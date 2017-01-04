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انطلاق معسكر "الأخضر" في أبو ظبي غداً.. ومباراتان وديتان تجهزانه للتصفيات

ينطلق معسكر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مساء يوم غد الخميس في العاصمة الإماراتية " أبوظبي " في الفترة 5 - 15 من شهر يناير 2017 م ضمن البرنامج الإعدادي للمنتخب السعودي للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018م ، و سيخوض المنتخب السعودي مواجهتين وديتين الأولى في العاشر من شهر يناير أمام منتخب سلوفينيا و المواجهة الثانية أمام منتخب كمبوديا في الرابع عشر من الشهر نفسه . 

 

هذا وسيكون تجمع اللاعبين في مقر إقامة المنتخب الوطني في العاصمة الإماراتية " أبوظبي " في الفترة المسائية و سيخضع جميع لاعبي المنتخب السعودي لفحوصات طبية فور وصولهم إلى مقر إقامة المنتخب من قبل الجهاز الطبي من أجل الوقوف على جاهزية كافة اللاعبين المنضمين . 

 

يذكر أن قائمة المنتخب السعودي جاءت على النحو التالي :
حراسة المرمى : ياسر المسليم ، محمد العويس ، وليد عبدالله ، عساف القرني . 
خط الدفاع : حسن معاذ ، ياسر الشهراني ، محمد البريك ، عمر هوساوي ، أسامة هوساوي ، أحمد عسيري ، محمد ال فتيل ، منصور الحربي ، حسن كادش . 
خط الوسط : سلمان الفرج ، عبدالملك الخيبري ، عبدالمجيد الرويلي ، تيسير الجاسم ، حسين المقهوي ، عبدالرحمن الدوسري ، سامي النجعي ، يحيى الشهري ، عبدالفتاح عسيري ، نواف العابد ، سلمان المؤشر ، فهد المولد . 
خط الهجوم : محمد السهلاوي ، نايف هزازي ، ناصر الشمراني . 

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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انطلاق معسكر "الأخضر" في أبو ظبي غداً.. ومباراتان وديتان تجهزانه للتصفيات
سبق

ينطلق معسكر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مساء يوم غد الخميس في العاصمة الإماراتية " أبوظبي " في الفترة 5 - 15 من شهر يناير 2017 م ضمن البرنامج الإعدادي للمنتخب السعودي للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018م ، و سيخوض المنتخب السعودي مواجهتين وديتين الأولى في العاشر من شهر يناير أمام منتخب سلوفينيا و المواجهة الثانية أمام منتخب كمبوديا في الرابع عشر من الشهر نفسه . 

 

هذا وسيكون تجمع اللاعبين في مقر إقامة المنتخب الوطني في العاصمة الإماراتية " أبوظبي " في الفترة المسائية و سيخضع جميع لاعبي المنتخب السعودي لفحوصات طبية فور وصولهم إلى مقر إقامة المنتخب من قبل الجهاز الطبي من أجل الوقوف على جاهزية كافة اللاعبين المنضمين . 

 

يذكر أن قائمة المنتخب السعودي جاءت على النحو التالي :
حراسة المرمى : ياسر المسليم ، محمد العويس ، وليد عبدالله ، عساف القرني . 
خط الدفاع : حسن معاذ ، ياسر الشهراني ، محمد البريك ، عمر هوساوي ، أسامة هوساوي ، أحمد عسيري ، محمد ال فتيل ، منصور الحربي ، حسن كادش . 
خط الوسط : سلمان الفرج ، عبدالملك الخيبري ، عبدالمجيد الرويلي ، تيسير الجاسم ، حسين المقهوي ، عبدالرحمن الدوسري ، سامي النجعي ، يحيى الشهري ، عبدالفتاح عسيري ، نواف العابد ، سلمان المؤشر ، فهد المولد . 
خط الهجوم : محمد السهلاوي ، نايف هزازي ، ناصر الشمراني . 

04 يناير 2017 - 6 ربيع الآخر 1438
06:53 PM

انطلاق معسكر "الأخضر" في أبو ظبي غداً.. ومباراتان وديتان تجهزانه للتصفيات

A A A
عبدالعزيز السلمي - جدة
3
2,356

ينطلق معسكر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مساء يوم غد الخميس في العاصمة الإماراتية " أبوظبي " في الفترة 5 - 15 من شهر يناير 2017 م ضمن البرنامج الإعدادي للمنتخب السعودي للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018م ، و سيخوض المنتخب السعودي مواجهتين وديتين الأولى في العاشر من شهر يناير أمام منتخب سلوفينيا و المواجهة الثانية أمام منتخب كمبوديا في الرابع عشر من الشهر نفسه . 

 

هذا وسيكون تجمع اللاعبين في مقر إقامة المنتخب الوطني في العاصمة الإماراتية " أبوظبي " في الفترة المسائية و سيخضع جميع لاعبي المنتخب السعودي لفحوصات طبية فور وصولهم إلى مقر إقامة المنتخب من قبل الجهاز الطبي من أجل الوقوف على جاهزية كافة اللاعبين المنضمين . 

 

يذكر أن قائمة المنتخب السعودي جاءت على النحو التالي :
حراسة المرمى : ياسر المسليم ، محمد العويس ، وليد عبدالله ، عساف القرني . 
خط الدفاع : حسن معاذ ، ياسر الشهراني ، محمد البريك ، عمر هوساوي ، أسامة هوساوي ، أحمد عسيري ، محمد ال فتيل ، منصور الحربي ، حسن كادش . 
خط الوسط : سلمان الفرج ، عبدالملك الخيبري ، عبدالمجيد الرويلي ، تيسير الجاسم ، حسين المقهوي ، عبدالرحمن الدوسري ، سامي النجعي ، يحيى الشهري ، عبدالفتاح عسيري ، نواف العابد ، سلمان المؤشر ، فهد المولد . 
خط الهجوم : محمد السهلاوي ، نايف هزازي ، ناصر الشمراني . 

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