات في دول الابتعاث، تناولا فيها أهم ما يواجه الطلاب والطالبات من مواقف تعليمية أو اجتماعية، ودور الملحقيات والأندية الطلابية في الأخذ بيد الطالب والطالبة؛ للتغلب على ما يواجهانه من صعوبات.

وشددت إدارة البرنامج في وكالة التعليم لشؤون البعثات، على ضرورة الالتزام بالتعليمات والتوجيهات المرسلة للمتقدمين والمتقدمات لحضور الملتقى كاملاً بأيامه، ومحاضراته، مشيرةً أن عدد المسجلين في ملتقى الدمام بلغ حتى اليوم الأول أكثر من 1600 مبتعث ومبتعثة.

وأكدت أن باب التسجيل والمقاعد لا يزال متاحًا، وأنه بإمكان المقبولين والمقبولات حضور الملتقى من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية الخاصة ببرنامج (سفير التقديم) على الرابط:"KSP.moe.gov.sa/ksp12/login"

ودعت المتقدمين إحضار بطاقة الهوية الوطنية، للمتقدمين والمتقدمات، أو أصل سجل الأسرة، للمتقدمات فقط.​

وأكدت إدارة البرنامج حرص الوزارة على تيسير أمور المبتعث من خلال عقد هذه الملتقيات؛ لتزويد المرشحين والمرشحات للابتعاث بالمعارف، والخبرات القانونية والثقافية والأكاديمية والشرعية والاجتماعية والأسرية التي يحتاجونها.

يذكر أن ملتقى المبتعثين بالدمام سيتلوه ملتقى ثالث في مدينة جدة، يوم الأربعاء، 5 صفر 1439هـ، الموافق 25 أكتوبر 2017م، وفقًا لمواعيد الترشيح المبلغة للمتقدمين والمتقدمات.