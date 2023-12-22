النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
الدولة تنجح في خفض عجز ميزانية 2016 إلى 297 ملياراً و "سبق" تنشر التفاصيل

خادم الحرمين يقر ميزانية 2017 بإنفاق 890 ملياراً

انطلاق ورش العمل في معرض القهوة والشوكولاته بحضور كبير

يحتضنه مركز معارض الرياض.. وترعاه "سبق" إعلاميًّا

شهد اليوم الثاني من المعرض الدولي للقهوة والشوكولاته انطلاق ورش العمل المصاحبة للمعرض في نسخته الثالثة، الذي يقام حاليًا في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.
 

وبدأت الورش بورشة عمل بعنوان (مستقبل الشوكولاته)، قدمها الباحث في صناعة الشوكولاته المختصة البلجيكي بيرت فان ثلبروف، واستعرض فيها أرقامًا وحقائق، تُعنى بإنتاج واستهلاك الكاكاو في جميع أنحاء العالم.
 
وسلط المتحدث "ثلبروف" الضوء على التحديات الراهنة لصناعة الشوكولاته، وقرأ مستقبل هذه الصناعة في السعودية، ولاسيما مع رؤية السعودية 2030، التي ركزت على دعم تنوُّع الدخل الوطني؛ ليكون رافدًا قويًّا في تنمية الاقتصاد الوطني.
 
 واسـتقرأ المتحدث البلجيكي تلبروف مستقبل الاستثمار في صناعة القهوة في السعودية، وحجم استهلاك المجتمع لها، من خلال دراسة متخصصة لواقع السوق السعودي في هذا المجال.
 
من جانبه، ركز محمد فكري، الخبير في صناعة القهوة الرئيس التنفيذي لإحدى كبريات الشركات المصنعة للقهوة في جمهورية مصر العربية، على أساليب وطرق إعداد بعض أنواع القهوة، وذلك بورشة بعنوان (اكتشاف عالم القهوة)، لافتًا الانتباه إلى أهمية تثقيف الذات في هذا المجال، ومعرفة أفضل أنواع البُن، وأهم أنواع المشروبات من القهوة، وأكثرها رواجا، ولاسيما للراغبين في الاستثمار في هذا المجال لضمان النجاح.
 
وأشار إلى ضرورة الإلمام بعملية طحن البن، ومزجه، وتحميصه؛ لما تمثله هذه العملية من أهمية في صناعة القهوة.
 
 واستعرضت عضو الجمعية الأوروبية للقهوة المختصة سارا العلي في الورشة الثالثة بعنوان (رحلتي مع القهوة المختصة) الفرض الاستثمارية المتاحة في السوق السعودي، والمصادر والسبل التي تساعد على إيجاد دعم وتعاون الخبراء في هذا المجال؛ ليكونوا بذلك تذكرة نجاح وعبور لعالم الاستثمار في صناعة القهوة.
 
وتناوب كل من علي الديواني مدير التطوير في شركة وطنية تمتهن صناعة القهوة، والمؤسس لتلك الشركة عبد الله باجبع، وخالد الماضي مسؤول التحكم بالجودة والعمليات وأحد مؤسسي شركة وطنية أخرى تعمل في النشاط ذاته، على الحديث عن تجاربهم الاستثمارية في مجال صناعة القهوة بشكل عام، وفي توريد القهوة على وجه الخصوص، وذلك بمحاضرة شهدت حضورًا جيدًا من المهتمين بهذا المجال الاستثماري.
 
الجدير بالذكر أن فعالية البرنامج العلمي المصاحب للمعرض إحدى أهم الفعاليات المستحدثة في هذه النسخة من المعرض الدولي للقهوة والشوكولاته 2016، التي حظيت باهتمام وإقبال كبيرَيْن من الزوار بجميع فئاتهم. 
 

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
انطلاق ورش العمل في معرض القهوة والشوكولاته بحضور كبير
سبق

شهد اليوم الثاني من المعرض الدولي للقهوة والشوكولاته انطلاق ورش العمل المصاحبة للمعرض في نسخته الثالثة، الذي يقام حاليًا في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.
 

