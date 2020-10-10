بالأرقام .. "إغاثي الملك سلمان" في مؤتمر صحفي: هذا ما قدّمناه لليمن

أكثر من 20 مليون شخص بحاجة إلى المساعدات الإنسانية بالجارة الشقيقة

استعرض مركز الملك سلمان للإغاثة ما قدّمه من أعمال إنسانية في اليمن، وذلك في مؤتمر صحفي بالرياض، اليوم؛ حيث أكّد المركز أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يحرص على أن يصل المركز إلى كل محتاج، وأن أكثر من 4 ملايين يمني تلقوا مساعدات من المركز.

وكشف المركز أن عدد النازحين داخل اليمن تجاوز 3 ملايين، فيما بلغت مساعدات المملكة لليمن بين عامي 2015 و2017 أكثر من 8 مليارات دولار؛ مبيناً أن أكثر من 20 مليون شخص بحاجة إلى المساعدات الإنسانية في اليمن.

وتابع المركز: قدّمت المملكة كامل المبلغ الذي طالبت به منظمة الصحة العالمية لمكافحة الكوليرا في اليمن، وبلغ إجمالي المبلغ المقدم من المملكة إلى البنك المركزي اليمني مليار دولار، وإجمالي ما تلقته الأمم المتحدة من المملكة حتى الشهر الماضي بلغ 976 مليون دولار.

وبلغت مساعدات المملكة الإنسانية الخارجية، أكثر من 65 مليار دولار؛ استفادت منها 27 دولة.