انطلاق ورش العمل في معرض القهوة والشوكولاته بحضور كبير

يحتضنه مركز معارض الرياض.. وترعاه "سبق" إعلاميًّا

شهد اليوم الثاني من المعرض الدولي للقهوة والشوكولاته انطلاق ورش العمل المصاحبة للمعرض في نسخته الثالثة، الذي يقام حاليًا في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.



وبدأت الورش بورشة عمل بعنوان (مستقبل الشوكولاته)، قدمها الباحث في صناعة الشوكولاته المختصة البلجيكي بيرت فان ثلبروف، واستعرض فيها أرقامًا وحقائق، تُعنى بإنتاج واستهلاك الكاكاو في جميع أنحاء العالم.



وسلط المتحدث "ثلبروف" الضوء على التحديات الراهنة لصناعة الشوكولاته، وقرأ مستقبل هذه الصناعة في السعودية، ولاسيما مع رؤية السعودية 2030، التي ركزت على دعم تنوُّع الدخل الوطني؛ ليكون رافدًا قويًّا في تنمية الاقتصاد الوطني.



واسـتقرأ المتحدث البلجيكي تلبروف مستقبل الاستثمار في صناعة القهوة في السعودية، وحجم استهلاك المجتمع لها، من خلال دراسة متخصصة لواقع السوق السعودي في هذا المجال.



من جانبه، ركز محمد فكري، الخبير في صناعة القهوة الرئيس التنفيذي لإحدى كبريات الشركات المصنعة للقهوة في جمهورية مصر العربية، على أساليب وطرق إعداد بعض أنواع القهوة، وذلك بورشة بعنوان (اكتشاف عالم القهوة)، لافتًا الانتباه إلى أهمية تثقيف الذات في هذا المجال، ومعرفة أفضل أنواع البُن، وأهم أنواع المشروبات من القهوة، وأكثرها رواجا، ولاسيما للراغبين في الاستثمار في هذا المجال لضمان النجاح.



وأشار إلى ضرورة الإلمام بعملية طحن البن، ومزجه، وتحميصه؛ لما تمثله هذه العملية من أهمية في صناعة القهوة.



واستعرضت عضو الجمعية الأوروبية للقهوة المختصة سارا العلي في الورشة الثالثة بعنوان (رحلتي مع القهوة المختصة) الفرض الاستثمارية المتاحة في السوق السعودي، والمصادر والسبل التي تساعد على إيجاد دعم وتعاون الخبراء في هذا المجال؛ ليكونوا بذلك تذكرة نجاح وعبور لعالم الاستثمار في صناعة القهوة.



وتناوب كل من علي الديواني مدير التطوير في شركة وطنية تمتهن صناعة القهوة، والمؤسس لتلك الشركة عبد الله باجبع، وخالد الماضي مسؤول التحكم بالجودة والعمليات وأحد مؤسسي شركة وطنية أخرى تعمل في النشاط ذاته، على الحديث عن تجاربهم الاستثمارية في مجال صناعة القهوة بشكل عام، وفي توريد القهوة على وجه الخصوص، وذلك بمحاضرة شهدت حضورًا جيدًا من المهتمين بهذا المجال الاستثماري.



الجدير بالذكر أن فعالية البرنامج العلمي المصاحب للمعرض إحدى أهم الفعاليات المستحدثة في هذه النسخة من المعرض الدولي للقهوة والشوكولاته 2016، التي حظيت باهتمام وإقبال كبيرَيْن من الزوار بجميع فئاتهم.

