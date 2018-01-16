باريس: لا اعتراف بأي خطوة أحادية بشأن القدس أو الحدود

في ختام مؤتمر دولي حول الشرق الأوسط عقد في فرنسا

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت الأحد، أن أي حل للنزاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين يجب أن يستند إلى حدود العام 1967 وقرارات الأمم المتحدة.

قال إيرولت في ختام مؤتمر دولي حول الشرق الأوسط عقد في باريس وفي إشارة إلى القرارات التي تدعو إسرائيل إلى الانسحاب من الاراضي المحتلة منذ حرب العام 1967 "من المفيد التذكير بالأساس، والأساس هو حدود العام 1967 وقرارات الأمم المتحدة الأساسية".

وأكد المشاركون في المؤتمر في بيانهم الختامي التزام الأسرة الدولية بحل الدولتين، وعدم الاعتراف بأي خطوات أحادية يتخذها الإسرائيليون أو الفلسطينيون، خصوصاً بشأن الحدود أو القدس.

ودعت أكثر من 70 دولة الفلسطينيين والإسرائيليين إلى "إظهار الالتزام بحل الدولتين والامتناع عن أية أعمال أحادية تستبق نتيجة المفاوضات، خصوصًا بشأن الحدود والقدس واللاجئين"، مؤكدة أنه في حال اتخاذ خطوات من هذا النوع "فإنها لن تعترف بها".