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بالأرقام والأدلة.. أمين مركز "اعتدال" يتصدى لوسائل إعلام معادية زيَّفت تقرير "بروكنغز" الأمريكي

كشف أن أعلى نسبة للمؤيدين لحسابات تنظيم "داعش" الإرهابي مقرها سوريا والعراق وليس الرياض

كشف تقرير معهد "بروكنغز"، إحدى أقدم مؤسسات الفكر والرأي بواشنطن، أن أكثر الحسابات المؤيدة لـ "داعش" الإرهابي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر في المنطقة مقرها العراق وسوريا.

ووفقًا للتقرير، فإن تنظيم "داعش" الإرهابي استغل موقع التواصل الاجتماعي الأكثر شهرة "تويتر" للترويج لأفكاره المتطرفة، وذلك بنشر صور ومقاطع عن الحياة في المناطق التي يوجدون فيها؛ لجذب أكثر عدد من الشباب؛ إذ تستغل مجموعات من مقاتلي "داعش" مواقع التواصل، وتعمل بشكل نشط لتجنيد الشباب.

ويقدِّر التقرير أن يكون التنظيم الإرهابي قد استخدم في أواخر عام 2014 ما لا يقل عن 46 ألف حساب على تويتر، ولم تكن جميعها نشطة في وقت واحد، كما أن الكثير منها تم إغلاقه أو تجميده.

وتعمل هذه المجموعات الإرهابية - وفقًا للتقرير - على مواقع التواصل الاجتماعي ساعات عدة يوميًّا، وتصل عدد تغريداتهم في بعض الأحيان إلى 2000 تغريدة.

وأُجريت دراسة على عينة، بلغت 20 ألف حساب مؤيد للتنظيم، وتم جمع بيانات في الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر 2014، أوضحت نتائجها أن أكبر مجموعة من الحسابات المتعاطفة مع "داعش" توجد في العراق وسوريا، وهي المناطق التي يسيطر عليها التنظيم الإرهابي، أو يتنازع عليها.

وتعليقًا على ترويج بعض وسائل الإعلام المعادية، التي زعمت أن تقرير معهد "بروكنغز" الأمريكي أعلن أن أكثر الحسابات المؤيدة لـ"داعش" على تويتر في المنطقة مقرها السعودية، قال الأمين العام للمركز العالمي لمكافحة التطرف "اعتدال"، الدكتور ناصر البقمي، على صفحته في "تويتر": إن التقرير لم يُشِرْ من قريب أو بعيد إلى ما يروِّج له الخبثاء.

وعرض البقمي أرقامًا وأدلة مرفقًا مقتطفات من تقرير المعهد، الذي ذكر أن من بين 20 ألف حساب موضع الدراسة قام 292 حسابًا فقط بإتاحة خاصية التموضع في تغريدة واحدة على الأقل من تغريداتهم.

وذكر أنه وفقًا للدراسة فإن نحو 27 % من الحسابات التي أتاحت خاصية التموضع (292 حسابًا) موقعها السعودية، أي 79 حسابًا فقط.

وأوضح أن دراسة المعهد ذكرت أن بعض المغردين يقومون بتغيير مواقعهم باستخدام برامج "VPN" ، وأن الطريقة الموثوقة الوحيدة لتحديد مكان المستخدمين هي الحصول على مواقعهم الجغرافية، وبناء عليه لا يزيد عدد الحسابات من السعودية على 79 حسابًا فقط كما ذُكر سابقًا.

كما يكشف المعهد أنه وفقًا للمنطقة الزمنية للحسابات التي أُجريت على أكثر من 6546 مستخدمًا فإن التغريدات تشير إلى أن 31 % منها تأتي من بغداد، و12 % من كييف، و10 % من أثينا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالأرقام والأدلة.. أمين مركز "اعتدال" يتصدى لوسائل إعلام معادية زيَّفت تقرير "بروكنغز" الأمريكي
سبق

كشف تقرير معهد "بروكنغز"، إحدى أقدم مؤسسات الفكر والرأي بواشنطن، أن أكثر الحسابات المؤيدة لـ "داعش" الإرهابي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر في المنطقة مقرها العراق وسوريا.

ووفقًا للتقرير، فإن تنظيم "داعش" الإرهابي استغل موقع التواصل الاجتماعي الأكثر شهرة "تويتر" للترويج لأفكاره المتطرفة، وذلك بنشر صور ومقاطع عن الحياة في المناطق التي يوجدون فيها؛ لجذب أكثر عدد من الشباب؛ إذ تستغل مجموعات من مقاتلي "داعش" مواقع التواصل، وتعمل بشكل نشط لتجنيد الشباب.

ويقدِّر التقرير أن يكون التنظيم الإرهابي قد استخدم في أواخر عام 2014 ما لا يقل عن 46 ألف حساب على تويتر، ولم تكن جميعها نشطة في وقت واحد، كما أن الكثير منها تم إغلاقه أو تجميده.

وتعمل هذه المجموعات الإرهابية - وفقًا للتقرير - على مواقع التواصل الاجتماعي ساعات عدة يوميًّا، وتصل عدد تغريداتهم في بعض الأحيان إلى 2000 تغريدة.

وأُجريت دراسة على عينة، بلغت 20 ألف حساب مؤيد للتنظيم، وتم جمع بيانات في الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر 2014، أوضحت نتائجها أن أكبر مجموعة من الحسابات المتعاطفة مع "داعش" توجد في العراق وسوريا، وهي المناطق التي يسيطر عليها التنظيم الإرهابي، أو يتنازع عليها.

