باكستان تدعو إلى تعزيز التعاون بين الدول الإسلامية لمكافحة الإرهاب

أكدت على ضرورة تبني استراتيجية مشتركة لمواجهته

دعت باكستان إلى ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الإسلامية لمكافحة ظاهرة الإرهاب والتطرف.

جاء ذلك على لسان رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية سردار أياز صادق خلال لقائه اليوم في مقر البرلمان الوطني بإسلام آباد رئيس الحرس الوطني في مملكة البحرين، الفريق الركن الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة الذي يزور باكستان حاليًا.

وأوضح صادق أن الإرهاب بات ظاهرة تهدد أمن الدول الإسلامية بشكل خاص والأمن الإقليمي عامة، ولا بد من تبني إستراتيجية إسلامية مشتركة لمواجهة هذا التحدي.

وقال إن الإرهابيين يعملون على تشويه صورة الإسلام، وأصبح الإعلام الغربي يربط الإسلام بالإرهاب، وهذا يستدعي من الدول الإسلامية العمل على إبراز الصورة الحقيقة للإسلام.

وأكد اهتمام باكستان بتعزيز وتطوير علاقاتها الثنائية مع مملكة البحرين، وعزمها على دعم القضايا الإسلامية، ومواصلة تقديم الدعم المعنوي والدبلوماسي للقضيتين الفلسطينية والكشميرية.