انطلاق معسكر "الأخضر" في أبو ظبي غداً.. ومباراتان وديتان تجهزانه للتصفيات

ينطلق معسكر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مساء يوم غد الخميس في العاصمة الإماراتية " أبوظبي " في الفترة 5 - 15 من شهر يناير 2017 م ضمن البرنامج الإعدادي للمنتخب السعودي للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018م ، و سيخوض المنتخب السعودي مواجهتين وديتين الأولى في العاشر من شهر يناير أمام منتخب سلوفينيا و المواجهة الثانية أمام منتخب كمبوديا في الرابع عشر من الشهر نفسه .

هذا وسيكون تجمع اللاعبين في مقر إقامة المنتخب الوطني في العاصمة الإماراتية " أبوظبي " في الفترة المسائية و سيخضع جميع لاعبي المنتخب السعودي لفحوصات طبية فور وصولهم إلى مقر إقامة المنتخب من قبل الجهاز الطبي من أجل الوقوف على جاهزية كافة اللاعبين المنضمين .

يذكر أن قائمة المنتخب السعودي جاءت على النحو التالي :

حراسة المرمى : ياسر المسليم ، محمد العويس ، وليد عبدالله ، عساف القرني .

خط الدفاع : حسن معاذ ، ياسر الشهراني ، محمد البريك ، عمر هوساوي ، أسامة هوساوي ، أحمد عسيري ، محمد ال فتيل ، منصور الحربي ، حسن كادش .

خط الوسط : سلمان الفرج ، عبدالملك الخيبري ، عبدالمجيد الرويلي ، تيسير الجاسم ، حسين المقهوي ، عبدالرحمن الدوسري ، سامي النجعي ، يحيى الشهري ، عبدالفتاح عسيري ، نواف العابد ، سلمان المؤشر ، فهد المولد .

خط الهجوم : محمد السهلاوي ، نايف هزازي ، ناصر الشمراني .