انطلاق "ملتقى معلمي قرطبة الأول" بالرياض مطلع الفصل الثاني

إيماناً بأهمية دور المعلم وأثره الفاعل في نجاح العملية التربوية والتعليمية

استأنف مكتب التعليم بقرطبة تحضيراته لملتقى "معلمي قرطبة الأول"، والذي سيقام مطلع الفصل الدراسي الثاني، بعد رعاية مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الدكتور عبدالله بن محمد المانع للملتقى الأول .



وتأتي هذه المبادرة إيماناً من إدارة مكتب التعليم بقرطبة بأهمية دور المعلم وأثره الفاعل في نجاح العملية التربوية والتعليمية بكل تفاصيلها، بدعم ومساندة من مساعد المدير العام للشؤون التعليمية محمود القويحص.



من جهته أكد مساعد مدير مكتب التعليم بقرطبة للشؤون المدرسية وأمين الملتقى محمد بن حامد الجذعان انطلاق فريق عمل الملتقى، وعمل التحضيرات لانعقاده بعد موافقة مدير عام التعليم بمنطقة الرياض، مشيراً إلى أن المكتب عُرف بمبادراته النوعية الرائدة وبرامجه المتميزة من أبرزها "جدارة قرطبة" و"منتدى قرطبة" و"ملتقى قادة المدارس".



ولفت "الجذعان" إلى أنه بناء على توجيه مدير مكتب التعليم بقرطبة سهم بن ضاوي الدعجاني تم تشكيل فريق العمل واللجان الفرعية للملتقى وتم عقد عدد من الاجتماعات التحضيرية والعمل يجري الآن لإظهار الملتقى بالمظهر الذي يليق بالتعليم ورجاله .

