بالتعادل.. النصر يتصدر دوري الناشئين

أقيمت اليوم ست مباريات ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة من الدوري السعودي الممتاز لدرجة الناشئين، وجاءت نتائجها كالتالي:
القادسية - هجر ( 1 - 2 ) الاتفاق - الرائد ( 3 - 1 ) النصر - الهلال ( 1 - 1 ) الشباب - الفتح ( 1 - 0 ) الاتحاد - عرعر ( 3 - 1 ) الأهلي - التعاون ( 2 - 1 )
وجاء الترتيب على النحو التالي: 1 - النصر ( 28 نقطة ) 2 - الاتحاد ( 25 نقطة ) 3 - الأهلي ( 22 نقطة ) 4 - الهلال ( 21 نقطة ) 5 - هجر ( 18 نقطة ) 6 - الشباب ( 18 نقطة ) 7 - الاتفاق ( 16 نقطة ) 8 - القادسية ( 13 نقطة ) 9 - الرائد ( 8 نقاط ) 10 - الفتح ( 7 نقاط ) 11 - عرعر ( 4 نقاط ) 12 - التعاون ( 3 نقاط )
أقيمت اليوم ست مباريات ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة من الدوري السعودي الممتاز لدرجة الناشئين، وجاءت نتائجها كالتالي:
القادسية - هجر ( 1 - 2 ) الاتفاق - الرائد ( 3 - 1 ) النصر - الهلال ( 1 - 1 ) الشباب - الفتح ( 1 - 0 ) الاتحاد - عرعر ( 3 - 1 ) الأهلي - التعاون ( 2 - 1 )
وجاء الترتيب على النحو التالي: 1 - النصر ( 28 نقطة ) 2 - الاتحاد ( 25 نقطة ) 3 - الأهلي ( 22 نقطة ) 4 - الهلال ( 21 نقطة ) 5 - هجر ( 18 نقطة ) 6 - الشباب ( 18 نقطة ) 7 - الاتفاق ( 16 نقطة ) 8 - القادسية ( 13 نقطة ) 9 - الرائد ( 8 نقاط ) 10 - الفتح ( 7 نقاط ) 11 - عرعر ( 4 نقاط ) 12 - التعاون ( 3 نقاط )
أقيمت اليوم ست مباريات ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة من الدوري السعودي الممتاز لدرجة الناشئين، وجاءت نتائجها كالتالي:
القادسية - هجر ( 1 - 2 ) الاتفاق - الرائد ( 3 - 1 ) النصر - الهلال ( 1 - 1 ) الشباب - الفتح ( 1 - 0 ) الاتحاد - عرعر ( 3 - 1 ) الأهلي - التعاون ( 2 - 1 )
وجاء الترتيب على النحو التالي: 1 - النصر ( 28 نقطة ) 2 - الاتحاد ( 25 نقطة ) 3 - الأهلي ( 22 نقطة ) 4 - الهلال ( 21 نقطة ) 5 - هجر ( 18 نقطة ) 6 - الشباب ( 18 نقطة ) 7 - الاتفاق ( 16 نقطة ) 8 - القادسية ( 13 نقطة ) 9 - الرائد ( 8 نقاط ) 10 - الفتح ( 7 نقاط ) 11 - عرعر ( 4 نقاط ) 12 - التعاون ( 3 نقاط )