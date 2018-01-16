النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

باريس: لا اعتراف بأي خطوة أحادية بشأن القدس أو الحدود

في ختام مؤتمر دولي حول الشرق الأوسط عقد في فرنسا

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت الأحد، أن أي حل للنزاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين يجب أن يستند إلى حدود العام 1967 وقرارات الأمم المتحدة.

قال إيرولت في ختام مؤتمر دولي حول الشرق الأوسط عقد في باريس وفي إشارة إلى القرارات التي تدعو إسرائيل إلى الانسحاب من الاراضي المحتلة منذ حرب العام 1967 "من المفيد التذكير بالأساس، والأساس هو حدود العام 1967 وقرارات الأمم المتحدة الأساسية".

 

وأكد المشاركون في المؤتمر في بيانهم الختامي التزام الأسرة الدولية بحل الدولتين، وعدم الاعتراف بأي خطوات أحادية يتخذها الإسرائيليون أو الفلسطينيون، خصوصاً بشأن الحدود أو القدس.

 

ودعت أكثر من 70 دولة الفلسطينيين والإسرائيليين إلى "إظهار الالتزام بحل الدولتين والامتناع عن أية أعمال أحادية تستبق نتيجة المفاوضات، خصوصًا بشأن الحدود والقدس واللاجئين"، مؤكدة أنه في حال اتخاذ خطوات من هذا النوع "فإنها لن تعترف بها".

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
باريس: لا اعتراف بأي خطوة أحادية بشأن القدس أو الحدود
سبق

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت الأحد، أن أي حل للنزاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين يجب أن يستند إلى حدود العام 1967 وقرارات الأمم المتحدة.

قال إيرولت في ختام مؤتمر دولي حول الشرق الأوسط عقد في باريس وفي إشارة إلى القرارات التي تدعو إسرائيل إلى الانسحاب من الاراضي المحتلة منذ حرب العام 1967 "من المفيد التذكير بالأساس، والأساس هو حدود العام 1967 وقرارات الأمم المتحدة الأساسية".

 

وأكد المشاركون في المؤتمر في بيانهم الختامي التزام الأسرة الدولية بحل الدولتين، وعدم الاعتراف بأي خطوات أحادية يتخذها الإسرائيليون أو الفلسطينيون، خصوصاً بشأن الحدود أو القدس.

 

ودعت أكثر من 70 دولة الفلسطينيين والإسرائيليين إلى "إظهار الالتزام بحل الدولتين والامتناع عن أية أعمال أحادية تستبق نتيجة المفاوضات، خصوصًا بشأن الحدود والقدس واللاجئين"، مؤكدة أنه في حال اتخاذ خطوات من هذا النوع "فإنها لن تعترف بها".

15 يناير 2017 - 17 ربيع الآخر 1438
10:43 PM
في ختام مؤتمر دولي حول الشرق الأوسط عقد في فرنسا

باريس: لا اعتراف بأي خطوة أحادية بشأن القدس أو الحدود

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,187

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت الأحد، أن أي حل للنزاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين يجب أن يستند إلى حدود العام 1967 وقرارات الأمم المتحدة.

قال إيرولت في ختام مؤتمر دولي حول الشرق الأوسط عقد في باريس وفي إشارة إلى القرارات التي تدعو إسرائيل إلى الانسحاب من الاراضي المحتلة منذ حرب العام 1967 "من المفيد التذكير بالأساس، والأساس هو حدود العام 1967 وقرارات الأمم المتحدة الأساسية".

 

وأكد المشاركون في المؤتمر في بيانهم الختامي التزام الأسرة الدولية بحل الدولتين، وعدم الاعتراف بأي خطوات أحادية يتخذها الإسرائيليون أو الفلسطينيون، خصوصاً بشأن الحدود أو القدس.

 

ودعت أكثر من 70 دولة الفلسطينيين والإسرائيليين إلى "إظهار الالتزام بحل الدولتين والامتناع عن أية أعمال أحادية تستبق نتيجة المفاوضات، خصوصًا بشأن الحدود والقدس واللاجئين"، مؤكدة أنه في حال اتخاذ خطوات من هذا النوع "فإنها لن تعترف بها".

شارك برأيك
29
54

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

100 ألف

100 ألف

14 يناير
2,300
8.6 مليار دولار

8.6 مليار دولار

11 يناير
4,483
163 مليار دولار

163 مليار دولار

11 يناير
4,441
1.5 مليون دولار

1.5 مليون دولار

08 يناير
5,220

كاريكاتير

عواجي يسحق الإرهابيين

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة