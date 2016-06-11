جمع إفطارٌ أُقيم، مساء أمس الجمعة، أكثر من 100 طالب من مدرسة في جدة، وكانوا قد تخرجو فيها قبل أكثر من 35 عاماً، يتقدَّمهم الدكتور عبدالله بصفر؛ الذي أضفى وجوده نوعاً من حميمية اللقاء. وسجّل الطلاب بادرةً من بوادر الوفاء الذي قل أن يتكرّر؛ حيث التقى هؤلاء الطلاب عدداً من معلميهم آنذاك، يتقدَّمهم: الدكتور محمد الحصري، وعجلان الشهري، وعلي بابعير، وعيسى خروبي، وفارس خطاب، وناصر بنجر، الذي جاء خصيصاً من مكة لتلبية الدعوة. واستعاد الطلاب مع معلميهم شريط الذكريات واستعادوا شريط الحفل السنوي الذي كان يقيمه أبناء مدرسة الفلاح لمدرسيهم؛ حيث يعد هذا الحفل هو حفل المدرسة التاسع عشر.

بادرة وفاء على مائدة إفطار .. 100 طالب يلتقون معلميهم بعد تخرجهم بـ 35 عاماً عبدالله الراجحي سبق 2017-06-10 جمع إفطارٌ أُقيم، مساء أمس الجمعة، أكثر من 100 طالب من مدرسة في جدة، وكانوا قد تخرجو فيها قبل أكثر من 35 عاماً، يتقدَّمهم الدكتور عبدالله بصفر؛ الذي أضفى وجوده نوعاً من حميمية اللقاء.



وسجّل الطلاب بادرةً من بوادر الوفاء الذي قل أن يتكرّر؛ حيث التقى هؤلاء الطلاب عدداً من معلميهم آنذاك، يتقدَّمهم: الدكتور محمد الحصري، وعجلان الشهري، وعلي بابعير، وعيسى خروبي، وفارس خطاب، وناصر بنجر، الذي جاء خصيصاً من مكة لتلبية الدعوة.



واستعاد الطلاب مع معلميهم شريط الذكريات واستعادوا شريط الحفل السنوي الذي كان يقيمه أبناء مدرسة الفلاح لمدرسيهم؛ حيث يعد هذا الحفل هو حفل المدرسة التاسع عشر.



10 يونيو 2017 - 15 رمضان 1438 10:28 AM

بادرة وفاء على مائدة إفطار .. 100 طالب يلتقون معلميهم بعد تخرجهم بـ 35 عاماً في مدرسة بجدة وتقدَّمهم الدكتور عبدالله بصفر بحفل إفطار اعتادوا إقامته سنوياً





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جمع إفطارٌ أُقيم، مساء أمس الجمعة، أكثر من 100 طالب من مدرسة في جدة، وكانوا قد تخرجو فيها قبل أكثر من 35 عاماً، يتقدَّمهم الدكتور عبدالله بصفر؛ الذي أضفى وجوده نوعاً من حميمية اللقاء.



وسجّل الطلاب بادرةً من بوادر الوفاء الذي قل أن يتكرّر؛ حيث التقى هؤلاء الطلاب عدداً من معلميهم آنذاك، يتقدَّمهم: الدكتور محمد الحصري، وعجلان الشهري، وعلي بابعير، وعيسى خروبي، وفارس خطاب، وناصر بنجر، الذي جاء خصيصاً من مكة لتلبية الدعوة.



واستعاد الطلاب مع معلميهم شريط الذكريات واستعادوا شريط الحفل السنوي الذي كان يقيمه أبناء مدرسة الفلاح لمدرسيهم؛ حيث يعد هذا الحفل هو حفل المدرسة التاسع عشر.

