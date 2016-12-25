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انعقاد أول اجتماع للجنة التوثيق بالغرفة التجارية بجدة

بحث أهداف اللجنة في خدمة جميع أطياف المجتمع الأهلي والمؤسساتي

ترأس أمين عام الغرف التجارية بجدة حسن دحلان، أول اجتماع للجنة التوثيق بالغرفة، والتي أنشأتها الغرفة لمواكبة رؤية المملكة لعام 2030م.

وبدأ الاجتماع بكلمة أمين عام الغرفة مهنئاً جميع أعضاء اللجنة بانضمامهم لها، وبعدها تم التصويت على اختيار رئيس للجنة، حيث صوت جميع الأعضاء باختيار الموثق المحامي نبيل بن عبدالله قملو رئيساً للجنة، واختيار نائبين وهما: الموثق أحمد زبير والموثق محمد ألفي، وأمين الصندوق الموثق فهد أبو حسن، وتضم اللجنة في عضويتها كلاً من الموثقين خالد المحمادي، وخالد السفري، وخالد السريحي، وماهر العتيبي، وبندر البشري وعلي العقلاء وحسان السيف وبندر العمودي وإياد البكري وأثير قربان.
وتهدف اللجنة إلى أن يكون لها دور كبير في خدمة جميع أطياف المجتمع الأهلي والمؤسساتي، وذلك بعمل الوكالات في أوقات خارج الدوام الرسمي وتصديق عقود الشركات وغيرها من الصلاحيات الممنوحة تباعاً من وزارة العدل للموثقين.

 وأوضح الموثق والمحامي نبيل قملو رئيس اللجنة أنهم خلال الفترة القادمة سوف يعدون خطة للعمل تتضمن طرح عدة دورات في أعمال التوثيق وورش عمل ولقاءات مع المسؤولين، داعياً الله أن يوفق أعضاء اللجنة وشعارهم العمل بروح الفريق الواحد.
 

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انعقاد أول اجتماع للجنة التوثيق بالغرفة التجارية بجدة
سبق

ترأس أمين عام الغرف التجارية بجدة حسن دحلان، أول اجتماع للجنة التوثيق بالغرفة، والتي أنشأتها الغرفة لمواكبة رؤية المملكة لعام 2030م.

وبدأ الاجتماع بكلمة أمين عام الغرفة مهنئاً جميع أعضاء اللجنة بانضمامهم لها، وبعدها تم التصويت على اختيار رئيس للجنة، حيث صوت جميع الأعضاء باختيار الموثق المحامي نبيل بن عبدالله قملو رئيساً للجنة، واختيار نائبين وهما: الموثق أحمد زبير والموثق محمد ألفي، وأمين الصندوق الموثق فهد أبو حسن، وتضم اللجنة في عضويتها كلاً من الموثقين خالد المحمادي، وخالد السفري، وخالد السريحي، وماهر العتيبي، وبندر البشري وعلي العقلاء وحسان السيف وبندر العمودي وإياد البكري وأثير قربان.
وتهدف اللجنة إلى أن يكون لها دور كبير في خدمة جميع أطياف المجتمع الأهلي والمؤسساتي، وذلك بعمل الوكالات في أوقات خارج الدوام الرسمي وتصديق عقود الشركات وغيرها من الصلاحيات الممنوحة تباعاً من وزارة العدل للموثقين.

 وأوضح الموثق والمحامي نبيل قملو رئيس اللجنة أنهم خلال الفترة القادمة سوف يعدون خطة للعمل تتضمن طرح عدة دورات في أعمال التوثيق وورش عمل ولقاءات مع المسؤولين، داعياً الله أن يوفق أعضاء اللجنة وشعارهم العمل بروح الفريق الواحد.
 

25 ديسمبر 2016 - 26 ربيع الأول 1438
10:15 PM
اخر تعديل
26 ديسمبر 2016 - 27 ربيع الأول 1438
02:50 AM
بحث أهداف اللجنة في خدمة جميع أطياف المجتمع الأهلي والمؤسساتي

انعقاد أول اجتماع للجنة التوثيق بالغرفة التجارية بجدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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ترأس أمين عام الغرف التجارية بجدة حسن دحلان، أول اجتماع للجنة التوثيق بالغرفة، والتي أنشأتها الغرفة لمواكبة رؤية المملكة لعام 2030م.

وبدأ الاجتماع بكلمة أمين عام الغرفة مهنئاً جميع أعضاء اللجنة بانضمامهم لها، وبعدها تم التصويت على اختيار رئيس للجنة، حيث صوت جميع الأعضاء باختيار الموثق المحامي نبيل بن عبدالله قملو رئيساً للجنة، واختيار نائبين وهما: الموثق أحمد زبير والموثق محمد ألفي، وأمين الصندوق الموثق فهد أبو حسن، وتضم اللجنة في عضويتها كلاً من الموثقين خالد المحمادي، وخالد السفري، وخالد السريحي، وماهر العتيبي، وبندر البشري وعلي العقلاء وحسان السيف وبندر العمودي وإياد البكري وأثير قربان.
وتهدف اللجنة إلى أن يكون لها دور كبير في خدمة جميع أطياف المجتمع الأهلي والمؤسساتي، وذلك بعمل الوكالات في أوقات خارج الدوام الرسمي وتصديق عقود الشركات وغيرها من الصلاحيات الممنوحة تباعاً من وزارة العدل للموثقين.

 وأوضح الموثق والمحامي نبيل قملو رئيس اللجنة أنهم خلال الفترة القادمة سوف يعدون خطة للعمل تتضمن طرح عدة دورات في أعمال التوثيق وورش عمل ولقاءات مع المسؤولين، داعياً الله أن يوفق أعضاء اللجنة وشعارهم العمل بروح الفريق الواحد.
 

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