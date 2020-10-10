النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالأرقام .. "إغاثي الملك سلمان" في مؤتمر صحفي: هذا ما قدّمناه لليمن

أكثر من 20 مليون شخص بحاجة إلى المساعدات الإنسانية بالجارة الشقيقة

استعرض مركز الملك سلمان للإغاثة ما قدّمه من أعمال إنسانية في اليمن، وذلك في مؤتمر صحفي بالرياض، اليوم؛ حيث أكّد المركز أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يحرص على أن يصل المركز إلى كل محتاج، وأن أكثر من 4 ملايين يمني تلقوا مساعدات من المركز.

وكشف المركز أن عدد النازحين داخل اليمن تجاوز 3 ملايين، فيما بلغت مساعدات المملكة لليمن بين عامي 2015 و2017 أكثر من 8 مليارات دولار؛ مبيناً أن أكثر من 20 مليون شخص بحاجة إلى المساعدات الإنسانية في اليمن.

وتابع المركز: قدّمت المملكة كامل المبلغ الذي طالبت به منظمة الصحة العالمية لمكافحة الكوليرا في اليمن، وبلغ إجمالي المبلغ المقدم من المملكة إلى البنك المركزي اليمني مليار دولار، وإجمالي ما تلقته الأمم المتحدة من المملكة حتى الشهر الماضي بلغ 976 مليون دولار.

وبلغت مساعدات المملكة الإنسانية الخارجية، أكثر من 65 مليار دولار؛ استفادت منها 27 دولة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالأرقام .. "إغاثي الملك سلمان" في مؤتمر صحفي: هذا ما قدّمناه لليمن
سبق

استعرض مركز الملك سلمان للإغاثة ما قدّمه من أعمال إنسانية في اليمن، وذلك في مؤتمر صحفي بالرياض، اليوم؛ حيث أكّد المركز أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يحرص على أن يصل المركز إلى كل محتاج، وأن أكثر من 4 ملايين يمني تلقوا مساعدات من المركز.

وكشف المركز أن عدد النازحين داخل اليمن تجاوز 3 ملايين، فيما بلغت مساعدات المملكة لليمن بين عامي 2015 و2017 أكثر من 8 مليارات دولار؛ مبيناً أن أكثر من 20 مليون شخص بحاجة إلى المساعدات الإنسانية في اليمن.

وتابع المركز: قدّمت المملكة كامل المبلغ الذي طالبت به منظمة الصحة العالمية لمكافحة الكوليرا في اليمن، وبلغ إجمالي المبلغ المقدم من المملكة إلى البنك المركزي اليمني مليار دولار، وإجمالي ما تلقته الأمم المتحدة من المملكة حتى الشهر الماضي بلغ 976 مليون دولار.

وبلغت مساعدات المملكة الإنسانية الخارجية، أكثر من 65 مليار دولار؛ استفادت منها 27 دولة.

09 أكتوبر 2017 - 19 محرّم 1439
11:45 AM

بالأرقام .. "إغاثي الملك سلمان" في مؤتمر صحفي: هذا ما قدّمناه لليمن

أكثر من 20 مليون شخص بحاجة إلى المساعدات الإنسانية بالجارة الشقيقة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
2,793

استعرض مركز الملك سلمان للإغاثة ما قدّمه من أعمال إنسانية في اليمن، وذلك في مؤتمر صحفي بالرياض، اليوم؛ حيث أكّد المركز أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يحرص على أن يصل المركز إلى كل محتاج، وأن أكثر من 4 ملايين يمني تلقوا مساعدات من المركز.

وكشف المركز أن عدد النازحين داخل اليمن تجاوز 3 ملايين، فيما بلغت مساعدات المملكة لليمن بين عامي 2015 و2017 أكثر من 8 مليارات دولار؛ مبيناً أن أكثر من 20 مليون شخص بحاجة إلى المساعدات الإنسانية في اليمن.

وتابع المركز: قدّمت المملكة كامل المبلغ الذي طالبت به منظمة الصحة العالمية لمكافحة الكوليرا في اليمن، وبلغ إجمالي المبلغ المقدم من المملكة إلى البنك المركزي اليمني مليار دولار، وإجمالي ما تلقته الأمم المتحدة من المملكة حتى الشهر الماضي بلغ 976 مليون دولار.

وبلغت مساعدات المملكة الإنسانية الخارجية، أكثر من 65 مليار دولار؛ استفادت منها 27 دولة.

شارك برأيك
12
102

أسعار حملات حجاج الداخل عبر المسار الإلكتروني :

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

17.7 مليار ..

17.7 مليار ..

30 سبتمبر
17,555
1.3 مليار ..

1.3 مليار ..

15 سبتمبر
20,847
41 مليون ..

41 مليون ..

02 أغسطس
40,172
73 مليوناً..

73 مليوناً..

30 يوليو
31,565

كاريكاتير

ماذا سنفعل بالسائقين بعد قيادة المرأة؟

المقالات

"باحتنا أجمل"!

"باحتنا أجمل"!

جمعان الكرت
هل تلجأ نزاهة للتشهير؟

هل تلجأ نزاهة للتشهير؟

عبدالرحمن المرشد
الرياضة السعودية وجدت ضالتها!

الرياضة السعودية وجدت ضالتها!

نايف معلا
العدوان على قصر السلام.. ما المقصود؟!

العدوان على قصر السلام.. ما المقصود؟!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
في تعزيز الصحة.. هل أعيش في برج عاجي؟!!

في تعزيز الصحة.. هل أعيش في برج عاجي؟!!

عبدالرحمن القحطاني
أنت موظف حكومي.. يا حظك!

أنت موظف حكومي.. يا حظك!

جمعان الكرت
"اس-٤٠٠" وسيادتنا والدولة الكونفدرالية

"اس-٤٠٠" وسيادتنا والدولة الكونفدرالية

صالح السعيد
رسالة للمعلِّم في يومه العالمي

رسالة للمعلِّم في يومه العالمي

خالد الشبانة
الرياضة النسائية.. (فتَّحِي يا وردة.. سَكِّري يا وردة)

الرياضة النسائية.. (فتَّحِي يا وردة.. سَكِّري يا وردة)

خالد الحقباني
حوار الشياطين.. واختلاف المثقفين!

حوار الشياطين.. واختلاف المثقفين!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
عندك "سناب"..؟!!

عندك "سناب"..؟!!

هلال الهلالي
مَنْ يُنقذ مربِّي النحل؟

مَنْ يُنقذ مربِّي النحل؟

محمد الغامدي

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : إحصائيات معرض الرياض الدولي للكتاب 2017م
#إنفوجرافيك : إحصائيات معرض الرياض الدولي للكتاب 2017م

بروفايل

الرياض.. المدينة التي لا تشبهها مدينة.. هكذا "الندى والبرد والضحكة وسط القلب"
الرياض.. المدينة التي لا تشبهها مدينة.. هكذا "الندى والبرد والضحكة وسط القلب"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة