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باريس .."الجبير" يزور معهد العالم العربي ويستقبل مدير الأكاديمية الدبلوماسية

سلّم شيكاً بدعم المملكة له في إطار أهدافه الرامية إلى نشر التراث والثقافة العربية

زار وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير؛ خلال زيارته جمهورية فرنسا، أمس، معهد العالم العربي في باريس؛ حيث كان في استقباله رئيس المعهد جاك لانغ.

 

وخلال الزيارة سلّم وزير الخارجية، شيكاً بدعم المملكة العربية السعودية للمعهد، في إطار أهدافه الرامية إلى نشر التراث والثقافة العربية.

 

كما استقبل الجبير؛ على هامش زيارته جمهورية فرنسا، مدير الأكاديمية الدبلوماسية الدولية ميشيل دوكلو؛ وجرى خلال الاستقبال مناقشة أنشطة الأكاديمية وبرامجها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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باريس .."الجبير" يزور معهد العالم العربي ويستقبل مدير الأكاديمية الدبلوماسية
سبق

زار وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير؛ خلال زيارته جمهورية فرنسا، أمس، معهد العالم العربي في باريس؛ حيث كان في استقباله رئيس المعهد جاك لانغ.

 

وخلال الزيارة سلّم وزير الخارجية، شيكاً بدعم المملكة العربية السعودية للمعهد، في إطار أهدافه الرامية إلى نشر التراث والثقافة العربية.

 

كما استقبل الجبير؛ على هامش زيارته جمهورية فرنسا، مدير الأكاديمية الدبلوماسية الدولية ميشيل دوكلو؛ وجرى خلال الاستقبال مناقشة أنشطة الأكاديمية وبرامجها.

17 يناير 2017 - 19 ربيع الآخر 1438
09:55 AM
سلّم شيكاً بدعم المملكة له في إطار أهدافه الرامية إلى نشر التراث والثقافة العربية

باريس .."الجبير" يزور معهد العالم العربي ويستقبل مدير الأكاديمية الدبلوماسية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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زار وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير؛ خلال زيارته جمهورية فرنسا، أمس، معهد العالم العربي في باريس؛ حيث كان في استقباله رئيس المعهد جاك لانغ.

 

وخلال الزيارة سلّم وزير الخارجية، شيكاً بدعم المملكة العربية السعودية للمعهد، في إطار أهدافه الرامية إلى نشر التراث والثقافة العربية.

 

كما استقبل الجبير؛ على هامش زيارته جمهورية فرنسا، مدير الأكاديمية الدبلوماسية الدولية ميشيل دوكلو؛ وجرى خلال الاستقبال مناقشة أنشطة الأكاديمية وبرامجها.

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