وبدأت الورش بورشة عمل بعنوان (مستقبل الشوكولاته)، قدمها الباحث في صناعة الشوكولاته المختصة البلجيكي بيرت فان ثلبروف، واستعرض فيها أرقامًا وحقائق، تُعنى بإنتاج واستهلاك الكاكاو في جميع أنحاء العالم.
 
وسلط المتحدث "ثلبروف" الضوء على التحديات الراهنة لصناعة الشوكولاته، وقرأ مستقبل هذه الصناعة في السعودية، ولاسيما مع رؤية السعودية 2030، التي ركزت على دعم تنوُّع الدخل الوطني؛ ليكون رافدًا قويًّا في تنمية الاقتصاد الوطني.
 
 واسـتقرأ المتحدث البلجيكي تلبروف مستقبل الاستثمار في صناعة القهوة في السعودية، وحجم استهلاك المجتمع لها، من خلال دراسة متخصصة لواقع السوق السعودي في هذا المجال.
 
من جانبه، ركز محمد فكري، الخبير في صناعة القهوة الرئيس التنفيذي لإحدى كبريات الشركات المصنعة للقهوة في جمهورية مصر العربية، على أساليب وطرق إعداد بعض أنواع القهوة، وذلك بورشة بعنوان (اكتشاف عالم القهوة)، لافتًا الانتباه إلى أهمية تثقيف الذات في هذا المجال، ومعرفة أفضل أنواع البُن، وأهم أنواع المشروبات من القهوة، وأكثرها رواجا، ولاسيما للراغبين في الاستثمار في هذا المجال لضمان النجاح.
 
وأشار إلى ضرورة الإلمام بعملية طحن البن، ومزجه، وتحميصه؛ لما تمثله هذه العملية من أهمية في صناعة القهوة.
 
 واستعرضت عضو الجمعية الأوروبية للقهوة المختصة سارا العلي في الورشة الثالثة بعنوان (رحلتي مع القهوة المختصة) الفرض الاستثمارية المتاحة في السوق السعودي، والمصادر والسبل التي تساعد على إيجاد دعم وتعاون الخبراء في هذا المجال؛ ليكونوا بذلك تذكرة نجاح وعبور لعالم الاستثمار في صناعة القهوة.
 
وتناوب كل من علي الديواني مدير التطوير في شركة وطنية تمتهن صناعة القهوة، والمؤسس لتلك الشركة عبد الله باجبع، وخالد الماضي مسؤول التحكم بالجودة والعمليات وأحد مؤسسي شركة وطنية أخرى تعمل في النشاط ذاته، على الحديث عن تجاربهم الاستثمارية في مجال صناعة القهوة بشكل عام، وفي توريد القهوة على وجه الخصوص، وذلك بمحاضرة شهدت حضورًا جيدًا من المهتمين بهذا المجال الاستثماري.
 
الجدير بالذكر أن فعالية البرنامج العلمي المصاحب للمعرض إحدى أهم الفعاليات المستحدثة في هذه النسخة من المعرض الدولي للقهوة والشوكولاته 2016، التي حظيت باهتمام وإقبال كبيرَيْن من الزوار بجميع فئاتهم. 
 

22 ديسمبر 2016 - 23 ربيع الأول 1438
12:42 AM
يحتضنه مركز معارض الرياض.. وترعاه "سبق" إعلاميًّا

انطلاق ورش العمل في معرض القهوة والشوكولاته بحضور كبير

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
6,501

شهد اليوم الثاني من المعرض الدولي للقهوة والشوكولاته انطلاق ورش العمل المصاحبة للمعرض في نسخته الثالثة، الذي يقام حاليًا في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.
 

وبدأت الورش بورشة عمل بعنوان (مستقبل الشوكولاته)، قدمها الباحث في صناعة الشوكولاته المختصة البلجيكي بيرت فان ثلبروف، واستعرض فيها أرقامًا وحقائق، تُعنى بإنتاج واستهلاك الكاكاو في جميع أنحاء العالم.
 
وسلط المتحدث "ثلبروف" الضوء على التحديات الراهنة لصناعة الشوكولاته، وقرأ مستقبل هذه الصناعة في السعودية، ولاسيما مع رؤية السعودية 2030، التي ركزت على دعم تنوُّع الدخل الوطني؛ ليكون رافدًا قويًّا في تنمية الاقتصاد الوطني.
 