وتعليقًا على ترويج بعض وسائل الإعلام المعادية، التي زعمت أن تقرير معهد "بروكنغز" الأمريكي أعلن أن أكثر الحسابات المؤيدة لـ"داعش" على تويتر في المنطقة مقرها السعودية، قال الأمين العام للمركز العالمي لمكافحة التطرف "اعتدال"، الدكتور ناصر البقمي، على صفحته في "تويتر": إن التقرير لم يُشِرْ من قريب أو بعيد إلى ما يروِّج له الخبثاء.

وعرض البقمي أرقامًا وأدلة مرفقًا مقتطفات من تقرير المعهد، الذي ذكر أن من بين 20 ألف حساب موضع الدراسة قام 292 حسابًا فقط بإتاحة خاصية التموضع في تغريدة واحدة على الأقل من تغريداتهم.

وذكر أنه وفقًا للدراسة فإن نحو 27 % من الحسابات التي أتاحت خاصية التموضع (292 حسابًا) موقعها السعودية، أي 79 حسابًا فقط.

وأوضح أن دراسة المعهد ذكرت أن بعض المغردين يقومون بتغيير مواقعهم باستخدام برامج "VPN" ، وأن الطريقة الموثوقة الوحيدة لتحديد مكان المستخدمين هي الحصول على مواقعهم الجغرافية، وبناء عليه لا يزيد عدد الحسابات من السعودية على 79 حسابًا فقط كما ذُكر سابقًا.

كما يكشف المعهد أنه وفقًا للمنطقة الزمنية للحسابات التي أُجريت على أكثر من 6546 مستخدمًا فإن التغريدات تشير إلى أن 31 % منها تأتي من بغداد، و12 % من كييف، و10 % من أثينا.

11 يونيو 2017 - 16 رمضان 1438
01:27 AM

بالأرقام والأدلة.. أمين مركز "اعتدال" يتصدى لوسائل إعلام معادية زيَّفت تقرير "بروكنغز" الأمريكي

كشف أن أعلى نسبة للمؤيدين لحسابات تنظيم "داعش" الإرهابي مقرها سوريا والعراق وليس الرياض

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خالد علي - الرياض
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كشف تقرير معهد "بروكنغز"، إحدى أقدم مؤسسات الفكر والرأي بواشنطن، أن أكثر الحسابات المؤيدة لـ "داعش" الإرهابي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر في المنطقة مقرها العراق وسوريا.

ووفقًا للتقرير، فإن تنظيم "داعش" الإرهابي استغل موقع التواصل الاجتماعي الأكثر شهرة "تويتر" للترويج لأفكاره المتطرفة، وذلك بنشر صور ومقاطع عن الحياة في المناطق التي يوجدون فيها؛ لجذب أكثر عدد من الشباب؛ إذ تستغل مجموعات من مقاتلي "داعش" مواقع التواصل، وتعمل بشكل نشط لتجنيد الشباب.

ويقدِّر التقرير أن يكون التنظيم الإرهابي قد استخدم في أواخر عام 2014 ما لا يقل عن 46 ألف حساب على تويتر، ولم تكن جميعها نشطة في وقت واحد، كما أن الكثير منها تم إغلاقه أو تجميده.

وتعمل هذه المجموعات الإرهابية - وفقًا للتقرير - على مواقع التواصل الاجتماعي ساعات عدة يوميًّا، وتصل عدد تغريداتهم في بعض الأحيان إلى 2000 تغريدة.

وأُجريت دراسة على عينة، بلغت 20 ألف حساب مؤيد للتنظيم، وتم جمع بيانات في الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر 2014، أوضحت نتائجها أن أكبر مجموعة من الحسابات المتعاطفة مع "داعش" توجد في العراق وسوريا، وهي المناطق التي يسيطر عليها التنظيم الإرهابي، أو يتنازع عليها.

وتعليقًا على ترويج بعض وسائل الإعلام المعادية، التي زعمت أن تقرير معهد "بروكنغز" الأمريكي أعلن أن أكثر الحسابات المؤيدة لـ"داعش" على تويتر في المنطقة مقرها السعودية، قال الأمين العام للمركز العالمي لمكافحة التطرف "اعتدال"، الدكتور ناصر البقمي، على صفحته في "تويتر": إن التقرير لم يُشِرْ من قريب أو بعيد إلى ما يروِّج له الخبثاء.

وعرض البقمي أرقامًا وأدلة مرفقًا مقتطفات من تقرير المعهد، الذي ذكر أن من بين 20 ألف حساب موضع الدراسة قام 292 حسابًا فقط بإتاحة خاصية التموضع في تغريدة واحدة على الأقل من تغريداتهم.

وذكر أنه وفقًا للدراسة فإن نحو 27 % من الحسابات التي أتاحت خاصية التموضع (292 حسابًا) موقعها السعودية، أي 79 حسابًا فقط.

وأوضح أن دراسة المعهد ذكرت أن بعض المغردين يقومون بتغيير مواقعهم باستخدام برامج "VPN" ، وأن الطريقة الموثوقة الوحيدة لتحديد مكان المستخدمين هي الحصول على مواقعهم الجغرافية، وبناء عليه لا يزيد عدد الحسابات من السعودية على 79 حسابًا فقط كما ذُكر سابقًا.

كما يكشف المعهد أنه وفقًا للمنطقة الزمنية للحسابات التي أُجريت على أكثر من 6546 مستخدمًا فإن التغريدات تشير إلى أن 31 % منها تأتي من بغداد، و12 % من كييف، و10 % من أثينا.

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