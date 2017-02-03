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بالتعادل.. النصر يتصدر دوري الناشئين

أقيمت اليوم ست مباريات ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة من الدوري السعودي الممتاز لدرجة الناشئين، وجاءت نتائجها كالتالي: 


القادسية - هجر ( 1 - 2 )
الاتفاق - الرائد ( 3 - 1 )
النصر - الهلال ( 1 - 1 )
الشباب - الفتح ( 1 - 0 )
الاتحاد - عرعر ( 3 - 1 )
الأهلي - التعاون ( 2 - 1 )

وجاء الترتيب على النحو التالي:
1 - النصر ( 28 نقطة )
2 - الاتحاد ( 25 نقطة )
3 - الأهلي ( 22 نقطة )
4 - الهلال ( 21 نقطة )
5 - هجر ( 18 نقطة )
6 - الشباب ( 18 نقطة )
7 - الاتفاق ( 16 نقطة )
8 - القادسية ( 13 نقطة )
9 - الرائد ( 8 نقاط )
10 - الفتح ( 7 نقاط )
11 - عرعر ( 4 نقاط )
12 - التعاون ( 3 نقاط )

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بالتعادل.. النصر يتصدر دوري الناشئين
سبق

أقيمت اليوم ست مباريات ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة من الدوري السعودي الممتاز لدرجة الناشئين، وجاءت نتائجها كالتالي: 


القادسية - هجر ( 1 - 2 )
الاتفاق - الرائد ( 3 - 1 )
النصر - الهلال ( 1 - 1 )
الشباب - الفتح ( 1 - 0 )
الاتحاد - عرعر ( 3 - 1 )
الأهلي - التعاون ( 2 - 1 )

وجاء الترتيب على النحو التالي:
1 - النصر ( 28 نقطة )
2 - الاتحاد ( 25 نقطة )
3 - الأهلي ( 22 نقطة )
4 - الهلال ( 21 نقطة )
5 - هجر ( 18 نقطة )
6 - الشباب ( 18 نقطة )
7 - الاتفاق ( 16 نقطة )
8 - القادسية ( 13 نقطة )
9 - الرائد ( 8 نقاط )
10 - الفتح ( 7 نقاط )
11 - عرعر ( 4 نقاط )
12 - التعاون ( 3 نقاط )

03 فبراير 2017 - 6 جمادى الأول 1438
10:16 PM

بالتعادل.. النصر يتصدر دوري الناشئين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,325

أقيمت اليوم ست مباريات ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة من الدوري السعودي الممتاز لدرجة الناشئين، وجاءت نتائجها كالتالي: 


القادسية - هجر ( 1 - 2 )
الاتفاق - الرائد ( 3 - 1 )
النصر - الهلال ( 1 - 1 )
الشباب - الفتح ( 1 - 0 )
الاتحاد - عرعر ( 3 - 1 )
الأهلي - التعاون ( 2 - 1 )

وجاء الترتيب على النحو التالي:
1 - النصر ( 28 نقطة )
2 - الاتحاد ( 25 نقطة )
3 - الأهلي ( 22 نقطة )
4 - الهلال ( 21 نقطة )
5 - هجر ( 18 نقطة )
6 - الشباب ( 18 نقطة )
7 - الاتفاق ( 16 نقطة )
8 - القادسية ( 13 نقطة )
9 - الرائد ( 8 نقاط )
10 - الفتح ( 7 نقاط )
11 - عرعر ( 4 نقاط )
12 - التعاون ( 3 نقاط )

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