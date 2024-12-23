النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
اتضحت تباشير نتائجه من خلال أرقام الموازنة الأولى بعد إطلاق التحول الوطني 2020

"برنامج التوازن المالي".. تعرّف على سياسة الدعم الحكومي الذكي الموجه إلى مستحقيه

بالتفاصيل.. تعرّف على المقابل المالي على الوافدين

تضمن برنامج التوازن المالي الذي أقره مجلس الوزراء اليوم ، فرض مقابل مالي على العمالة الوافدة في القطاع الخاص تدريجياً ، وذلك ليكون دافعاً إضافياً للشركات لتوظيف أكبر عدد من المواطنين فيما سيتم إعادة النظر في فرض مقابل مالي على العمالة الوافدة التي تقل عن عدد العاملين السعوديين.

وتقرَّر فرض مقابل على كل مرافق للعمالة الوافدة في القطاع الخاص حيث سيبدأ تطبيق الرسوم بإذن الله تعالى في شهر يوليو من عام 2017 ، وذلك للحد من التأثير على الأسر التي لديها أطفال ملتحقين بالمدارس.

وستستمر سياسة الدولة في عدم فرض ضريبة دخل على المواطن والمقيم على حد سواء.

وفيما يلي تفصيل الرسوم على العمالة :

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالتفاصيل.. تعرّف على المقابل المالي على الوافدين
سبق

تضمن برنامج التوازن المالي الذي أقره مجلس الوزراء اليوم ، فرض مقابل مالي على العمالة الوافدة في القطاع الخاص تدريجياً ، وذلك ليكون دافعاً إضافياً للشركات لتوظيف أكبر عدد من المواطنين فيما سيتم إعادة النظر في فرض مقابل مالي على العمالة الوافدة التي تقل عن عدد العاملين السعوديين.

وتقرَّر فرض مقابل على كل مرافق للعمالة الوافدة في القطاع الخاص حيث سيبدأ تطبيق الرسوم بإذن الله تعالى في شهر يوليو من عام 2017 ، وذلك للحد من التأثير على الأسر التي لديها أطفال ملتحقين بالمدارس.

وستستمر سياسة الدولة في عدم فرض ضريبة دخل على المواطن والمقيم على حد سواء.

وفيما يلي تفصيل الرسوم على العمالة :

22 ديسمبر 2016 - 23 ربيع الأول 1438
11:14 PM

بالتفاصيل.. تعرّف على المقابل المالي على الوافدين

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
45
49,318

تضمن برنامج التوازن المالي الذي أقره مجلس الوزراء اليوم ، فرض مقابل مالي على العمالة الوافدة في القطاع الخاص تدريجياً ، وذلك ليكون دافعاً إضافياً للشركات لتوظيف أكبر عدد من المواطنين فيما سيتم إعادة النظر في فرض مقابل مالي على العمالة الوافدة التي تقل عن عدد العاملين السعوديين.

وتقرَّر فرض مقابل على كل مرافق للعمالة الوافدة في القطاع الخاص حيث سيبدأ تطبيق الرسوم بإذن الله تعالى في شهر يوليو من عام 2017 ، وذلك للحد من التأثير على الأسر التي لديها أطفال ملتحقين بالمدارس.

وستستمر سياسة الدولة في عدم فرض ضريبة دخل على المواطن والمقيم على حد سواء.

وفيما يلي تفصيل الرسوم على العمالة :

شارك برأيك
15
33

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

1 %

1 %

20 ديسمبر
2,485
1200

1200

17 ديسمبر
5,389
600 مليون

600 مليون

16 ديسمبر
3,762
63 ألفاً

63 ألفاً

13 ديسمبر
4,099

كاريكاتير

مقاضي رمضان

المقالات

أرجوك لا تغْتَل اختلافي

أرجوك لا تغْتَل اختلافي

روان بالخير
مقدساتنا وحدودنا خط أحمر يا....!!

مقدساتنا وحدودنا خط أحمر يا....!!

حسن آل عمره
في ملعب العباسيين " حفل توديع أوباما"

في ملعب العباسيين " حفل توديع أوباما"

يحيى الشمري
الطريق إلى هيئة كبار العلماء.. جامعة الإمام مسلكاً

الطريق إلى هيئة كبار العلماء.. جامعة الإمام مسلكاً

أحمد الركبان
العواصم المأسورة والقواصم المنظورة!

العواصم المأسورة والقواصم المنظورة!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
حلب ضحية مجلس الأمن

حلب ضحية مجلس الأمن

مبارك آل عاتي
حلب ضحية مجلس الأمن

حلب ضحية مجلس الأمن

مبارك آل عاتي
حلب تُدمَّر وأبناؤها يُنحرون!

حلب تُدمَّر وأبناؤها يُنحرون!

صالح مطر الغامدي
إلى كل فتاة وشاب

إلى كل فتاة وشاب

صالح المسلّم
ما قالته فتاة التحلية!

ما قالته فتاة التحلية!

منيرة آل سليمان

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017
#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2016

تصميم و برمجة     استضافة