 واسـتقرأ المتحدث البلجيكي تلبروف مستقبل الاستثمار في صناعة القهوة في السعودية، وحجم استهلاك المجتمع لها، من خلال دراسة متخصصة لواقع السوق السعودي في هذا المجال.
 
من جانبه، ركز محمد فكري، الخبير في صناعة القهوة الرئيس التنفيذي لإحدى كبريات الشركات المصنعة للقهوة في جمهورية مصر العربية، على أساليب وطرق إعداد بعض أنواع القهوة، وذلك بورشة بعنوان (اكتشاف عالم القهوة)، لافتًا الانتباه إلى أهمية تثقيف الذات في هذا المجال، ومعرفة أفضل أنواع البُن، وأهم أنواع المشروبات من القهوة، وأكثرها رواجا، ولاسيما للراغبين في الاستثمار في هذا المجال لضمان النجاح.
 
وأشار إلى ضرورة الإلمام بعملية طحن البن، ومزجه، وتحميصه؛ لما تمثله هذه العملية من أهمية في صناعة القهوة.
 
 واستعرضت عضو الجمعية الأوروبية للقهوة المختصة سارا العلي في الورشة الثالثة بعنوان (رحلتي مع القهوة المختصة) الفرض الاستثمارية المتاحة في السوق السعودي، والمصادر والسبل التي تساعد على إيجاد دعم وتعاون الخبراء في هذا المجال؛ ليكونوا بذلك تذكرة نجاح وعبور لعالم الاستثمار في صناعة القهوة.
 
وتناوب كل من علي الديواني مدير التطوير في شركة وطنية تمتهن صناعة القهوة، والمؤسس لتلك الشركة عبد الله باجبع، وخالد الماضي مسؤول التحكم بالجودة والعمليات وأحد مؤسسي شركة وطنية أخرى تعمل في النشاط ذاته، على الحديث عن تجاربهم الاستثمارية في مجال صناعة القهوة بشكل عام، وفي توريد القهوة على وجه الخصوص، وذلك بمحاضرة شهدت حضورًا جيدًا من المهتمين بهذا المجال الاستثماري.
 
الجدير بالذكر أن فعالية البرنامج العلمي المصاحب للمعرض إحدى أهم الفعاليات المستحدثة في هذه النسخة من المعرض الدولي للقهوة والشوكولاته 2016، التي حظيت باهتمام وإقبال كبيرَيْن من الزوار بجميع فئاتهم. 
 

شارك برأيك
15
33

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

1 %

1 %

20 ديسمبر
1,882
1200

1200

17 ديسمبر
5,354
600 مليون

600 مليون

16 ديسمبر
3,735
63 ألفاً

63 ألفاً

13 ديسمبر
4,069

كاريكاتير

مقاضي رمضان

المقالات

أرجوك لا تغْتَل اختلافي

أرجوك لا تغْتَل اختلافي

روان بالخير
مقدساتنا وحدودنا خط أحمر يا....!!

مقدساتنا وحدودنا خط أحمر يا....!!

حسن آل عمره
في ملعب العباسيين " حفل توديع أوباما"

في ملعب العباسيين " حفل توديع أوباما"

يحيى الشمري
الطريق إلى هيئة كبار العلماء.. جامعة الإمام مسلكاً

الطريق إلى هيئة كبار العلماء.. جامعة الإمام مسلكاً

أحمد الركبان
العواصم المأسورة والقواصم المنظورة!

العواصم المأسورة والقواصم المنظورة!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
حلب ضحية مجلس الأمن

حلب ضحية مجلس الأمن

مبارك آل عاتي
حلب ضحية مجلس الأمن

حلب ضحية مجلس الأمن

مبارك آل عاتي
حلب تُدمَّر وأبناؤها يُنحرون!

حلب تُدمَّر وأبناؤها يُنحرون!

صالح مطر الغامدي
إلى كل فتاة وشاب

إلى كل فتاة وشاب

صالح المسلّم
ما قالته فتاة التحلية!

ما قالته فتاة التحلية!

منيرة آل سليمان

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017
#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2016

تصميم و برمجة     استضافة